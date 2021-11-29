LV設計師Virgil Abloh離世　患癌無阻創作：一切都為了17歲的自己

Louis Vuitton 男裝藝術總監Virgil Abloh因癌症過世，享年41歲，繼Daniel Lee離開BV時尚圈又面臨震撼消息。Virgil Abloh除了是LV男裝藝術總監，更是潮牌Off-White的創辦人，Virgil Abloh靠着「3%理念（3 Percent Approach）」設計出一個又一個神作，一向醉心創作的他，即使兩年來歷無數次化療，但他仍沒有放棄創作，他的家人引用他的說話來悼念他：「我所做的一切，都是為17歲的自己而做。」他深信藝術的力量能夠激勵未來世代，就如當年他被深深感動一樣。



Louis Vuitton男裝藝術總監及Off-White主理人Virgil Abloh於2021年11月28日離世。（virgilabloh@instagram）

LV男裝藝術總監Virgil Abloh因癌離世：一直堅持對自己工藝的奉獻精神

Louis Vuitton男裝藝術總監及Off-White主理人Virgil Abloh於2021年11月28日因罕見癌症「心臟血管肉瘤」離世，享年41歲；官方發布此消息震驚時尚圈，而且Virgil Abloh原來早在兩年前已開始對抗癌症：「兩年多來，Virgil Abloh勇敢地對抗一種罕見的侵襲性癌症「心臟血管肉瘤」。自2019年確診以來，他選擇抗私下走這抗癌之路，接受無數次極具挑戰性的治療，同時執掌幾間橫跨時尚、藝術與文化的重要機構。」Virgil Abloh在人生的最後階段從沒放棄過創作，2018年起成為LV男裝創意總監，把潮流元素加入品牌，既能保存百年老牌的經典，又加入新元素吸引更多年輕客群：

I was only interested in restraining myself, and only editing it 3 percent. (將經典設計改變3%就變成我的作品。) Virgil Abloh

▼▼▼【按圖看】Virgil Abloh在Louis Vuitton的作品▼▼▼

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Virgil Abloh尊重品牌的經典元素，不過於展現自己，認為要克制，貫徹純粹主義，在LV的作品便大量展現出他的設計理念，保留大量經典手袋的設計造型、元素，加入一些流行元素。

現在大受明星們歡迎的Off-White，如Justin Bieber、Beyoncé、Rihanna等等都曾穿上Off-White的單品。Virgil Abloh當時創立Off-White時， 就曾這樣定義：「 Defining the grey area between black and white as Off-White（黑白之間的灰色地帶）」，從早期的大斜紋標誌，到近年開始運用奢侈品的面料與定位，向高級時尚邁進。當年Virgil Abloh接管Louis Vuitton藝術總監一職，一面營運Off-White，Virgil Abloh這樣定義當年的自己：「Off-White 就像是17歲版本的我，而Louis Vuitton則將呈現出37歲的我。」

▼▼▼【按圖看】Virgil Abloh的Off-White帶領一個又一個潮流，售價$8XXX的1.4 Jitney bag上市數天內，多個銷售平台經已斷貨，可見其熱賣程度。▼▼▼

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Off-White的設計，也充滿玩味，Virgil Abloh也有不少經典作，如Off-White的最經典的「吊牌」，Off-White曾與NIKE合作推出Air Jordan 1 ，鞋上紅色吊牌其實是防盜扣，卻成了鞋子設計之一。當年Virgil Abloh曾提到自己十分仰慕Calvin Klein現任創意首席官Raf Simons，願意做他的實習生，擦地板打掃房間，但Raf Simons似乎不以為意，更在一次訪問中評價Off-White的設計沒有原創性。當Virgil Abloh知道後，他隨即將Off-White 2017 秋冬系列命名為「Nothing New」，反擊之餘，也以行動證明。

（virgilabloh@instagram）

回顧這兩年間，Virgil Abloh在抗癌期間並沒有減少工作量，除了季節性的新品，各種膠囊系列、聯名合作也沒停過，也繼續出席在人群中，在9月又穿着Louis Vuitton到Met Gala2021，可見Virgil Abloh醉心時尚：「Only good things happen once you begin（唯有開始，好的事情才會發生。）」