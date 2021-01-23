女生語錄｜《小王子》教我們的6件事：你不用變成你不喜歡的大人

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-01-23 09:01

從小王子裡頭看人生，感受自己的存在，去成為某個人生命裡的玫瑰，去豢養與被豢養，去學著笑著離別。

從小王子裡頭看人生，感受自己的存在！按圖查看6個《小王子》教我們的關係課題▼▼▼

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如果你愛著一朵盛開在浩瀚星海裡的花，那麼，當你抬頭仰望繁星時，便會感到心滿意足。 si tu aimes une fleur qui se trouve dans un etoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel. 小王子

學了法文後重看小王子，看到這句話，我差點掉下眼淚來。愛著一朵花與愛著一個人都可能只因一個任性的理由。愛上的同時，我們同時擁有了兩種時空，一個是「我」，一個是「我們」。一眼瞬間裡頭，看到某種恆定如宇宙的長久。

再次看小王子，我才發現原來小王子講的是「關係」。與自己的關係，與朋友的關係，與愛人的關係，與萬物的關係，與宇宙的關係。從建立關係開始，我們使能感受自己的存在，我們多麼願意成為某些人星空裡的花，我們多麼幸運能在宇宙間留下微小而巨大的印記。

我總覺得喜歡《小王子》的人，內心應當是善感而溫柔的，一起看看小王子留給我們與人生的六個關係練習。

1. 與自己的關係：每個人都有自己的孤單課題

「『我們在沙漠裡頭感到孤單』『我們在人群裡也同樣感到孤單』，蛇說。」 （“On est un peu seul dans le désert...On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent.”）

小王子跟蛇對話時這麼說。孤單跟你在哪，身邊有誰無關，孤單是一種心理狀態。人是群居動物，但每個人生來都是單數，從出生那一刻開始，就必須學著與自己共處，無一倖免。

或許解除孤單狀態的方法，並不是逃離，並不是把自己塞進人群裡，而是學著面對，接受自己感到孤單這件事，放下你因感到孤單而對自己的攻擊與否定，告訴自己：「並不是因為你是個不好的人所以你孤單，而是每個人都有自己的孤單要面對。」

每個人都有一個不必孤單的理由，就是從體察孤單存在開始，你可以不必愛上獨處，但至少你可以不必再害怕落單的自己。

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2. 與自己的關係：你不需要變成你不喜歡的大人

「忘記朋友是一件悲傷的事情，不是所有人都曾有過朋友。我可能會變得跟其他大人一樣，除了數字與利益之外，其他都漠不關心。」 （“c'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres.”）

小王子離開 B612 星球後，分別遇見了國王、愛慕虛榮的人、酒鬼、商人、點燈人還有地理學家，在地球上遇到扳道工還有商販。國王在再小不過的星球上覺得自己統治了萬物；愛慕虛榮的人只願被貼上正面形容詞的標籤；酒鬼喝酒是為了忘記愛喝的恥辱；商人將星星視為他的擁有物卻從未替星星做過什麼；地理學家在紙上認識了全世界卻不曾出發...小王子筆下的大人總是怪得可笑，但又多麼像我們的日常生活。

日子很長，曾經信誓旦旦絕對不要成為大人的小孩，哭哭鬧鬧之間忽然都變成大人了。然後心上的重要次序重新洗牌，然後某些堅持被淡忘了，社會化的過程並不愉快，時常伴隨著小時候自己的消失，忘了自己曾經多麼討厭那樣的大人。

但是，明白自己有能力選擇變成什麼樣的大人，也是與自己的關係練習。你永遠不需要在成長的過程中，變成你不喜歡的大人。

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3. 與愛人的關係：從心甘情願豢養與被豢養開始

「對我來說，你只不過是個小男孩，就像其他上千萬個小男孩一樣。我不需要你，你也不需要我。對你而言，我也只是一隻狐狸，就跟其他上千萬隻狐狸一樣。但是，如果你馴養了我，我們就彼此需要了。對我而言，你就是宇宙之間獨特的存在；對你而言，我也是世界上獨特的存在。」 （“Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.”）

在小王子裡學到 apprivoiser 這個字，覺得這個字好美。人與人的關係，其實也都是心甘情願的豢養與被豢養，從此兩個人之間有了獨一無二的聯結與意義，一個普通的人開始變得跟世界上的任何一個人都不一樣了。

我們都喜歡豢養，豢養就像是臍帶相連，你們都不再只是一個人了，學著呼吸一樣的空氣，看同樣的人情風景。我們喜歡豢養，卻也常常忘記豢養背後是有責任的。狐狸提醒著小王子「永遠要對你所豢養的對象負責，你對你的玫瑰花有責任⋯⋯」

我們都像狐狸，因為曾經被豢養，當看見麥田，會想起小王子金黃色的頭髮。被豢養的人啊，都冒著流淚的風險把自己的世界輕輕交放到另一個人手心。

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4. 與愛人的關係：因為他是你的玫瑰

「『你們是美麗的，但你們也如此空洞。』小王子對其他玫瑰說。沒有人願意為你們而死。當然一個路人可能會覺得你們和我的玫瑰是一樣的，但是對我而言，我的玫瑰比你們更重要，因為他是我澆灌的，因為他是我的玫瑰。」 （“Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c’est elle que j'ai arrosée. Puisque c’est ma rose.”）

小王子難過的發現地球上有好多跟 B612 星球一樣的玫瑰，於是玫瑰的驕傲變得沒有道理了，小王子在草地上哭了起來。這樣的情景多麼相似，戀愛關係到了某個時刻，你突然發現你愛的那個人並不真的特別，他可以被取代，他可能被遺忘，於是你也突然發現自己正走往一段關係的破裂。

狐狸於是告訴小王子一個秘密「你在玫瑰身上所花費的時間，讓你的玫瑰花變得如此重要。」你愛的人或許並不獨特，但真正無可取代的，是你願意花在他身上的時間，是你們願意留給彼此的時間。

一段關係裡頭，不該只有盲目地迷戀，不該只因為你如此特別所以我愛你，而該是你的好與壞我都明白，我知道我們都並不特別，但我們仍願意與彼此走更長的路，因為認定我們是彼此的玫瑰。

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5. 與世界的關係：用「心」去尋覓你笑著的理由

「當你在夜晚抬頭看著星空，因為我住在其中一顆星球上，因為我在那顆星球上對著你笑，對你而言，就像整個星空都為你而笑一樣，你擁有了為你而笑的整片星空。」 (“Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.”)

小王子對飛行員說。浩瀚宇宙之間，總有一個你笑著的理由，為了尋找，我們有了出發的動力，我們深信自己在世上不僅只獨活，我們的存在有某種相遇的必然，而人生，就是在不斷的尋找之間發現意義。

「真正重要的東西用眼睛是看不見的，得用心去感受。」小王子想起了狐狸這麼說，於是把這句話告訴了飛行員。星空是很美的，因為有一朵人們看不見的花；沙漠是很美的，因為有說不出的東西微微閃著光芒。

人生大概比我們想像的還簡單許多，閉上眼睛用心去尋覓你笑著的理由，去走長長的路，去愛與去受傷，去痛與去迷惘，你也會是別人人生裡閃著光的美好存在。

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6. 與世界的關係：分離的時候，學會道別

「太遠了，我無法再拖著這個身體前行，太重了。但是這就像舊的樹皮剝落一樣啊，我們不該為老樹皮感到悲傷⋯⋯」 （“C’est trop loin,Je ne peux pas emporter ce corps là.C’est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée,Ce n’est pas triste les vieilles écorces…”）

我們談論生談論愛也談論死亡。小王子闔眼之前，惦記著狐狸，惦記著玫瑰，惦記著星星，惦記著飛行員，最後輕輕的像棵樹一樣倒在地上。他的意識離開了太重的身體，去了一個能更自由的地方。

「倘若有一天你們經過這片沙漠，我請求你們，不要匆匆離去，在星空下等待片刻吧！如果你遇見個孩子走過你們面前，有一頭金色的頭髮，老是不理人的提問，你就知道他是誰了。那時候，請寫信告訴我，他回來了，不要讓我這麼憂傷⋯⋯」小王子的離開很輕盈，在飛行員的心上留下了深深的痕印。小王子的最後一頁，飛行員再畫上了一次同樣的風景，但已經沒有小王子了。小王子消失的那塊非洲沙漠，成了飛行員心上最美也最淒涼的風景。

人生在世，從出生那一刻開始就是往死裡頭走了。有一天我們都註定要離開這個世界，但我們能決定用什麼樣的方式與世界告別，我們能決定惦記著誰在心上微笑地走，我們能相信有人會像記著小王子一樣記著我們，那也不負我們來了這世上走過或長或短的冒險。

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小王子的故事，講的是關係，於是一遍一遍地成為了我們的故事。

日子很長，走在變成大人的路上，走在豢養與被豢養的路上，走在學會孤單與相愛的路上，我們都並不如自己以為的孤單。當我們擔心著 B612 的玫瑰會不會被小羊吃掉，或許小王子也在遙遠的星空看著我們微笑。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：愛上一朵玫瑰的任性：小王子教我們的六個關係課題】