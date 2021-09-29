台灣女生嫁到香港　老家3千呎變租住2百呎：幸福生活無關空間大小

愛情開始得再轟烈，終會歸於平淡，願意伴你一直走，才是最珍貴。台灣女生Sandy嫁港男Kelvin，婚後二人租住200呎村屋，客廳只有餐桌和梳化床，連電視也沒有，夫婦只共用一個衣櫃。4年前放下台灣一切嫁到香港，對Sandy來說，是一場冒險；旁人眼中，她放棄3千尺大屋，來港只能住劏房，值得嗎？但 Sandy 在狹小的居住空間，卻總能找到生活樂趣，「幸福生活無關空間大小。」



31歲的台灣女生Sandy 4年前與32歲的Kelvin結婚，移居香港生活。（黃舒慧攝）

Sandy 在台灣土生土長，大學修讀動物科學的她，在台灣發展更有前景，畢業後有穩定政府工，熟悉的家人朋友全在台灣， 4年前，Sandy放下台灣一切嫁到香港，是一場冒險； 然而當時人卻下決心，嫁到人生路不熟的香港。

Sandy說，當時與Kelvin已拍拖8年，異地戀總要找個落腳點，她遂決定離開自己熟悉的地方：

我移居到香港百分之百是為了Kelvin，但人生就是如此，你永遠來不及準備好，一切就發生，這樣才最自然。 Sandy

婆媳同住不適應

由台灣移居到香港，初時是蜜月期，對Sandy 來說，一切都新鮮刺激，她又喜歡嘗試新事物，但新鮮感過後，便要踏實地過生活，人在異鄉，不適應慢慢浮現。

▼▼▼Sandy在19歲時已認識Kelvin，點擊看兩人如何相識▼▼▼

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Sandy初到香港，未能找到工作，曾在咖啡店兼職，後來到貿易公司工作， 帶香港客戶到台灣養雞場視察環境，工作常常要港台兩邊走，也順便一解思鄉之情。面對生活節奏急速、人多車多的香港，她初時大為不慣，「以往放假在台灣可與朋友在咖啡廳聊2、3個小時，香港很難，週末咖啡廳都大排長龍。」

Sandy以往與老爺奶奶同住。（黃舒慧攝）

剛來港時，與老爺奶奶同住，文化差異令雙方易有摩擦。她坦言，台灣人性格客氣，從不會拒絕別人，說話兜圈不太會表達自己，奶奶則有着典型香港人的有話直說，「因為不想帶給人不方便，有時覺得被欺負也不會出聲，盡量都會遷就別人。」

Sandy努力學習廣東話與Kelvin家人溝通，盡量妥協，磨合半年，兩口子最終決定搬出來住，與夫家保持若遠若近的關係：「我也要改變，做個不會事事妥協的人。」

搬出來住是在香港第一個為自己做的決定。 Sandy

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幸福生活無關空間

Sandy與Kelvin曾住過劏房，老家在彰化的Sandy，自小住在3千呎的雙層大屋，後來雖搬到台北工作，生活空間仍遠比香港大； 憶起住劏房的日子 ，她笑說有不少狼狽事，：「那時住太子劏房，家中的渠突然塞了，當時涼都無得沖，他的公司在附近，所以我和他大半夜就跑回公司沖涼。」

之後二人搬往大圍200呎村屋，租金$8500 ，佔二人收入不足兩成，應付不算吃力，但他們卻寧可將金錢儲起，作其他用途，又說，屋企空間對兩人而言，夠用就可以了。

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又或許是生性樂觀知足，面對狹小的居住空間，她總能找到無窮的生活樂趣，例如當 Kelvin輪班工作要返夜班，她獨自一人在家，她笑說，：「屋企太大我會怕，現在屋企細，反而更有安全感。」

二人居住的村屋，四處沒有高樓大廈，她最喜歡家中有一排大窗，讓她有回到老家的感覺：「這裏雖細，但採光好，每天被陽光曬醒的感覺很好。」

200呎的村屋，客廳只有餐桌和梳化床，連電視也沒有，衣櫃也要共用，但二人雜物不多，都是愛簡約的人，當Kelvin不用上夜班的日子，兩人飯後便出街散步，或者拿起球拍到樓下打羽毛球。Sandy形容，二人的生活平淡卻美好：「有時幸福生活無關空間大小。」

無悔放下一切移港：他把最好的留給我

香港再迎來移民潮，問及Sandy會否打算與Kelvin一起回台灣生活，她坦言暫沒有計劃。她深明丈夫放心不下香港的家人，現時又有穩定工作，兩人都傾向在香港置業，「他想有個穩定的家，不用再搬來搬去。」

至於理想的家是甚麼面貌，他們都說空間大小不重要，但Sandy笑言，間隔最好是一房一廳，「吵架時可以給予彼此空間，先冷靜下來。」

為了丈夫生活環境大顛覆，在香港搬過數次屋，Sandy坦言無悔當初決定，「我由讀書開始認識他，到出社會再到成家，他都是始終如一地有原則、負責任和善良，我從沒聽他說過別人壞話，真心對待身邊的所有人。」

Sandy與Kelvin的生活簡單但幸福。（黃舒慧攝）

現時Sandy偶爾仍會思鄉，尤其疫情之下已經2年多沒回台灣，Kelvin會陪着她看台灣YouTuber的影片，放假就會帶Sandy吃台灣菜。遇上對的人，讓她心甘情願被「俘虜」到香港，

他沒有擁有最好的，但一定會把他最好的留給我。 Sandy

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