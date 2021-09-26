廣告設計師轉職陶藝　收入僅夠食交租：錢賺少了但心境快樂很實在

走進陶藝師Amy的工作室，作品全都與大自然有關，兔子、雲朵、山脈，還有花與樹；時光倒流到4年前，Amy是廣告公司設計師，凌晨12點收工算早放，有時凌晨5點才收工。

埋首工作換來升職加薪，出糧便瘋狂購物獎勵自己，她毅然辭職，花盡積蓄出走台灣學陶瓷，回到香港全職做陶藝師，收入不及以往3成，每個月要為生活費及工作室租金打拼，她卻笑得豁然 ，錢賺少了但每天都做自己喜歡的事：「心境上快樂，而這種快樂很實在。」



本身是設計師的Amy 4年前毅然辭職，出走到台灣學木工及陶瓷。（鄭子峰攝）

做設計要 「快」：慢少少被人淘汰

Amy剛畢業便如願在憧憬已久的廣告界上班， 「我覺得做廣告好型，打算在這行闖一番事業。」雄心壯志入行，天天加班到凌晨，打滾4年便萌生去意：「OT到5點，回家沖個涼，休息一下，又要繼續工作。」

不僅是身體疲憊，長期的高壓生活，讓她精神也很緊繃，不斷構思新意念，不容許有停下來的一刻， 「好似慢少少都會被淘汰。」

她在28歲那年，面對事業上第一條分岔路，升職定轉軌道？

Amy以往的工作節奏快，慢少少也怕被淘汰。（鄭子峰攝）

升職加薪本來是好事，Amy卻開始思考是否繼續這種生活： 「一直都想到台灣學木工、陶瓷，原本只想放個長假去做，但當時公司不會容許，於是把心一橫辭職。」

已為人妻的Amy，回看當時的決定感慶幸，換作是現在的她，有了家庭，未必可以說走就走。當年她到台灣後先學木工，再學陶瓷，之前任職設計師的時候，她一向是 「月光族」，儲下來的10萬元，半年便幾乎用盡： 「去完台灣，戶口只剩下4位數。」

▼▼▼點擊看Amy在台灣學做陶瓷的生活點滴及陶瓷作品▼▼▼

+ 5

【同場加映】30+放棄安穩筍工落田做農夫 與自然共處： 學懂看開不用想太多！

做陶瓷學慢活：要慢慢做才漂亮

學藝有成後回到香港，亦回到現實， 「在台灣生活的日子認識了當地朋友，大部份都是想做就去做，顧慮較少；但在香港，我又未有信心全職做陶瓷。」為 「搵食」又重回商業設計舊路，做了1年對設計行業，她徹底死心，下定決心全職做陶瓷， 「我當下連做設計freelancer都不想，我知道設計這條路已經完了。」

Amy由設計師到全職做陶，有過不少掙扎。（鄭子峰攝）

▼▼▼點擊看Amy在南丫島的生活點滴▼▼▼

+ 3

從台灣回來，她與男友結婚，對方在南丫島長大，兩人曾想過婚後搬出市區居住， 「我當時已在南丫島買了窯，加上市區租金貴，思前想後還是住南丫島好。」在南丫島生活，步伐放慢不少。

她與丈夫領養一隻唐狗叫墨墨，她每朝帶墨墨散步， 「有時牠會帶着我看從沒看過的秘境。」南丫島日與夜的天空、山脈、海灘，都成了她創作的養分。

Amy的陶瓷作品靈感源自大自然。（鄭子峰攝）

由事事要快，到停下來欣賞錯過了的風景，Amy生活態度的顛覆，與做陶瓷脫不了關係。 「不論是手捏抑或拉坯陶瓷，都要慢慢做才漂亮，」她初學陶瓷，改不了當設計時的一貫性急， 「手捏公仔時，曾試過分件做，最後再合拼在一起，這樣需時較少。」作品做了出來，燒製時卻 「斷頸」了，她才明白，做陶瓷不能心急， 「要由頭到尾慢慢捏，一體成型才會成功。」

全職做陶瓷曾經零收入 舉辦陶藝班及工作坊只為賺租金

初初全職做陶瓷，她也曾為錢煩惱， 「初開始雄心壯志，但數個月後開始迷茫，始終陶瓷不是必需品，做了未必有人買，我就會質疑自己。做陶瓷固然開心，也是我想過的生活，但開心完之後又如何？始終都要為自己的人生負責。」近乎零收入的那段時間，她曾陷入 「死胡同」，宛如找不到出路。

Amy初做陶瓷時，曾經歷過迷茫。（鄭子峰攝）

後來，她開始舉辦陶藝班及工作坊，收入才足以維持生活，有些手作人靠開班賺取高收入，她卻堅持不會在此投入太多時間，應付到租金就夠， 「如果全部時間用作開班，賺錢多，卻少了時間創作，違背了當初做陶瓷的原意。」

大環境不能改變，唯有調適心態：

雖然賺錢少了，但我現在賺的都是舒服錢。以往天天OT，每次一出糧就會瘋狂購物獎勵自己，如同報復式般消費，換來剎那開心，其實心靈上一直都不健康。現在少了物質享受，但我每天都做自己喜歡的事，所以心境上快樂，而這種快樂很實在。 Amy

以往Amy總是想 「未來會點」，現在則享受活在當下，做陶瓷能否作為終身職業是未知數， 但她說：

如果我真的到一天山窮水盡到要放棄陶瓷，我也不會覺得現在做的一切是白費，我會記得曾經在這個空間內自由地做過陶瓷。 Amy

【同場加映】30+前空姐租住300呎蝸居的領悟 不想被供樓佔據人生：用錢換空間

離別同時意味新開始，三十出頭的加婕，當了9年空姐後無奈失業，沒有固定收入，她反而決定花積蓄，與拍拖4年男友同居。300呎蝸居經她用心佈置變出日式簡約風，面對交租壓力減少消費娛樂，但多了悠閒享受的二人世界，簡單煮餐飯也樂上半天。不少情侶死慳死抵儲錢買樓，不想租屋為他人供樓，但加婕卻有另一番領悟，寧願活在當下：「儲錢少了但有屬於自己的空間，花一筆錢租屋未必聰明但值得。」

▼▼▼加婕把家中佈置成簡約風，宛如日本雜誌中的家居佈置，點擊看▼▼▼

+ 3

【同場加映】80後夫妻移民台灣 錢賺少了心裡卻踏實迎第3胎：在這裡敢生孩子

80後的Monique 在香港經營糖水鋪，3年多前和丈夫一起移民台灣，在台南3層高的老房子開café，前舖後居。在香港拼命搵錢，二人天天見面卻話也説不上幾句，更沒想過生兒育女。來到台南，他們誕下一對雙胞胎女兒，今年10月將迎來第3胎，兩口子變一家5口。他們說，賺錢少了，但得到的比錢珍貴。

▼▼▼點擊看Monique一家在台灣的生活點滴▼▼▼