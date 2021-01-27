女生語錄｜心理學家的6個「革命宣言」：自由就是有被討厭的勇氣

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-01-27 15:01

阿德勒他開創的個體心理學，為我們所有與人際關係相關的問題，找到通往幸福的解答。

人生沒那麼困難，是你讓人生變得複雜了，其實，人生非常單純。 岸見一郎

阿德勒，出生於奧地利維也納的心理學家，開創個體心理學。我原本對他的名字並不熟悉，只偶然一次，在地下書街隨意翻看，上頭那句話就如此赤裸裸地出現在我眼前。從那天開始，我陸續閱讀了許多阿德勒心理學的相關書籍，並且試著把它們當成人生的指南。

那是二十週以前的事了，買下這本書時，我在 Instagram 上隨手上傳了書封的照片。雖然近日掀起一陣對社群媒體的反思熱潮，但此刻又很感激它幫我記錄下了這天。我很慶幸我在書街遇見阿德勒，陪我走過疑惑，走過挫敗，走過所謂的自卑，和所謂的人情世故。

你有被討厭的勇氣嗎？按圖查看6個阿德勒帶給我們的人生小革命▼▼▼

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從前我一直以決定論過活而不自知，或許是佛洛伊德比阿德勒有名得多，許多時候，我認為我此刻的行為，都是我的過去完整成就的。我容易埋怨過去，容易替自己找藉口，躑躅不前時，也常常缺乏了改變自己的決心。而現在的我，懂得在每個日常裡，練習自由生活的勇氣。和你分享阿德勒帶給我的六個自我小革命。

1. 其實，心理創傷並不存在

「無論之前我們的人生發生過什麼事，那對我們將來要怎樣過日子，一點影響也沒有。」 「我們之所以無法改變，是因為自己下定決心不要改變。」 「儘管有種種不滿，但保持『現在的我』還是比較輕鬆又安心的。」 「有些人，會想要藉由自己的不幸，好變得特別；把不幸當成武器，想要支配別人。」

在阿德勒的觀念裡，並非心理創傷或是任何不幸造就了現在的我們，而是我們為了眼前的需求，而自己「創造」了心理創傷和不幸。這樣的觀念其實不難理解，我們常常會利用不幸讓自己變得特別，而為了維持這樣的特別，又必須保留這樣的不幸，久而久之，這樣的循環便成為了我們不改變的藉口。

這就是為甚麼，很多人明明看見自己被卡在某個困境中，卻選擇唉聲嘆氣走不出來。許多時候，並不是他們無力走出，而是他們需要眼前的困境，創造悲劇英雄的劇本，且踏出改變步伐將面臨的是無限的未知，停留在原地的樣貌卻已能被清楚摸透，再怎麼差，好像也就是這樣了；再怎麼差，還是做現在的自己比較舒服。

也許我們都會在無意識狀態下，不小心緊抓心理創傷為我們帶來的糖與蜜，但別忘記，因著不幸換取來的特別，都是虛幻而不切實際的，而且，還必須承擔一直處在不幸中的壓力。如果你的人生卡關了，減少抱怨和唉聲嘆氣，靜下心來想一想，你是否把不幸當成武器了？無論這份不幸來自家庭背景、學業、長相、身材，或是任何其他來源，能改變你的，都只有你自己。

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2. 所有問題，都來自人際關係

「為什麼會討厭自己？因為我們過度害怕被別人討厭，也怕在人際關係中受傷。」 「要除去所有煩惱，唯有獨自一人存活在宇宙中。」 「我們就算要感受孤獨，也需要其他人的存在。」 「人類所有的煩惱，都是人際關係的煩惱。」

所有煩惱，都來自於人際關係。第一次看見這個觀念的時候，我很震撼，把書闔了起來放在腿上，然後靜靜設想了各種情境。才發現，從小到大的各種煩惱，竟無一與「人」脫得了關係，就連「孤獨」這種看似如此個人的感受，也得要靠其他人才能完成。

無法認同自己的人，常常都是因為害怕自己不被人接納，而選擇先否定了自己。「我這麼無能的人，人家不和我往來也是應該的。」、「我甚麼都給不起，誰會喜歡我？」其實，說出這種話的人並非不想和他人建立關係，他們內心也渴望被接受、被愛，卻因為缺乏自信，為了避免被拒絕後所帶來的尷尬和傷心，而封閉自己。

充滿防備而否定自我的活著，會讓我們像隻刺蝟一樣，無法接受和付出愛。出生在這個世界上的我們，每個人都有個特別的位置，像《小王子》裡說的，花園裡那麼多的玫瑰花看起來都是同個樣子，但對於豢養了其中一朵花的人而言，他所悉心澆灌的那朵玫瑰，絕對是與眾不同的。真心接納自己，就會有懂得欣賞你的人保護你，為你澆水、施肥、翻土。

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3. 割捨別人的課題，找到真正的自己

「我們並不是為了滿足他人期望而活。」 「老是尋求認同、在意他人評價，到最後我們過的就是別人的人生。」 「所有人際關係中的紛爭，差不多都是因為一腳踩進別人的課題，或是自己的課題遭到干涉所引起的。」 「要區分是誰的課題，只要想：『因為這個決定而帶來的結果，最後會由誰來承受？』」

在台灣長大的我們，「課題分離」最好的舉例，大概就是我們與父母之間的關係了吧。從小，父母就要求我們好好讀書，如果讀得好，就買好吃的給我們；讀不好，可能會遭到一陣責罵。而碰上人生十字路口時，你會讓父母幫你決定，還是勇敢為自己的人生負責？很多人，與父母妥協了，也許是讀了不喜歡的科系，也許是做了不想做的工作，無論如何相同的是，最後那份不快樂，都只能自己承擔。

對阿德勒而言，這就是父母介入了我們的課題所導致的後果。在每一次做決定前想一想：「因為這個決定而帶來的結果，最後會由誰來承受？」如果這個承受的對象是你，請大膽而勇敢的自己做選擇，選擇了之後，如果有別人因你的決定感到憤怒或傷心，那就是對方的課題，而非你的了。如果，承受後果的對象不是你，也要記得，干涉別人的課題，是不會為雙方帶來快樂的。

在感情關係裡，我們常常會不小心越了界，認為自己有權力幫對方決定好與不好，許多爭執便從這裡開始。拿出你的愛和關心，告訴對方若有需要你的建議，你很樂意；如果暫時不需要，你也能獻上陪伴和祝福。割捨別人的課題，是讓自己和身邊的人獲得自由的第一步。

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4. 避免權力鬥爭，用無條件信任建立橫向關係

「信任，就是相信別人的時候不附加任何條件。只要你害怕信任，終將無法與任何人建立深厚的關係。」 「在害怕關係崩壞的恐懼下過日子，其實只是在為別人而活。」 「不責罵，也不稱讚，只要感謝。」 「當有人挑起權力鬥爭，千萬不要隨之起舞。」

信用和信任有甚麼不同？信用，是相信得有條件；而信任，則是不帶任何條件的相信。如果我們沒有信任的能力，也就失去了愛的能力。根據阿德勒的說法，如果無法信任另一半，常常疑神疑鬼，害怕關係隨時崩毀，那麼就真的準備迎接關係崩毀吧。當彼此之間缺乏信任，所有日常相處都能找到能產生裂痕的蛛絲馬跡。若你懷疑對方劈腿，怎麼樣都能找到證據。就算因為全然信任而被傷害，也不要失去信任的能力，因為信任，是幸福的必要條件。

另外，面對身邊的人，就算是下屬、比自己輩份小的人，不要責罵也不要稱讚，因為那都是評價他人的方式，一旦評價了，上與下的「縱向關係」就成立了。還記得嗎？小時候父母常和我們說「做得好棒！」，這樣的話語便代表了上與下的階級關係。如果真心覺得對方做得不錯，就感謝吧，打從心裡一句真摯的謝謝，試著與他人建立「橫向關係」，別人就容易感覺到他的貢獻了。

在這個世界上，人與人之間是「共同體」，而不是競爭對手。這是阿德勒很上層的觀念，也是很難做到的。我們總在每日生活中汲汲營營，與他人競爭，試圖打敗他人，但每個人都是全然不同的，不同的人，卻去競爭相同位置，是沒有意義的。我們啊，一輩子的競爭對象，應該只有那個「理想中的自己」。因為每個我們的存在，都無可取代。

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5. 只要是人，都會有自卑感

「不是因為你不好而有自卑感，無論看起來多麼優秀的人，多少都會感到自卑。」 「只要還有目標，當然就有自卑感。」 「無論如何都覺得『反正我不行』的想法，是『自卑情結』，而不是單純『自卑感』。」 「一個心懷忌妒的人永遠不會成為有用的人。忌妒亦是嚴重深層自卑的產物之一。」

有時，我也難免會有陷入自卑的時刻，看著別人光鮮亮麗的成就，甚至是美麗亮眼的外表，常常看著看著就覺得自己輸了一大截。 我以前對於自卑的感受非常厭倦，每每急於想擺脫，因為自卑總讓自己越變越渺小。但阿德勒清楚區分了「自卑感」和「自卑情結」兩者間的差異，其中「自卑感」是人追求卓越的動力，是健康而有利我們成長的。

「自卑情結」指的則是不相信自己有改變的可能，並且把自卑當成藉口使用，「我本來也想這樣啊，但是⋯⋯」、「不管怎樣反正我就是不行啦」，這樣的情結，便是讓自卑阻礙了前進的步伐。另外，阿德勒也提到由「自卑情結」衍伸而出的「優越情結」，是一種為了掩飾內心自卑，而拚命裝出優越模樣的情形，像是「要不是我懶得參加那個比賽，第一名早就是我了」利用虛假優越感來為自己建立自信，但這樣的自信只是虛幻的。

仔細反芻這些概念之後，每當我開始羨慕別人、開始準備一腳踏入自卑之前，我總會提醒自己，自卑是讓我們成為更幸福的自己的一種感受，而不能被拿來當作不成長的藉口。我們常常仰望他人，卻忘了審視自己，正因我們都不完美，才會有源源不絕值得追求的目標。試著去做個美好而非完美的人吧。

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6. 擁有被討厭的勇氣，就是自由活著的證明

所謂的自由，就是被別人討厭。 岸見一郎

「如果你無法不在意別人的評價、無法不害怕被人討厭，也不想付出可能得不到認同的代價，就無法貫徹自己的生活方式；也就是，得不到自由。」

最近，台灣幾個藝人接二連三選擇結束自己的生命，做這種選擇背後的原因，不乏受不了攻擊言論、常被酸言酸語，造成心理壓力甚至疾病，讓人看了既心疼又難過。如果來得及，多想所有人都能理解，我們不是為了追求他人認同而活在這個世界上，而我們也永遠無法討好所有人。「被別人討厭，就是活得自由的證據。」阿德勒說。

Passenger 的〈Let Her Go〉中，有句歌詞是這麼唱的：「Only know you've been high when you're feeling low. 唯有在低谷時，你才發現你曾那麼好過。」我想，生命有很多時候很折磨，總讓人覺得過不去了，但回頭看看那些痛苦，我們才發現苦難和美好本就是交錯出現的。當有人不理解你的時候，請鼓起被討厭的勇氣，因為，勇氣才是讓人有無限可能的，最強大的武器。

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「生命總會設法延續下去，而且在面對外來阻礙時，生命的力量絕不會還沒掙扎就先高舉白棋。」（Life always seeks to continue, and the life force never yields to external obstacles without a struggle.） 阿德勒 Alfred Adler

從今天開始，用一點點決定論，回頭看看過去的自己，溫柔擁抱那個受過傷的你；然後用更多阿德勒的目的論，去相信生命和勇氣的力量，別被過去束縛，因為，從前發生過的事，只能做為「解釋」，無法提供「解決之道」，我們需要的，從來都是往前走。將阿德勒教會我的六件事分享給你，願每日，每日的你，都能比昨日的自己更有勇氣。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：你有被討厭的勇氣嗎？阿德勒心理學帶給我們的六個人生小革命】