心理測驗｜狐狸心測誰外表單純最懂偽裝　秒知是否狡猾高手心計多

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-21 12:08

心理測驗｜狐狸給人印象狡猾、居心叵測。「狐狸精」、「老狐狸」等都是形容打壞主意、心計多，詭計多端的人。想知身邊人或自己內心，是否有狡猾一面？不妨試試日本的狐狸心測，一秒看穿。

你的狡猾程度是？（《Law School》）

日本小狐狸心理測驗測個人狡猾度 誰單純得讓人擔心？

你自覺是個狡猾的人嗎？

在職場上，偽裝自己，巧言令色為自己事業鋪路尋好前程，大有人在； 有些人甚至在朋友圈中，也不能真正地表現到自己，經常偽裝，遇上警覺心較強的人，也會放不下心，不敢放心太接近。

日本網站curazy分享過一個選狐狸心理測驗，6隻不同姿勢的小狐狸，挑選一隻你認為跟自己最符合，測出其內心的狡猾程度；想知自己是否內心狡猾？或身邊人的狡猾指數有幾多？不妨測一測。

▼▼▼【按圖看】6隻不同姿勢的小狐狸代表着不同狡猾程度，是外表單純最懂偽裝？抑或是最強的狡猾高手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】心理測驗｜透過最先所選的海洋生物，就可揭視出你對愛情的渴望與角色。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：心理測驗7條問題，一次看透你愛情失敗原因、結婚時間、出軌可能性。（延伸閱讀）▼▼▼