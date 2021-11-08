何雁詩被姊妹搶風頭？盤點最美姊妹團：陳妍希中式嫁衣「捉蟲」？

鄭俊弘（Fred）與何雁詩 （Stephanie）日前（7/11）補擺喜酒，眾多圈內人都送上祝福，何雁詩亦罕有小露性感，穿上DeepV拖尾婚紗。而何雁詩的伴娘團也十分「搶鏡」，星級人馬包括賴慰玲、吳嘉熙（Cheronna）、蔡思貝，身穿碎花刺繡雪紡裙，同樣優雅美麗。



何雁詩伴娘團個個美艷動人。（01娛樂/梁碧玲攝）

何雁詩伴娘團的「姊妹裙」款式一樣，但蔡思貝卻以氣質取勝，用白色絲帶輕綁頭髮，繫成蝴蝶結，得體大方，又不會喧賓奪主。其實女星出嫁時，往往會找來圈內人做姊妹，身材樣貌自然「高一線」，有時甚至會被指「妹仔大過主人婆」，姊妹顏值太高搶去新娘風頭。除了何雁詩姊妹團夠搶鏡，圈中還有以下4大美貌不比新娘子遜色「最美姊妹團」。

嚴紀雯（Carmen）



仁濟醫院前主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen）2019年與男友Jeffrey Char結婚，雖然她不算是圈中人，但貴為名媛的她亦有不少圈中朋友。而她出嫁當日便有好姊妹文詠珊（Janice Man）擔任伴娘陪嫁，當日JM身穿香檳色修身晚裝，盡現窈窕身段，但選色剪裁又不會過於「搶鏡」，絕對是得體大方的一套伴娘裙。而嚴紀雯的另一好友賭王千金何超盈當時正在懷孕，卻也願意為好友擔任姊妹，可見兩人感情不錯。

王君馨



王君馨2017年與老公Daniel步入教堂，當年由鍾嘉欣擔任伴娘，李亞男、茍芸慧、岑麗香、衛蘭、裕美則擔任姊妹，單聽名字已能想象到她的姊妹團顏值高。而她們選姊妹裙亦有心思，全部穿相同色系卻不同款式的衣服，衛蘭更破格穿上西褲，統一之餘又不失個人特色。

陳妍希



2016年在北京舉行世紀婚禮的陳妍希，當年她被網民取笑「捉蟲」，請來陳喬恩及「阿嬌」鍾欣潼擔任姊妹，姊妹身穿粉紅色小禮服，她則穿上中式嫁衣配大紅唇，氣質大減，顏值亦被比下去。

陳妍希出嫁時，美貌被姊妹團比下去。（微博圖片）

鍾欣潼



「阿嬌」鍾欣潼與前夫賴弘國的短命婚姻僅維持14個月，但當初兩人的童話式婚禮很盛大，她更請來好姊妹阿Sa(蔡卓妍)、容祖兒(Joey)、鄭希怡(Yumiko)擔任姊妹，身穿仙氣紗裙陪伴出嫁，每個都美艷動人，絕對是「最美伴娘團」。