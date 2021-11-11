MUJI減價限時折上折優惠：無印版heattech售$6X　必買清黑頭好物

MUJI減價｜MUJI無印良品一次帶來兩個好消息，一年兩度的「MUJI week無印良品週間」將在11月12日至21日舉行，推出折扣優惠，而無印良品屯門市廣場新址亦將於MUJI week舉行首天開業，新店總面積增加2倍至9,600平方呎，身為無印fans當然要物色好物了。



MUJI減價｜一年兩度的「MUJI week無印良品週間」將在11月12日至21日舉行。（無印良品）

MUJI week + 新價格=折上折 女生必買：可可巴油、調溫內衣

「MUJI week無印良品週間」優惠由11月12日至21日，一連十日，屆時全場有9折優惠，包括個人護理、美食、收納、服裝等，就連在Muji Café 用餐同樣能享受優惠。

加上逾80種秋冬服飾及生活雜貨的原價自今年秋季起已下調2%至30%不等；是次降價名單中便有大量的個人護理用品與化妝品系列，包括日本女生最愛從可可巴的種子中提煉的護膚油「可可巴油」，浸透肌膚，質感幼滑，可用作滋潤肌膚、按摩和保養頭皮，而且被發現10分鐘即可清走黑頭，是性價比極高的隱藏美容好物，現在向下調幅達$10，只售$78，加上限時9折優惠，$70.2便可入手。

▼▼▼點圖看MUJI無印良品護膚油「可可巴油」用法：可滋潤肌膚、按摩和保養頭皮？▼▼▼

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踏入秋冬，愛穿搭的女生為了美，也會「捱凍」穿薄衣，但想抵寒保暖，調溫內衣非常重要；無印的有機棉調溫內衣具吸濕發熱特性，提升保溫效果，穿着時更感溫暖．

有機棉調溫內衣。（無印良品）

無印調溫內衣的天然棉質素材不易產生靜電，可穿於羊毛針織服飾內。另外，棉質素材也不會過度吸收肌膚表面的油脂，膚觸舒適，尤適合於乾燥的秋冬穿着；而且內衣提供多款設計，背心、八分袖V、U領，完美收藏在外衣中，有興趣的朋友絕不可錯過「折上折」優惠。

▼▼▼【按圖看】無印良品（MUJI）20款秋冬必買美妝服飾，無印版heattech新價格？▼▼▼