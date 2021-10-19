髮型｜江嘉敏短髮崩壞被嘲似林峰？5種面型選對最適合短髮造型

髮型／短髮｜偶爾心血來潮想要改變形象，不少人會忍痛一刀剪去秀髮，換上短髮給人耳目一新的新形象。以長髮甜美形象示人的女星，也紛紛換上短髮，清爽俐落的短髮髮型讓人眼前一亮。不過每個人面型各有不同，若選錯髮型，即使擁有花容月貌，氣質也會大為失色。掌握臉型特點再利用各式短髮修飾面部線條，才能揚長避短！究竟不同面型適合哪種短髮髮型？



江嘉敏一直以長髮示人。（kaman_kong@IG）

江嘉敏女神崩壞變「麻甩佬」 新短髮造型超驚嚇？

江嘉敏日前曬出全新短髮造型相，甜美形象180度大轉變，剪走10寸飄逸長髮，換成「男仔頭」超短髮，嚇壞一眾粉絲。原來江嘉敏為拍攝新劇《四十二章經》，犧牲甜美女神形象，剪成清爽俐落的「露耳超短髮」，更自嘲好似「細佬」。江嘉敏屬於長面型，超短髮容易拉長面型，更顯面長，而凌亂設計反而充滿「麻甩」感。

不過江嘉敏對於放棄長秀髮顯得十分豁達，她在IG附文說道：「初剪完真係好唔慣，洗頭吹頭梳頭都soap~一聲搞掂。但剪嘅時候其實一啲唔開心都冇，亦都冇流到眼淚。仲做咗一路好想做嘅動作——就係揸住成把頭髮一刀剪落去。」但並不是所有粉絲都欣賞江嘉敏短髮造型，有網民就留言：「好唔捨得你嘅長頭髮」、「長頭髮好睇啲」、「似林峰」、「女神崩壞」。

江嘉敏剪走長髮，短髮新造型被嘲「似林峰」（kaman_kong@IG）

▼▼▼江嘉敏女神形象崩壞 短髮造型秒變「麻甩佬」？【按圖看】▼▼▼

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不同面型適合哪款短髮？ 5種面型挑選短髮髮型準則

#1 鵝蛋面型

「 鵝蛋面」是比例最完美的面型，臉部線條柔和，下巴微尖但不會太突出，下顎線明顯。擁有鵝蛋面型的女生完全不用為髮型煩惱，任何髮型都適合，若想改變形象可嘗試大膽髮型，如清爽俐落的「男仔頭」超短髮，展現個性一面。

蔡思貝是標準「 鵝蛋面」，能駕馭充滿個性的超短短髮。(sisleychoi@IG)

#2 圓面型

圓面女生通常顴骨比較突出，有肉感，下巴較短所以下顎線條較不明顯，臉部線條柔和且輪廓圓潤，因此圓面女生應選擇具瘦面效果的短髮髮型。例如「側分直短髮」 ，直短髮能遮擋圓潤面頰，加強臉部的縱向線條，突顯下顎線條，同時減少膨脹感。另外，側分分界能視覺增加額頭長度，拉長面型，散發成熟韻味。

高海寧是圓面面型，側分短髮能瘦面，充滿女人味。（sammkoling@IG）

#3 菱形面型

「菱形面型」的特徵是額頭較方，顴骨比額頭略寬，而且下巴偏短，「耳下兩公分短髮」是最適合菱形面型的髮型。「耳下兩公分短髮」的髮長剛好到下巴位置，令下巴線條變得明顯，顯尖面。菱形面型的女生應露出額頭，避免齊瀏海短髮髮型，否則更顯面方。

不少女星剪去長髮如陳自瑤換上清爽短髮Look，更有個人風格，突顯精緻五官。(chenchiyiu@IG)

▼▼▼5種常見面型究竟適合哪款短髮？方臉最忌齊劉海，圓臉則較適合直短髮？【按圖看】▼▼▼

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