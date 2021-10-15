心理測驗｜選咖啡拉花心測工作「黃金時間」　常賴床飯後最精神？

心理測驗｜你是早睡早起型還是夜貓子？一日內總有工作效率最高的「黃金時段」，有人習慣早睡早起，清早時分最精力充沛，爭分奪秒完成工作；也有完全相反的「夜貓子型」，在夜闌人靜的深夜才最精神，能高效完成各種工作。利用簡單的心理測驗，選擇咖啡拉花測出屬於你的工作「黃金時間」，提升工作效率！



一日內哪段時間你的工作效率最高？（《她的私生活》劇照）

咖啡拉花心理測驗：喜歡賴床的人「這段時間」工作效率最高？

一日之中，你工作效率最高是哪段時間？打工仔難以每分每秒都保持精力充沛的狀態，總有精神散漫，工作進度慢的時刻。唯有掌握精神狀態最佳的「黃金時間」，才能事半功倍，提升工作效率。日本網站Curazy心理測驗，選擇喜歡的咖啡拉花款式，便能測出你大腦運作的絕佳時段，屬於「Morning Person」的人早上10時開始至下午時點是「火力全開」最快完成工作的時間；而「夜貓子」型則是晚上11時後精力才最旺盛。

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