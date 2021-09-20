MUJI無印良品秋冬新裝　MUJI Labo系列18款注目新品裇衫男女必買

MUJI無印良品的服裝主打簡約風格，以單色基本款為主。2010年推出服裝系到「MUJI Labo」，以不分年齡及體型均能穿着的基本服飾的設計理念，深受日本女生追捧。來到2021年秋冬系列，MUJI Labo有什麼值得留意的注目設計？又有哪些款式值得入手？



無印良品「MUJI Labo」的理念是關於未來，向來走簡約、永續的她們。（muji_global@instagram）

MUJI Labo秋冬系列登場 寬鬆裇衫如何穿出？

無印良品「MUJI Labo」以簡約、永續為理念，認為衣櫥中不需要放滿衣物，只需要數件適合個人真正需要的衣物，因而以摒棄不必要裝飾為設計方向，推出男女兼用、不分年齡及體型均能穿着的基本服飾，設計色調平和舒服，穿上十年也不會過時。

▼▼▼【按圖看】MUJI Labo秋冬系列已陸續登場，8月起由裇衫打頭陣，看看還有甚麼款式▼▼▼

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2021年MUJI Labo秋冬系列以裇衫打頭陣，採用纖維細長的棉線為素材，並施以洗水加工，帶來如慣穿衣物般的舒適感；剪裁寬鬆，穿着時更感自在；服裝上也加了車線，點綴一番，不論是男生或是女生都適合。

日本女生喜歡以裇衫打造休閒中性造型‧。（_____me__3@instagram）

裇衫是衣櫥基本款，剪裁設計寬鬆，但大多欠缺腰身的設計，令不少小個子的女生卻步，不過擅於穿搭的日本女生就自有一套顯高的穿搭方法。

日本女生常會以長身裇衫當連身裙穿著，為免太平淡，她們都喜歡外搭1件對比色感覺強烈的外套在肩上，打造層次感；想視覺比例更好看，則可以在長身裇衫外面穿上1件背心，營造腰線比例；此外，日本女生更喜歡內搭長裙、闊褲等，增加層次感，也令裇衫造型更為女性化。

▼▼▼【按圖看】就算身高只有151CM的日本女生卻能把寬鬆剪裁的裇衫穿得像170CM，她們都懂得利用層次感達到顯高效果，並營造出女性味，即看她們的穿搭技巧▼▼▼

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