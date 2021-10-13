BLACKPINK亮相巴黎時裝週引轟動　親身示範3大秋冬必備人氣單品

BLACKPINK｜韓國女子組合BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa是炙手可熱的「時尚寵兒」，成為Chanel、Celine等各大品牌的全球代言人，今次2022春夏巴黎時裝週又怎能少了她們的身影？除了出席巴黎時裝週造成熱話，BLACKPINK成員的私下穿搭亦是關注焦點，身上造型全是秋冬季必備人氣時裝單品？



韓國人氣女團BLACKPINK是時尚潮流指標。(BLACKPINK IG)

Jisoo被Dior CEO公開「挖角」？

擁有清秀精緻容貌的Jisoo（智秀）今年榮升為Dior的品牌大使，其甜美氣質與品牌形象十分相符，今年更是Jisoo首次出戰巴黎時裝週，引起很大關注。當日Jisoo身著Dior 2022 Cruise系列中的白色無袖連身短裙亮相，配上黑色鏤空高跟鞋，再加上黑長直髮和簡約妝容展現低調優雅氣質。

就連Dior品牌CEO Pietro Beccari也忍不住表達對Jisoo的喜愛，兩人在時裝周碰面時，他笑著說道：「如果YG炒你的話聯絡我，我會帶你走！」公開「挖角」Jisoo引起韓國網民熱烈討論，可見Jisoo的時尚影響力非同小可。

Jisoo出席Dior的時裝秀。（Dior@IG）

▼▼▼【按圖看】Jisoo黑白連身裙氣質清純 超高顏值如仙女下凡？▼▼▼

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Jennie 一身紅驚艷全場

素有「人間香奈兒」之稱的Jennie是Chanel的品牌大使，平日簡約打扮集齊甜美、性感、個性於一身。今次Jennie選擇一身火紅的露腰短裙Chanel套裝，搭配散發復古風情的Chanel Logo珍珠項鏈，襯上同是紅色的經典鏈袋，高調造型冷艷中帶著幾分俏皮。

Jennie是Chanel的品牌大使。（jennierubyjane@IG）

▼▼▼【按圖看】「人間香奈兒」Jennie一身紅露出小蠻腰 性感造型成焦點▼▼▼

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Rosé黑色透視吊帶裙展現性感好身材？

早前Rosé獲邀參加「Met Gala」慈善晚宴，成為第一個登上「Met Gala」紅毯的韓國女團成員而造成熱話。作為Saint Laurent的全球大使，Rosé再亮相時裝週，同樣引人關注。向來喜歡低調黑色的Rosé，不出意料挑選了一件黑色吊帶連身短裙，若隱若現的透視設計十分性感，再穿上黑色長靴，將Rosé的修長纖細身材展露無遺，再以金色珍珠項鏈和黑色蝴蝶結綁成的低馬尾作點綴，高貴又大氣。

Rosé是品牌Saint Laurent的全球大使。（roses_are_rosie@IG）

▼▼▼【按圖看】Rosé透視吊帶裙大秀纖細修長身材▼▼▼

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BLACKPINK初秋穿搭必備單品

另一位成員Lisa因疫情問題遺憾無法出席時裝周，作為潮流指標，四位成員常常在個人IG分享穿搭靚照，一眾粉絲仍可以從中「偷師」。踏入秋冬季節，引領潮流的BLACKPINK成員已紛紛穿上今季流行單品，或許會為你帶來穿搭靈感！

#1 針織背心

充滿復古風味的針織背心今年繼續「大行其道」，在天氣稍熱時可選擇單穿或內搭短袖，又或者像Jennie一樣內搭襯衫，展現英倫學院風。除了單色，針織背心還有變化多樣的圖案設計，包括菱形格紋、條紋、印花等，紫色、粉色等夢幻顏色亦是今年大熱。

紫色是今年流行顏色。（sooyaaa__@IG）

▼▼▼【按圖看】復古V領針織背心可「一衣多穿」？ ▼▼▼

#2 短版長袖上衣

冷颼颼的天氣也要展露性感？短版上衣能展露腰線，搭配高腰款西褲或者牛仔褲，能在視覺上拉長身材比例，更是矮小女生的顯高「恩物」，怕冷的女生可以選擇不露肚臍的款式。

短版上衣展露腰線（roses_are_rosie@IG）

▼▼▼【按圖看】短版長袖上衣搭配高腰牛仔褲顯高又顯瘦▼▼▼

#3 微喇叭牛仔褲

承接近年吹起的復古風潮，微喇叭剪裁的牛仔褲再成為人氣單品，Rosé、Jisoo都紛紛穿上，展現率性俐落風格。梨形身材或微胖女生建議選擇寬鬆款式的喇叭牛仔褲，上身再搭配短版上衣，加上高腰剪裁，具有修飾腰線的效果，顯高又顯瘦。

微喇叭牛仔褲成為今季流行？（sooyaaa__@IG）

▼▼▼【按圖看】復古微喇叭牛仔褲成為人氣必備單品▼▼▼

2021年秋冬新品一覽

想以親民價打造如BLACKPINK一樣的秋冬造型？其中「LOUNGE PINK」今年推出V領針織背心、格紋套裝等大熱單品，打造時尚復古風味。秋冬大熱的V領針織背心勢必又再成為今年流行單品，可搭配短裙或牛仔褲，展現一衣多穿的穿搭方法，同時增加造型的層次感；還有優雅舒適的碎花連身裙，可搭配針織背心或針織外套，最適合微涼的初秋季節。

▼▼▼LOUNGE PINK大熱秋冬新品：個性格仔西裝外套、復古V領針織背心【按圖看】▼▼▼

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此外，不少OL大愛的「bread n butter」今季亦透過皇室時尚風格為主題，時裝設計有印花圖案選擇了英女皇喜愛的哥基狗，造型可愛又俏皮；還有多款法式風情服飾，包括花灰西裝和不對稱設計連衣裙，非常適合一眾職場女生；另外還有今年必備的針織裙套裝，黑白車邊設計簡約大方，散發成熟韻味。

▼▼▼bread n butter秋冬新品系列：可愛哥基圖案展現皇室風 淑女OL穿搭西裝外套襯短裙【按圖看】▼▼▼

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