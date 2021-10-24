尿道炎女性是高危一族？5大常見原因：工作過勞、天氣潮濕成元兇

許多女生都有被尿道炎困擾的經歷，而且一旦感染難「斷尾」，經常復發，讓人身心俱疲。為了避免感染或頻繁復發，先從誘發尿道炎的原因著手，原來日常生活中精神狀態和清潔習慣都可能是導致尿道炎的「元兇」？



Youtuber Lizzy患尿道炎「生不如死」 病發一晚去30次廁所？

人氣Youtuber Lizzy曾在個人Youtube頻道「lizzydaily」以影片分享自己患尿道炎的經歷，她表示自己一直受尿道炎困擾，容易在工作忙碌休息不足、精神壓力大及潮濕氣候下導致尿道炎復發，更形容病發過程「生不如死」，甚至一晚去20、30次洗手間，仍感覺「尿極也尿不完。」

人氣Youtuber Lizzy在個人Youtube頻道分享患尿道炎經歷。（lizzydaily@YouTube）

事實上，女性是患上尿道炎的「高危一族」，大部分感染是由大腸桿菌引致，而常見病徵是排尿時疼痛且有灼熱感、尿液渾濁味道濃烈、尿頻但每次只能排出小量尿液，甚至帶血，影響正常生活。要避免「中招」，先了解罹患尿道炎的症狀與原因，才能「對症下藥」，減少感染機會。女性患尿道炎有哪5種常見原因？

女性患尿道炎5大常見原因



#1 工作壓力大

Lizzy分享每當她工作壓力大、休息時間不足的時候，便很容易造成尿道炎復發。事實上，當過勞或精神壓力大時，免疫力下降後容易感染或導致尿道炎復發。加上飲水不足或經常憋尿的習慣，更是「雪上加霜」。

#2 潮濕氣候

香港的氣候大多潮濕炎熱，Lizzy表示潮濕環境也是導致她尿道炎復發的誘因之一。炎熱潮濕的氣候，還有經常穿不透氣的緊身牛仔褲、絲襪等外在因素，侷促環境令私密處細菌生態失衡，以致「惡菌」有機可乘，造成尿道炎。

#3 清潔不當

女性的尿道長度約5cm，而女性尿道口位於外陰部，鄰近陰道口，同時也靠近肛門，若清潔不當，如廁後由後往前擦拭，容易將膀胱細菌帶至尿道，增加感染發炎機會。

女性是患尿道炎的高危一族？（Unsplash）

#4 性行為刺激

因女性尿道口鄰接陰道口，進行性行為時，會將外陰部的細菌送入女生尿道，造成感染。建議每次性行為前後，排尿將細菌排出以及做好私密處清潔，減少感染機會。

#5 懷孕期

懷孕期間女生體內的荷爾蒙改變，加上子宮膨脹壓住膀胱，令膀胱未能完全排清小便，因此懷孕時感染尿道炎的機會也比其他女性高。

參考資料：DH、健康專科

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