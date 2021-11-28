聖誕好去處｜$7XX半島酒店調香師Workshop　調出專屬香水兼測個性

香水Workshop｜年尾假期多多，當然要找些消閒活動，Art Jam、手造戒指、飾物嫌太普通，沒有特色？不如試試參加香水Workshop；香水的前中後調都由自己選擇調配，製作出專屬你的個人香水，最有趣是，你可以透過對香味的喜好分析性格，《01女生》記者體驗後，即想到：「一定要帶另一半來，看看有沒有隱瞞的地方，或個性夾不夾。」



你會挑選甚麼香氣的香水？（黃寶瑩攝）

選擇香水的確非常有學問，一款適合自己的香水可以令印象加分，一款不合適的則令人反感，本地香水調香師Angel Cheung（張詩敏）指香味能影響一個人給予他人的觀感，並有助建立其鮮明的形象。你有沒有試過一直找不到心儀香水，又怕與他人撞款？

如果你抗拒人云亦云，想找到一款最適合自己的香氣，不妨一試一對一的「專屬個性香水創作工作坊」，除了可以找到自己專屬的法式香水，更可了解個性。

「專屬個性香水創作工作坊」課程價錢為每人港幣$720起，完成後可獲30ml Eau de Parfum優質馥郁香水。（黃寶瑩攝）

半島酒店調香師一對一「專屬個性香水創作工作坊」

Intime Artisan de Parfum「專屬個性香水創作工作坊」是調香師 Angel 研究個性與香氣關係所研製出來的獨家香水工作坊，參加者從32種不記名的高級香水材料中以直覺揀選喜歡的香氣，從前調到後調都由你親自選擇，Angel會對你的選擇一一進行個性分析，像當日最難忘的是，本來筆者對香水分析半信半疑，但Angel從個人選擇中看到筆者是熱愛與他人玩樂卻要獨處時光，剛好與筆者的星盤吻合，頓時有種被「看穿」的感覺；

▼▼▼【按圖看】「專屬個性香水創作工作坊」由半島酒店調香師 Angel授課，在32種不記名的高級香水材料中找出專屬自己的香水，看看整個過程▼▼▼

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60分鐘的過程，就像重新認識自己，也學懂一些挑選香水的知識，好讓日後在市面上更易找到適合的香水；調香師也會再追問你想要的香水具功能性，還是只要貼近自己的性格就好，有些人想吸引異性，有些人想令對方感到可靠，統統任君選擇，詢問過後，調香師便會為參加者混合，再試香，繼而調配出專屬香水，剛合成的香水未必最接近理想，要待12天過後便是最完美。果真，筆者認為在香水Workshop中找到自己的命定香水。

客人可以憑專屬配方編號再訂製專屬個性香水。（黃寶瑩攝）

「專屬個性香水創作工作坊」是一對一個人化服務，非常適合情侶、閨密一同參加、慶祝活動，如拍拖或周年紀念日、生日、情人節或聖誕節等，各位可獨自參加製作香水，給伴侶驚喜。