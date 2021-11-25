Black Friday手袋2021｜Farfetch減價名牌手袋盤點：Gucci 8折？

Black Friday手袋2021｜女生最期待最大折扣的Black Friday終於來了，Farfetch率先在11月26日前便推出Black Friday的折扣，一連5日，精選名牌低至8折，包BOTTEGA VENETA、GUCCI、SAINT LAURENT等。別以為完了Black Friday便沒有優惠；Farfetch更推出「Cyber Monday」，折扣優惠延續至12月2日。



Farfetch Black Friday在11月25日-29日期間進行。 （Farfetch）

盤點20款Farfetch Black Friday減價名牌手袋

Farfetch的Black Friday折扣優惠在11月25日-29日，指定品牌可享8折優惠，就連「年末低至半價特賣區」中的減價產品都可享Black Friday優惠，即是折上折，十分划算；Farfetch在Black Friday優惠完結後，並在29日隨即進行「Cyber Monday」，延續折扣至12月2日，比起「雙11」折扣優惠時間更長，所有貨品售完即止。

MIRROR成員姜濤出席BURBERRY活動時揹上Olympia Bag，成為城中大熱手袋。(keung_show@Instagram)

以往在Farfetch小眾與新興品牌折扣居多，今年ALEXANDER MCQUEEN、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、GUCCI、FENDI、SAINT LAURENT等名牌都參與其中，一眾小資女定要留意，像是ALEXANDER MCQUEEN 新經典The Story早有8折優惠，加上Black Friday的折扣，原價HK$9,095，折後只需HK$5,821；

另外，小資女也可留意多款人氣手袋，如Burberry Olympia、Bottega Veneta Jodie、Gucci GG Marmont，折後令人十分動心。

▼▼▼【按圖看】Farfetch在11月25日開始Black Friday減價，包括ALEXANDER MCQUEEN、BURBERRY、BOTTEGA VENETA、GUCCI、FENDI、SAINT LAURENT等，哪些值得放到購物車中？▼▼▼