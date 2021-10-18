小CK馬鞍袋人氣必買　Pedro低至$299入手　秋冬熱賣手袋新品推介

秋冬手袋｜踏入換季之際，人氣小資品牌Charles & Keith（小CK）、Pedro都紛紛推出全新秋冬手袋，當中結合毛呢、金黃絲線、格紋、蛇紋等秋冬元素，還有人氣腋下袋、水桶袋、馬鞍袋等款式，全部$800內可入手？



Charles & Keith手袋一直深受小資女歡迎。（charleskeithofficial@IG）

Charles & Keith秋冬手袋新品

時尚品牌Charles & Keith一直深受小資女歡迎，不用「大出血」就能入手與貴價名牌媲美的精緻手袋。今次Charles & Keith陸續推出秋冬手袋款，當中結合了時下流行的秋冬元素如毛呢、鋪棉方格縫線、毛呢混搭金黃絲線、菱格紋、抓皺設計等，多樣化皮革紋路散發秋冬氣息。Charles & Keith於今年推出的「Gabine馬鞍袋」一上架便賣斷貨，受時尚人士熱捧，秋冬季則推出全新焦糖色和極致灰，適合秋冬氛圍。

Gabine馬鞍袋系列十分受歡迎。（charleskeithofficial@IG）

另外，新品秋冬手袋包羅各種袋型，如水桶袋、腋下袋、半月袋、馬鞍袋、珠寶盒款、V型Tote Bag等，當中結合金色鏈扣和鏈帶的細節設計，提升手袋質感。若喜歡淑女優雅風格，則可選擇金屬鏈帶設計，增加溫柔典雅的女人味，展現輕熟風。

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Pedro秋冬手袋新品 最平$299可入手？

風格偏向年輕活力的時尚品牌Pedro，今次秉承一貫溫柔夢幻色系特色，包括香芋紫色、橄欖綠、芥末黃、磚紅色、奶油白等，不過新品系列中也有不少大膽之作，例如其中一款橢圓形肩袋採用了蛇紋圖案，散發成熟魅力；另有絎縫織紋設計，風格簡單俐落，展現率性又充滿個性的柔美魅力。

蛇紋手袋展現輕熟風魅力。（pedroshoes_official@IG）

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