林熙蕾被封「豪門收割機」最後嫁平凡人？恩愛10年：他跳過我缺點

林熙蕾｜「港產片女神」林熙蕾日前迎來48歲生日，她按照慣例與丈夫女兒及好友舒淇一起慶祝，並在社交媒體上傳慶生照。相中的她以淡妝示人，雖然她淡出娛樂多年，但外貌身形依然零走樣，身材纖瘦，皮膚白滑，看來她下了不少功夫保養。除了靠護膚品，林熙蕾的凍齡外貌也歸功於愛情滋潤，與商人楊晨結婚10年的她，恩愛如昔，不時上傳甜蜜合照放閃，熱戀中的女人總是特別漂亮。



林熙蕾外貌凍齡。（IG@kellyhlin）

「豪門收割機」嫁給「平凡人」？

台灣出生、美國成長的林熙蕾卻偏偏在香港爆紅，在港產片時而性感，時而清純，時而高冷的演出成為不少人心目中的女神。而她現實中的「桃花運」似乎也從未停過，早年與台灣男星吳大維交往，之後又與F4的朱孝天拍拖，兩人一度傳出婚訊，可惜亦未能開花結果。林熙蕾之後曾與富商林建岳、馬維辰傳出緋聞，她本人澄清關係只是朋友，但被媒體封為「豪門收割機」。

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然而，林熙蕾最後卻情歸楊晨，兩人在2011年結婚，當時兩人拍拖不夠半年。她毅然放棄事業，搬到上海與丈夫居住。比起林熙蕾過往的緋聞對象，楊晨顯得有點「平凡」，沒有顯赫家世，經營服裝生意，卻深深俘虜了女神的心。

低潮遇見丈夫：相愛是不用改變對方

林熙蕾閃婚消息傳出，不少人都好奇他的丈夫是何方神聖。林熙蕾受訪時曾憶述與丈夫的相識過程，兩人在好友聚會上碰頭，林熙蕾並沒對他留下印象，直至數年後重遇，當時林熙蕾正值事業低潮，健康出狀況，對方的溫柔貼心融化了她，「喜歡一個人，其實不會想改變對方，而是會找舒服的平衡點。」

林熙蕾拍拖數個月便閃婚。（IG@chrisyoung_88）

對的時機，對的人，讓林熙蕾與他拍拖數月便付託終身。這一步走得大膽，卻沒有走錯，林熙蕾自言以往是「冰山美人」，不太願意敞開心扉，丈夫的愛和耐心改變了她，更願意在人前表達自己，連好友舒淇也曾直言林熙蕾因丈夫「開啟了話多的性格」。

林熙蕾甘願放下一切到不熟悉的上海生活，而楊晨亦把她寵成公主。有人說小孩是夫妻間的第三者，但林熙蕾表示平日兩人工作再忙，也會單獨約會。楊晨的浪漫長在骨子裏，每年紀念日也會慶祝一番，結婚6週年時，兩人到東京慶祝，楊晨送上價值不菲的Hermes鱷魚皮Constance，更在不久前的結婚10週年紀念日時，送上16卡鑽石耳環。

兩人恩愛如昔。（IG@chrisyoung_88）

然而，楊晨送給林熙蕾最珍貴的禮物卻不是物質，而是一直愛他如初，結婚10週年時，林熙蕾曾在Instagram寫下感受：「维持婚姻是一門藝術，我學會了珍惜你的優點，就像你跳過了我的缺點！10 年了，你還是當初我愛上的你。」