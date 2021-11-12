錦田好去處｜打卡Cafe如置身日本小鎮　$68無花果Pancake極高質

問到「開關」之後最想飛哪裏，十個有九個都離不開「日本」，只是通關無期，只能偶爾吃頓日本菜，或逛逛Donki，重拾在日本旅行的感覺。錦田有Cafe進駐，樓高兩層，純白外層，將日本小鎮的景緻帶到店外店內，讓食客一解「思鄉」之情。



去年尾在西貢開業的Cafe 「Kachimushi」，早已成為區內的打卡熱點，週末到訪總是大排長龍。

Kachimush西貢店。（IG@caracwong）

「Kachimushi」近日進駐錦田開設分店，空間比本店更寬敞，裝修貫徹日系風格，以白色及木色為主調，更設有榻榻米座位，在此處消磨一個下午，的確有置身日本的錯覺。

錦田店樓高兩層，比西貢店更寬敞。（IG@la.2__mi）

▼▼▼【按圖看】「Kachimushi」西貢及錦田店的打卡照▼▼▼

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招牌德式Pancake賣相美味兼備

錦田新店與西貢店同樣都有供應招牌的德式班戟（Baby Dutch Cake），與近年流行的日式梳乎厘班戟空氣口感不同，德式班戟口感鬆軟之餘亦濕潤，蛋香味較突出。店內供應4款口味，雜莓、無花果、抹茶紅豆、黃豆粉年糕，價錢合理，只需$64-$68，最多人點的非無花果莫屬，除了外表「打卡able」，香甜口味配上班戟也十分相襯。

不少人都會點無花果德式班戟。（IG@2feastingpigs）

店內供應輕食為主，如想一試鹹點，可點招牌的和牛吐司，份量頗大，可與朋友分享。而黑松露蟹肉沾醬配麵包亦是店家推介菜式，口感濃郁，值得一試。

Kachimushi（錦田店）

地址：元朗錦田永隆圍77號

營業時間：10am – 6pm

