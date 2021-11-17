Häagen-Dazs X 櫻桃小丸子雪糕火鍋　兼推星空燭台2人份只售$3XX

【雪糕火鍋｜Häagen-Dazs】Häagen-Dazs每年冬季都會推出雪糕火鍋，今年就首次與櫻桃小丸子聯乘，推出3款角色立體造型的火鍋爐，還有一系列的小丸子產品，更以櫻桃小丸子作主題，布置期間限定店，各位粉絲絕不能錯過。



Häagen-Dazs｜ Häagen-Dazs首度聯乘《櫻桃小丸子》，於銅鑼灣設櫻桃小丸子期間限定店，粉絲可到場打卡。（Häagen-Dazs）

Häagen-Dazs聯乘櫻桃小丸子期間限定店：限量造型火鍋率先搶

臨近聖誕，Häagen-Dazs首度聯乘《櫻桃小丸子》，於銅鑼灣設櫻桃小丸子期間限定店，推出雪糕火鍋與一系列甜點。雪糕火鍋以小丸子與兩位人氣角色野口同學及花輪同學的造型作陶瓷火鍋爐，配以火鍋叉2支、32款指定口味迷你雪糕球。記者特別推介焦糖脆餅、芒果紅桑子與士多啤梨芝士餅味道，配以朱古力醬，酸甜而不膩，而且雪糕球一口一球，不怕多吃，一家人享用也方便。

另外，Häagen-Dazs也同步推出《櫻桃小丸子》雪糕蛋糕系列，一共兩款，雪糕口味有比利時朱古力、芒果、曲奇呍呢嗱與士多啤梨。雪糕火鍋與雪糕蛋糕同樣在限定店率先發售，即日起接受預訂。

點擊看Häagen-Dazs度聯乘《櫻桃小丸子》系列產品及售價：

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如若對小丸子沒興趣，也可選擇「經典雪糕火鍋」，以蠟燭座設計，溫熱朱古力鍋，在享用雪糕火鍋後，也可循環再用。蠟燭座以馬賽克燈作靈感，點亮蠟燭，火光會從底座窗花透出，投影至牆身，有如星空，浪漫溫馨。

Häagen-Dazs｜精點套裝，包16個雪糕球，只售$379。 （Häagen-Dazs）

Häagen-Dazs X 櫻桃小丸子期間限定店



地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡2樓212號舖

推出日期：即日起接受預訂，Häagen-Dazs™ 雪糕火鍋12月1日起開始換領，《櫻桃小丸子》系列由12月7日起開始換領



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