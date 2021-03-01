三個步驟教你重新愛上自己：正視情緒、原諒自己、建立穩定關係

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-01 09:01

在這個汲汲營營的生活裡，不知道從什麼時候開始，愛自己竟然成了一件如此難的事情，可我們陪伴了自己這麼長的歲月，難道會不知道該怎麼愛自己嗎？是忘記了還是害怕想起來？今天的文章要教大家，三個步驟帶你想起愛自己的感覺。

雖然有別人的愛與陪伴也很重要，但真正能填補內在空洞的人，只能是我們自己。 《活出你的原廠設定》

正視情緒的脆弱

第一個方法我相信一定讓很多人開始卻步了吧！正是因為日常生活中，我們不斷的被自己也被他人忽略感受，正是這些被忽略掉的需求把自己一步步推進虐待的深淵裡，就像肚子餓的孩子你要她忘記自己餓著的感覺，遲遲不給孩子飯吃一樣，久了會生病甚至會死亡，對於情緒而言我們可能會開始忘記自己的感受、想法，過著麻木的人生，也就是所謂的情緒冷漠症。

我們必須去練習面對我們的脆弱，「敘事法」是一個很好的做法，透過敘事法我們甚至能看到自己復原的程度有多少，對於情感忽略的人來說，復原得越多故事就會越完整，甚至能在其中對自我產生同情，而非自我攻擊。敘事法是一個非常強調反思理解和意義的一種心理學治療方法，透過說故事的解構方式，一點一點的累積起生命故事的片段，也從每一次的對話當中看到故事的協調感，達到「自我故事推翻」（又稱敘事改變）和「反思意義」的效果，並從中改善對自我的認知。

在日常中，我們可以透過寫自傳（日記）、繪圖，甚至是心理學上常用的桌遊—說書人等等方式，開始學著說故事，不一定是自己的故事，你也可以隨便的編造一個幻想的情節。當故事說到不開心的地方時，好好的感受當下的情緒，通常我會強迫自己在故事的結尾必須用「美好的結局」去畫下句點，不只在不好的片段去咀嚼而已，同時也反思這個美好的結局對自己的意義是什麼，不斷的練習與紀錄，會讓自己更能培養用不同角度看待世界的方法，今天晚上不仿就用各種媒材來描寫一個故事吧！

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原諒真正的自己

這邊可能會讓人誤解，我明明沒有錯要原諒什麼？其實在很多低自尊的人的心中，常常會否認自己的創傷，認為都是我的錯才會發生這些事，甚至不把自己的創傷當成一回事，以至於在找回自己的路上困難重重。

這邊要特別說明，若是沒有經過完整的情緒復原工作，再多的原諒可能都只是一種腦中產生的想法而已，因為真正的原諒是很深層的哀悼歷程，我們在中間認同這些失去掉的美好，也好好的跟我們的失落做告別，是一種慈悲的情緒擴展，不管在中間我們曾受過多少的傷害，第一個要原諒的永遠都是自己，這些經驗我們沒有辦法預測什麼時候會發生，但是透過不斷的練習，會有那麼一天你就可以原諒自己了，這需要經歷才有辦法體會的感受，能帶我們重新感到歸屬感和滿足。

原諒之所以如此的重要，是因為在原諒的感受裡，會帶有一種愛的感覺，讓我們覺得自己是無條件的被包容了，從原諒中得到一種完整的接納感，我們從這些自我懷疑、批判甚至是厭惡中，釋放了我們自己，同時釋放長年的脆弱與創傷，從原諒過後開始去迎接他們，不再忽略自己的一切。

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建立穩定的親密關係

人類始終都是群聚的動物，不管我們如何會和自己相處，也依然需要和別人產生關係的連結。當我們能夠開始學著愛自己時，很鼓勵大家開始去建立屬於自己的支持系統，復原的過程會一直反反覆覆甚至要花上許久的時間，這些親密關係能在我們脆弱的時候適時給一些幫助，從中開始學著建立安全的依附關係。

我們透過被他人照顧時，同時感受到自己重新被照顧，在這之中達到平衡，這些親密關係讓我們開始嘗試無話不談、卸下心房，開始感受真正的信任與包容，同時也透過這些關係去療癒我們過去曾受過的傷，從第一個親密的人開始，慢慢的也把自己算進去，甚至從中感到滿足（但記得要找足夠健康的對象）。

我們在這個過程中，學著支持自己也支持別人，同時獲得被支持的力量，這些歸屬感、滿足感，會讓我們深深的感受自己是真正被愛著，也感到自己真正的愛著自己。雖然我們曾受過他人的傷害，但也會有些人會真正的守護著我們，在我們還沒找到真正安全的親密關係前，必須大量的做自我幫助的行動，只有在我們認為自己值得時，才能完整地接受他人的支持。

愛自己從來就不是一件容易的事情，我們會隨著時間的改變，調整不同的狀態來配合自己的成長，因此更需要長時間的練習與累積，而不是一時半刻的認為我現在很愛自己就夠了，愛只是一種感受，跟情緒一樣是沒有辦法長時間的維持感受的，若不持續地做出這些行動，我們很快又會忘記愛自己究竟是多麽令人滿足的感覺的。

在關係中受傷從來就不是誰的錯，但是要從傷中好起來，是我們自己的責任，而且是一輩子的責任，只要有關係存在我們就無法避免受傷的可能，但我們可以透過練習讓傷害帶來的感覺變弱，我們有強大的情緒肌肉可以抵抗外界帶來的傷害，甚至也能從中培養起我們的情緒免疫力，能夠快速地排除傷害我們的病毒，願我們都能學會善待自己，從中得到真實且穩定的愛。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Renee，原文：關係日記｜三個步驟教你重新愛上自己】