女追男技巧 | 心理學家分析5句Tinder開場白　追男仔命中率提升？

女追男技巧 | 聖誕節將近，氣溫驟降，都會令人更想戀愛，找個伴依偎，取暖解悶。交友App令認識異性更容易，一滑一掃便決定喜歡不喜歡，但不少人還是「憑實力單身」，線上「情人」往往無故失蹤，女追男，又是否真有特別技巧？心理學家更分析，原來以甚麼作開場白，已決定你是否「話題終結者」？



「Hi」原來不是最佳開場白？（《海岸村恰恰恰》劇照）

線上情緣，雖大多都是以外貌吸引，但在成功配對後，又該如何繼續？如在交友App Tinder上，配對成功，即表示起碼互有好感，希望進一步交談。心理學家分析，「開場白」十分重要，而女生在交談上也有特別的說話技巧，可令男生更易對你產生好感。

1. 「Hi」不是最佳開場白？



最普通的一句「你好」或「Hi」，原來並不足夠。但原來比起只一句打招呼，以「開放式」問題取代會更易令話題發展下去，如「這個周末／天你過得如何？」

而這句也可用來跟本來「已讀不回」的男生再打開話匣子，比起質問對方何以消失不見，更易令對方重投對話。

欣賞也是一個打開話匣子的方式，令對方有興趣跟你談下去。（《春夜》劇照）

2. 男生都需要崇拜？



人人都喜歡被人欣賞、崇拜，但不要盲目讚賞，可以在他的頭像、興趣與簡介中找你欣賞的地方，表達賞識。欣賞也是一個打開話匣子的方式，令對方有興趣跟你談下去。

3. 忌談過去戀情



在認識新對象時，不應談起過氣戀人，不但令對方尷尬，也會令人覺得你戀戀過去，不想放下，令對話更快結束。與新對象談話，應放眼當下，比起談「舊情」，更應說說你現在的興趣、家人、或問問有關對方的事，加深認識。

談起過氣戀人，不但令對方尷尬，也會令人覺得你戀戀過去，不想放下，令對話更快結束。（《海岸村恰恰恰》劇照）

4. 多問問題



很多女生認識新朋友，總喜歡談自己，把整個人生的心路歷程、喜惡愛恨，全都一下子拋出去，要不對方照單全收，要不轉身找下個，決不再浪費無謂時間，跟無結果的人蹓躂，結果人來人往，還是沒遇到合適那位。但其實，開展新戀情，不是只關於「你」，也是有關對方。開展話題，不能全都只是說自己的事，也要多問對方問題，了解對方。在溝通中，其實大多數人都只愛說，不愛聽，要是你能做一位耐心又盡責的聆聽者，相信一定十分吸引。

5. 投其所好



在對方的照片與簡介中，可找到對方的興趣與喜歡的事，展開對話，也可投其所好，跟他談論他喜歡的事，展開相關的話題，值得留意的是，即使不是你熟悉的話題，也不用裝作懂得，在當中找到與自己相似點，展開話題就可以了。

寵物合照增好感．（ssinz7@IG）

天氣寒冷令人更想談戀愛寵物合照增好感

香港交友APP「Sparky」早前便分享了一些數據，發現去年使用交友APP的人數急增3倍，平均使用量比疫症前增加80%，同時對話次數更有4倍的增長，加上天氣寒冷，節日來臨，讓人更想談戀愛。

然而，多人使用APP，並不代表成功率便會提升，想在云云之中，找到適合的另一半，懂得如何展示自己是非常重要，該用甚麼照片呢？

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