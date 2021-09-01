IKEA｜低價目錄$100內收納執屋好物　精選10件必入手$4.9收納盒

宜家｜IKEA每年推出產品目錄，今年「低價目錄」列出100款$100以內的IKEA產品，當中包括不少收納與執屋好物。《01女生》精選10件實用兼性價比高，配以示範使用方法，助大家低成本高效益整理家居。



【IKEA】夾式網籃大受日本收納達人歡迎．（maachi.k.k_home@IG）

IKEA $100元以下收納好物：必買$39.9鞋架、$11.9衣物分隔架

IKEA低價目錄例出100件產品，價錢由$1到$100，包括家品家俱、食物及小工具等，亦有受歡迎的收納好物，自由組裝「開放式」衣櫃家俱，特別適合租屋人士，衣帽架只售$89.9、七格貯物袋 $84.9，鞋架 $39.9可入手，可用作收納手袋的雜誌架，2件也售$44.9；另外，可放在抽屜內分類衣物的竹架也只售$11.9；而分類雜物的小盒更低至$4.9。

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IKEA、MUJI 5大免鑽牆租屋收納好物

租屋在裝潢上有一定掣肘，大多不能「鑽牆」，收納空間大大減少，但有些收納好物，或許可以幫上忙。

同場加映：MUJI / IKEA 5大免鑽牆收納好物 收納盒代替抽屜$12對付死角位

▼▼▼點擊看IKEA、MUJI 5大免鑽牆收納好物 開放式衣櫃、收納盒取代抽屜都是整理衣物好幫手▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本收納達人終極慳位10招 Daiso$12萬用籃示範用盡「死角位」▼▼▼

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▼▼▼日本收納達人終極慳位10招 Daiso$12萬用籃示範用盡「死角位」｜點擊看線收納法，原來可放在文件夾中？▼▼▼

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