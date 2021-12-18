聖誕好去處｜ 傳統燈節聖誕市集：逾20店賣獨家美食、客製禮盒

【聖誕好去處｜聖誕市集｜打卡】聖誕佳節，即使不能外遊，在香港也有不少充滿節日氣氛的拍拖、打卡好去處。K11 MUSEA就舉辦「聖誕節村」Pop-up市集，以歐洲傳統Luminarie燈節作靈感，打造金光拱門、多棵金色聖誕樹，更雲集超過20個飲食、手工藝與生活品牌，十分豐富。



聖誕好去處｜聖誕節村」Pop-up市集，以自歐洲傳統Luminarie燈節作靈感，打造金光拱門、多棵金色聖誕樹。（品牌提供）

傳統燈節聖誕節村莊市集：打卡金光拱門、聖誕樹

說到露天聖誕節市集，很多人都會想到赤柱市集，今年大家便有多個選擇－「聖誕節村」市集將會在K11 MUSEA舉行，主題更是燈節Luminarie（意大利文意思即亮燈）。傳統燈節其實是宗教慶典，起源於意大利文藝復興時期的Luminarie光之慶典 ，近年已發展至亞洲，日本神戶、台灣等多地也會舉行燈節，象徵永恆美麗與啟蒙。

而是次的「聖誕節村」Pop-up光之藝術嘉年華入口就是圓拱設計的入口，由20位工匠耗用超過1,500小時打造，配以大大小小的金光聖誕機，適合情侶與朋友到場「打卡」。

聖誕好去處｜Bunny Garden 的自訂汽球花藝禮品，送禮十分得體。（許芷婷攝）

逾20品牌 賣獨家傳統聖誕飲食、禮物

光之藝術嘉年華雲集超過20個國際及本地飲食、手工藝與生活品牌，分享不同領域的匠人工藝。筆者特別推介唯一入榜「Bloomberg2020年全球最佳漢堡」的香港漢堡店Honbo，鵝肝牛肉漢堡焦香富油脂，在冬日市集咬一口，狼狽但滿足；也有由法國庇里牛斯山放養的鴨子所製成的Maison Argaud 罐裝半熟鴨肝醬、Elborn Alice 的芝士和風乾火腿、Binge Drinking Club & Daap（即粵音「㗳」）打造時令的聖誕香料熱紅酒及生牛肉卷、Baking Manic 的朱古力特飲和棒棒糖蛋糕，以及Fernet Hunter 於香港入瓶的香辣蘋果酒。

聖誕好去處｜光之藝術嘉年華雲集超過20個國際及本地飲食、手工藝與生活品牌，分享不同領域的匠人工藝。（品牌提供）

想作最後衝刺購買聖誕禮物，「聖誕節村」也有不少選擇，包括屢獲殊榮的食品專賣店 Stradf Mall 的限定紅色聖誕DIY朱古力禮盒、VENI. VIDI. AMAVI. CANDLE的節日掛飾及聖誕樹造型擴香器、Bunny Garden 的自訂汽球花藝禮品、Lazy Soul 的CBD 蠟燭及 Para Ti 的冷泡日本焙茶，當中不乏聖誕限定版，送禮自用，也十分得體。

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K11 MUSEA「聖誕節村」Pop-up 光之藝術嘉年華



日期 ：即日至 2022 年 1 月 13 日

時間：中午12時至晚上10時

地址：K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

請留意顧客可到K11 MUSEA 網頁及「K11 HK」流動應用程式預約到訪時段，現場只接受電子付款，不接受現金；入場名額視乎人流控制措施而定，先到先得。