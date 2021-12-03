坪洲好去處｜慢活簡約Cafe人情味濃　素食社企露天座位打卡位多

【坪洲好去處｜Cafe】常在市區，有時會感無聊或過於繁複，離島卻是一個放鬆好地方。長洲早早發展本地遊，Cafe、休閒活動多不勝數；疫情關係，近年其他離島，如坪洲也注入新元素Cafe，行完山、掃完一輪街，不妨到Cafe點杯飲品，與朋友坐坐、聊聊天，等下一班船回家。

若有興趣到訪，緊記保持低聲量，免擾民居。



坪洲好去處｜The Edible Projects是坪洲新Café。（林珈希攝）

社企打卡健康餐廳：The Edible Projects

手指山是不少坪洲訪客必到的地方，必經路上最近開了一間Cafe 「The Edible Projects」，外圍配淺木色籬笆，白色的外牆與樓上的薑黃色形成強烈對比，感覺陽光。店面不大，同時提供店外座位，太陽照射下，格外舒適。

The Edible Projects屬社企餐廳，提供就業機會給自閉症人士及地區長者，吸引本地人支持；Cafe主打健康飲食，也是素食者友善餐廳，提供咖啡、水果梳打、沙律、麵包等輕小食，而意式蛋餅最受歡迎，晚上更設私房菜。

The Edible Projects.

地址：坪洲永安街1K地下前座



坪洲好去處｜Island Table Grocer Café吸引不少人到訪。（林珈希攝）

自家製烘焙：Island Table Grocer Café

在這重港式風味的街道上開了一間小店Cafe「Island Table Grocer Café」，小店對出有一遍假草地，正面有一個大窗，讓陽光射入，窗邊位景觀便是懷舊的村屋，客人可坐在此位置享受慢活。

+ 2

Cafe由三姊妹開設，以咖啡和輕食為主，每天自家烘焙糕點與麵包，最受歡迎有千層麵、Crème Brûlée cheesecake與Apple Turnovers；除了精品咖啡，也有自製特飲，如檸檬特飲蘇打味道清新，如在餐單上找不到合適飲料，店主也可根據你的喜好調配，這就是小店的人情味。

Island Table Grocer Café

地址：坪洲永興街9號



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