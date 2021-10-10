陳積榮女友舉辦展覽道別摯愛　聽求婚歌後離世：不怕他死只怕他痛

許多人對死亡存有恐懼，他們相信死亡意味住結束。前TVB藝人陳積榮（Jeff）患上肺癌，女友李凱淇（Lillian）陪伴男友Jeff走過人生最後一段路，哭過痛過，她選擇轉念，相信總有一天會重聚。死亡不是離別，只是轉個形式存活，她仍感受到他的陪伴，她形容Jeff生性樂觀，總是充滿正能量，「他離開後的那個星期，天空都是放晴，我相信他依然會繼續在我身邊。」



陳積榮2021年5月15日因肺癌逝世，Lillian與Jeff拍拖10年，早已有結婚打算。（IG@artofloving.co）

Lillian在8月底舉辦《記住我們、好好說再見！》的展覽，兩人過去在不同國家拍攝的婚紗照也是展品之一，她徐徐介紹婚照分為春、夏、秋、冬4大主題，臉上掛着是甜蜜笑意。Jeff離世後，Lillian仍會哭，尤其憶起他在病房裏痛苦的樣子，但大部份時間都是感恩，感恩身邊充斥着Jeff派下來的「小天使」、感恩兩人拍過這麼多美麗的照片、感恩與Jeff的故事能帶給旁人強大的力量，

展覽的色彩蓋過在病房裏的痛苦，與他的回憶無法磨蝕，唯有記住快樂。

Lillian透過展覽好好告別摯愛。（鄭子峰攝）

憶起彌留之際：依然痛但盼望不再哀傷

生老病死是必經，要說再見卻比想象中艱難，談及Jeff彌留之際，Lillian仍會哽咽，「最痛苦的時候是在ICU（深切治療病房），四周很靜，只有維生機器的聲音，Jeff那時已不能說話。」她知道Jeff性格堅強，不用言語，她也明白他是為了自己硬撐，「我知他放不下我。」

Jeff再痛也會笑住面對。（IG@jfchan）

到醫生宣布Jeff快要走，Lillian回憶那幕，「醫生跟我說讓他舒服點走，到了最後，我不怕他死，只怕他痛。」Jeff的作曲人朋友Samson此時衝到病房，為Lillian送上Jeff預備已久的求婚歌，這成為兩人在病床前聽到最後的旋律，當刻Jeff眼角有淚，Lillian答應求婚，留下一句「來生再見」，翌日10點，Jeff正式離開世界。

聽說人的聽覺是最後消失，他走之前，我們一起在病床邊聽他創作的求婚歌。 Lillian

Lillian相信她與Jeff仍在看住同一片天空。（鄭子峰攝）

患病悟愛要及時

親友摯愛離世，我們總會悔恨自己陪伴不夠，問及Lillian有否覺得自己做得不夠，她堅定地搖頭，「他走的那刻，我心中無憾，因為在他最後的日子，我可以做的全做了。」

Lillian與Jeff拍拖10年，兩人大部份的回憶都是幸福。「他由讀書時代陪伴到我出社會，我們從未吵過架。我們都懂得欣賞對方，尊重對方的夢想，一舉手一投足就知道對方的想法，是彼此的靈魂伴侶。」

兩人緣分的開端也很「甜」，兩人在Jeff與朋友合夥開設乳酪雪糕店中邂逅，細談之下，Lillian發現Jeff與自己一樣曾是理工大學學生會成員，深交再發展成情侶。Lillian比Jeff年輕8年，「他一直都是照顧我的那個，無時無刻都保持正能量，沒他的鼓勵，我不會做到設計師。」

Lillian過往與Jeff拍拖，總是被照顧的一個。（鄭子峰攝）

直至2020年，Jeff發現自己患上末期肺癌，與病魔對抗的日子，Lillian由被照顧變成照顧者，「當知道他患病，我立即向公司申請在家工作，事事都會以他為先，希望盡最大努力陪住他。」每次他入院，她天天都會探病，醫生巡房從不缺席；他想找個清淨的環境養病，Lillian陪他搬入梅窩住；他凌晨常常會痛醒、大叫，她就陪着他一起醒來。

在離死亡最近的時光，兩人的關係更親近。做化療的日子，Lillian知道Jeff很痛，卻總是盡量強忍，臉帶笑容面對一切痛苦，但再樂觀也總有難捱的時候，「他患病後其實表達多了自己的情緒，以往他總是隱瞞很多，只表現正能量的一面。」

▼▼▼按圖回顧Lillian為Jeff策劃的展覽▼▼▼

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展覽治療內心：想他漂亮地走

Jeff離世，她雖早已做好心理準備，真正面對那刻，世界如塌下來，她一度難以接受，以淚洗臉，轉念一想全因朋友一句話，「人生最大恐懼是死亡，你已經見證了，還有甚麼好怕？」

她不再頹然，為哀傷情緒找出口，「如果我只顧着怨個天，沉溺於負面情緒，封閉自己的心靈，我會錯過許多事。」兩人曾想過在畫廊舉行婚禮，策劃展覽是自我療傷，也是延續他的樂觀及善良，「病床或喪禮上的他都不是最漂亮的樣子，我希望他可以走得漂亮，展覽就是一個美好的結束，也是一個自我療癒的過程，我知道他希望我活得更好。」

Lillian相信Jeff仍在身邊陪伴。（鄭子峰攝）

Lillian展出兩人的婚照、在法羅群島拍攝的影片、她親手縫紉的婚紗，還有一幅花3個月完成的油畫，寓意將會在天堂再聚，「我們在一起10年，比起很多夫妻不算長，但我們經歷的比其他人多，我們之間的愛也很深厚。」

經過4天展覽，Lillian發現展覽的意義遠遠大於紀念，不僅是自我療傷，兩人的愛情故事也為許多受傷的人帶來一點力量，她最深刻是有參觀者說的一句，「好多人都可以轉念，不是每個人都可以這麼無私分享給所有人。」

Lillian未來想朝藝術治療方向發展，希望幫助更多人走出悲傷。（鄭子峰攝）

Lillian相信Jeff已到了一個無痛的地方，以往她的世界只有工作、自己和Jeff，生命此刻迎來新開始，她考慮從事藝術治療工作。不變的是，她會永遠銘記與Jeff的美好回憶，

10年後想起仍會痛苦，但不會再哀傷，我覺得自己終有一日會放下，但我永遠不會忘記。因為Jeff來到我的生命裏，是一種恩賜。他永遠存活在我心，與我的靈魂合而為一。

場地設計: Lovolution Studio

場地提供：Now Is Here



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