30+前空姐租住300呎蝸居的領悟　不想被供樓佔據人生：用錢換空間

離別同時意味新開始，三十出頭的加婕，當了9年空姐後無奈失業，沒有固定收入，她反而決定花積蓄，與拍拖4年男友同居。300呎蝸居經她用心佈置變出日式簡約風，面對交租壓力減少消費娛樂，但多了悠閒享受的二人世界，簡單煮餐飯也樂上半天。不少情侶死慳死抵儲錢買樓，不想租屋為他人供樓，但加婕卻有另一番領悟，寧願活在當下：「儲錢少了但有屬於自己的空間，花一筆錢租屋未必聰明但值得。」



加婕去年搬出來與男友同居。（受訪者提供）

加婕當空姐時的「飛人」生活很忙，回到香港三兩天，又拖着行李穿梭不同國度。去年航空業出現「裁員潮」，加婕不在裁員名單，但新合約條件「苛刻」，薪金時光倒流回到初入職，她毅然辭職。

動蕩領悟把握當下：想同佢一齊生活

決心辭去工作之前，其實工作量已大減，收入大不如前，她去年一連下了兩個大決定，先是搬出來住再辭職，在旁人眼中都是個冒險的決定，她如今回想卻覺得衝動又如何，「其實好多重大決定都是一刻衝動。」

「租屋等於幫人供樓」的想法，不少人牢牢深信，不少情侶會選擇「忍一時」，減省租樓支出，以求儲多些錢上車，甚至不惜犧牲與另一半的相處時光。

加婕與男友關係穩定，以往想過搬出來住，也因高昂租金卻步。但當失去空姐這份工作後，腳步突然慢下來，加婕重新思考家的意義，不應只是食飯休息，更應是一個放鬆、放空的空間。

▼▼▼加婕9年空姐生涯，遊歷過不少地方▼▼▼

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由十五十六到下定決心，全因越是世情動蕩，越覺得明天無法預計，便越要珍惜眼前。

對她和男友而言，反正從家裡搬出來，又並非完全是強人所難。家人覺得他們關係穩定，對於先租屋同居也予以支持，每月萬3元的租金及其他開支，沒當空姐之後，也有兼職，盡量和男友每人分擔一半，加上有積蓄幫補，雖吃力卻又非完全不能應付。

加婕家中佈置簡約整潔。（受訪者提供）

甫搬出來同居，住進現在的家，台灣藝人黃鴻升（小鬼）驟逝，享年36歲，加婕更感生命無常，慶幸自己當時有勇氣，作出改變。

300尺租來的蝸居，雖然空間有限，加婕盡量把家佈置成喜歡的樣子，傢俬全是柔和的木色系，一手一腳將家中佈置成日系簡約風格。

重新發掘「家的意義」 不僅在於一張餐桌、一張床

當空姐時，工作過後回到香港疲憊不堪，回到家倒頭就睡。「以前做空姐時，一直覺得屋企只是睡覺、食飯的地方。」忙着欣賞不同地方的絢爛景致，卻忽略了家的環境。如今，在300呎蝸居裡，她重新發掘「家的意義」，不僅在於一張餐桌、一張床。

「我覺得家的佈置會影響到心情。」若家中雜亂，看到會心情煩躁，加婕盡量減少雜物，每日放工回家，看到整潔的家，感覺療癒心靈；當空姐時最常看到是高空中的藍天白雲；現在換成家中那扇大窗外的山景。

「當刻有種這個就是自己屋企的感覺。」 加婕

租屋生活不夢幻卻踏實幸福

加婕為交租，生活習慣改變不少，她形容自己過去的生活很「Fancy」（夢幻），「以前放假通常會到酒店High Tea，到打卡Cafe喝咖啡。」現在她工作意外都留在家，每朝自己沖咖啡，返工帶飯，隨時都可將家化身成「Home Cafe」，與男友一起煮飯仔。

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▼▼▼加婕把家中佈置成簡約風，宛如日本雜誌中的家居佈置，點擊看▼▼▼

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租屋生活不夢幻卻踏實幸福

對於未來，家人都希望兩人能置業，但他們卻暫時未有打算，不想被「供樓」佔據所有生活，至於人人熱議的移民，他們也覺遙遠，不敢想象。

加婕覺得家是可以放空的地方。（受訪者提供）

租屋同居生活踏實，加婕並不覺得是「捱」，反而感到當下活著的幸福。她與男友養了一隻貓，放假時玩貓、放空又是一天，不少人覺得疫情之下，被「困住」在香港，其實只要和對的人在一起，花點時間發掘生活樂趣，苦中也能嚐到一點甜。

用咁多錢租屋未必聰明但值得，至少在這個空間內，我很自由，可以放空，也可以放鬆。

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