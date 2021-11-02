熟女6個友誼真諦：你是誰比你認識誰更重要　取消追蹤不同路的人

不必把太多人請進生命裡，要離開的人也不需強留！



半熟，不熟，原以為40歲老該成熟，結果活的就像20歲般不上不下，知名旅人作家雪兒推出新書《生活中，選擇留下合適舒服的人》獻給同樣一群半熟不熟的靈魂，其中關於友情、她的見解特別適合現代人，當我們被社交焦慮所綁架、無法掙脫時，每一句都是能治癒心靈的苦口良藥。

朋友不是老的好，留下不走的才重要，某些生腫瘤的友情，必須即時放下，接續日子才能好過。「friends」其中也有一個「end」，結束一段友誼，另外一段才會展開。



對，這個年紀已經不太想交新朋友

為什麼某個年紀後不想交太多新朋友，大概是因為多年的生活令每個人都活得越來越有偏見，充滿偏見的人就無法容納別人的建議，尤其是可笑又白癡的建議，心想「老娘吃過的飯都比你走過的路還多！」只是礙於禮貌，表面上維持著一慣優雅又不失禮貌的微笑，心底就想「這個人我下次再也不想遇到。」

沒錯，吃過的飯很多，踩過的友情雷更多，已經算不清楚吃過多少悶虧，委屈不知道多少次掉淚，有些人像是一根針，狠狠刺扎在心上，偶爾會化作厲鬼在夢裡與你相見，於是想多點酒肉朋友，也不想多任何厲鬼朋友。

或許就是過去天真過，善良過，才會痛過，為了保留自己還有僅剩的一點天真，所以不想輕易開啟知己圈這道門，不過卻還蠻珍惜眼前圈內的人，畢竟能留下來的，都是好貨，不是嗎？

我很珍惜眼前的，願我們都是彼此合適舒服的人，偶爾能一起坐下來喝酒的人。



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取消追蹤，讓關係從線上回到線下的關心

朋友A偶爾抱怨，他實在搞不懂某人在Facebook發文的內容到底想表達什麼？讓他備感痛苦又不知道該怎麼回應，我直接說：「取消追蹤。」

社交媒體改變人與人間的關係，以前非要見到面或是電話聯繫，才知道對方最近過得如何，如今手機彈跳一個通知，就連他家小狗撒尿都傳遍鄰里。太多瑣碎的生活動態會讓人感到疲乏，倘若身邊人的狀態一直處於負面，當你回應之後，就容易被對方情緒勒索，一直在勒索的狀態下，莫名也會拉進情緒的黑洞裡。

經營自媒體時，偶爾會被無聊粉絲狂倒各種情緒，分享觀點時，偶爾會因為立場不同被人無情吐槽，久之，我也不太想發表論點或回應粉絲，持續下去變成了網絡潛水員。

事實上，生活本來就不是非黑即白，為何要迎合他人躲藏自己呢？現在，我會回覆：「拜託！取消追蹤關注，保身心平安，比點光明燈還有用。」

選擇取消、不回應、不認同，不代表不可以當朋友，而是減少尷尬，減少社交負擔，倘若彼此當不成線上的朋友，還能當實際的朋友。人與人之間保持適當的距離，才是最好的相處方式。有些人看得太清楚，只會讓人傷心，有些人靠得太近，只讓人想吐血生氣，你是你，不再依賴從別人眼中看自己，才能還給自己原本的清靜。

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立下界線，拒絕沒有分寸感的人

年紀越大，越知道自己的結界在哪，期待能有一同成長的人，同時也必須隨時摒棄「不同路」的人，即使這個人跟你當過好朋友多年，是從小到大的摯友。

現實讓每個人深陷不同水深火熱之中，但沒有人有義務去理解，或是讓誰來拯救。生活中，我們都必須篩選「合適舒服」的人。同時也該學會驅逐「不合適」的人，別讓自己停留在別人眼裡，嘴上，跟各種言論中。

年紀越大，越不想花時間去應付不重要的人

20多歲開始我們擴展生活圈，社交生活多采多姿，職場間擴充人脈資源，只是參加了無數聚會，上了不同研習課程，人在生命中流動過程，你會開始篩選可以繼續交往的。

曾經我很認真對於某些人付出，但發現對方總是冷淡地應付，一開始百思不得其解，心想自己到底做錯了什麼，後來才知道對她來說，我只是一個不重要的人，那個不重要不代表不喜歡，她把寶貴的時間留給自己關心的人，而我也不需要把自己陷入被討厭的情緒，去找你關心，懂你的人，這類型的人漸行漸遠是必然的途徑。

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有些人消失了，她有一天會回來，別問為什麼

或許有人會問，你選擇跟朋友漸行漸遠之後，還可能當回朋友嗎？我想凡事都有不一定，一個人的生命說長不長，說短不短，或許今天打翻了醬油，明天也可能為了借醋又在一起，拘泥在過去的憤怒，或許才是讓人走不出去的憂鬱。

我想小時候我們都有討厭過班上的某些人，經歷過霸凌或是被說八卦，但長大之後再見面也不會就認定他就是以前那個人，人會隨著時間改變，對人的負面情緒常常都是當下，最終情緒散去，也就沒有一輩子恨意的問題。有些人會回來，不過也明白你只能收容一陣子，沒辦法再像過去一輩子接納。

遇見自己再遇見別人，別活在恨裡那是對自己殘忍

以前會花很多時間經營不同的人際關係，當然也是希望可以討好不同人，希望增加人脈之後有助於之後事業或是未來的發展，讓自己能夠平步青雲，藉由不同人豐富自己的未來。

但後來發現，你是誰，遠比你認識誰，來得重要。會被人記住或是吸引，往往跟人格特質有關，可能是善良或是幽默，不會因為有錢或是職稱。

珍惜還在生活圈的人，隨著時間會越來越稀少，當然，能留下的人，必定是你看重的人，不過如果哪天他要離去，也不要強留，會有人補上，只是早晚問題，最終能與自己一輩子的，永遠只有你自己。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「不必把太多人請進生命裡，要離開的人也不需強留！」成年人才懂的6個友誼真諦。】