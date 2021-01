女生語錄｜《小王子》教我們的6件事：你不用變成你不喜歡的大人

從小王子裡頭看人生,感受自己的存在!按圖查看6個《小王子》教我們的關係課題▼▼▼

學了法文後重看小王子,看到這句話,我差點掉下眼淚來。愛著一朵花與愛著一個人都可能只因一個任性的理由。愛上的同時,我們同時擁有了兩種時空,一個是「我」,一個是「我們」。一眼瞬間裡頭,看到某種恆定如宇宙的長久。

再次看小王子,我才發現原來小王子講的是「關係」。與自己的關係,與朋友的關係,與愛人的關係,與萬物的關係,與宇宙的關係。從建立關係開始,我們使能感受自己的存在,我們多麼願意成為某些人星空裡的花,我們多麼幸運能在宇宙間留下微小而巨大的印記。

我總覺得喜歡《小王子》的人,內心應當是善感而溫柔的,一起看看小王子留給我們與人生的六個關係練習。

1. 與自己的關係:每個人都有自己的孤單課題

小王子跟蛇對話時這麼說。孤單跟你在哪,身邊有誰無關,孤單是一種心理狀態。人是群居動物,但每個人生來都是單數,從出生那一刻開始,就必須學著與自己共處,無一倖免。

或許解除孤單狀態的方法,並不是逃離,並不是把自己塞進人群裡,而是學著面對,接受自己感到孤單這件事,放下你因感到孤單而對自己的攻擊與否定,告訴自己:「並不是因為你是個不好的人所以你孤單,而是每個人都有自己的孤單要面對。」

每個人都有一個不必孤單的理由,就是從體察孤單存在開始,你可以不必愛上獨處,但至少你可以不必再害怕落單的自己。

2. 與自己的關係:你不需要變成你不喜歡的大人

(“c'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres.”)

小王子離開 B612 星球後,分別遇見了國王、愛慕虛榮的人、酒鬼、商人、點燈人還有地理學家,在地球上遇到扳道工還有商販。國王在再小不過的星球上覺得自己統治了萬物;愛慕虛榮的人只願被貼上正面形容詞的標籤;酒鬼喝酒是為了忘記愛喝的恥辱;商人將星星視為他的擁有物卻從未替星星做過什麼;地理學家在紙上認識了全世界卻不曾出發...小王子筆下的大人總是怪得可笑,但又多麼像我們的日常生活。

日子很長,曾經信誓旦旦絕對不要成為大人的小孩,哭哭鬧鬧之間忽然都變成大人了。然後心上的重要次序重新洗牌,然後某些堅持被淡忘了,社會化的過程並不愉快,時常伴隨著小時候自己的消失,忘了自己曾經多麼討厭那樣的大人。

但是,明白自己有能力選擇變成什麼樣的大人,也是與自己的關係練習。你永遠不需要在成長的過程中,變成你不喜歡的大人。

3. 與愛人的關係:從心甘情願豢養與被豢養開始

「對我來說,你只不過是個小男孩,就像其他上千萬個小男孩一樣。我不需要你,你也不需要我。對你而言,我也只是一隻狐狸,就跟其他上千萬隻狐狸一樣。但是,如果你馴養了我,我們就彼此需要了。對我而言,你就是宇宙之間獨特的存在;對你而言,我也是世界上獨特的存在。」

(“Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.”)