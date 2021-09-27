心理測驗｜選攬枕測內心壓力　手機不離手因太在乎「按讚人數」？

心理測驗｜每人每日都要應付不同的工作，壓力從不同方面湧來，但到底是哪一方面最令你在意，是你最大的壓力來源？日本人氣心理測驗，就可憑你所選出最喜歡的攬枕解開你當下正面對的心理壓力。



你的壓力來源是？（《愛的迫降》劇照）

日本心理測驗看壓力來源 秒覆短訊是因為太有「使命感」？

其實壓力人人皆有，只是多或少，壓力同時反映你內心最看重哪方面；日本網站curazy分享攬枕心理測驗，在6款不同攬枕，以直覺挑選一個你最喜歡的，便可測知壓力來源，不妨測試一下。你比較在意別人的說話，還是會因為社會環境、新聞而感到有壓力？原來選「這個」圖案的人，壓力源自社交平台？即使在日常生活去餐廳吃飯，也只為為「打卡呃Like」，絞盡腦汁如何構圖與排版，不懂得享受當下。與其活在虛擬世界，不如多花心機在維繫真實人際關係上，放下電話感受身邊的人和事，更能減輕你的壓力與不安。以下心理測驗透過6款不同攬枕代找出你的壓力來源，你內心正面對的壓力是......

▼▼▼【按圖看】從6款不同攬枕選一個圖案，你內心正面對的是什麼壓力?▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】想知身邊人或自己內心，是否有狡猾一面？不妨試試日本的狐狸心測：6隻不同姿勢的小狐狸代表着不同狡猾程度，是外表單純最懂偽裝？抑或是最強的狡猾高手？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】對自己內心黑暗面有幾了解？為什麼即使事事順利也會快樂不起來？是因為心底裡是消極，總是往壞的方向去想？日本的畫圖心測，一秒看穿你的內心黑暗度有幾多？瞭解自己內心的陰暗面，嘗試改變，讓自己走出內心黑暗。▼▼▼