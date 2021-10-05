心理測驗｜選柴犬測撒嬌程度　不懂撒嬌個性內向　高手愛裝弱者？

心理測驗｜「怎麼可以吃兔兔？」是電影《撒嬌女人最好命》名句，會撒嬌的女人真沒男人可抗拒？懂得撒嬌的女人真的特別好命？又有沒有人看穿你的心計？日本人氣心理測驗，就可憑你所選出最喜歡的柴犬姿勢分析你的撒嬌程度。



你懂得撒嬌嗎？（《撒嬌女人最好命》劇照）

日本心理測驗撒嬌能力 你有獨特「撒嬌模式」？

無論是面對情人、朋友、家人或同事，你懂得撒嬌嗎？你的撒嬌指數又有多高?有些人會給對方可愛，坦率的感覺，令關係更親厚；有些人卻利用撒嬌，希望來得到別人的幫助，慳水慳力，但對於不會撒嬌的女漢子，撒嬌比登天還難，寧願埋藏自己。

柴犬長得可愛調皮，同時是聰明小狗品種，日本網站curazy分享柴犬心理測驗，在6種不同柴犬姿態，以直覺挑選一個你最喜歡的，便可測知你的撒嬌程度，不妨測試一下。

▼▼▼【按圖看】從6款不同柴犬姿態選一個，你是從小便不會撒嬌嗎？▼▼▼

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