Netflix《One Day》10周年宣布拍劇集版　曖昧吸引只因得不到？

【Netflix｜情約一天｜One Day】《情約一天》（One Day）於2011年上映，今年是電影上映十周年，Netflix早前就宣布已買下故事版權，會在英國開拍劇集版，但就未有宣布主角名單，未知會否是電影的男女主角Anne Hathaway及Jim Sturgess原班人馬上陣？



One Day｜Netflix發佈的故事大鋼寫：「這是個深刻的愛情悲劇故事，每一集將會圍繞著Emma及Dexer的7月15日生活歷程，見證他們的成長及改變，相遇與分離，體驗人生中的喜樂與悲傷。」（《One Day》劇照）

《情約一天》劇集版：每一集都是7月15日？

《情約一天》改編自David Nicholl的同名小說，劇情講述男主角Dexter與女主角Emma因大學時期一次「一夜情」，因而發展出長達20年的「友情」。Dexter與Emma每年的7月15日，都會相約見面。拉長了的曖昧，是浪漫還是浪費？

當年的《情約一天》，走馬燈似地看他們錯摸又再遇；是次作拍成劇集，或許能把曖昧與成長，拍得更仔細。Netflix發佈的故事大鋼寫：「這是個深刻的愛情悲劇故事，每一集將會圍繞著Emma及Dexer的7月15日生活歷程，見證他們的成長及改變，相遇與分離，體驗人生中的喜樂與悲傷。」更指會在明年初開拍時公布演員名單。

One Day｜（《One Day》劇照）

電影沒告訴你的事：「珍惜每天」根本不可能？

《情約一天》原著小說一舉拿下多個獎項，包括《衛報》「年度圖書」與「世界圖書夜」選書等等，說的是愛情，也是成長。故事圍繞着男女主角二十年來由曖昧到密友，各自結婚又離婚，各自在社會中打滾，也各有拋下理想，為了生活而妥協的時候，由社會新鮮人，終於「爬」到事業有上成績，愛情上也有「歸宿」，Dexter與Emma終於明白得到的必然用捨去來換取，世間並無兩全其美。很多人以為電影的悲慘結局是在叫人珍惜每天，但作者卻有不一樣的說法：

「把每一天都當成最後一天過」，沒有人真的有精力。要是那天下雨了呢？或許你真的不快樂？這根本不可行。Emma於是跟自己說，只要勇敢地每天做些小改變就夠了。不用改變世界，只要改變身邊的事⋯⋯珍惜朋友、緊守原則、熱情地生活、嘗試新事物、盡力去愛與被愛。 《One Day》David Nicholl

One Day｜Emma再遇見 Dexter 時坦白：「我單身，但我不寂寞。」在愛情以外，人生總有別的。（《One Day》劇照）

單身不一定寂寞 單戀重新審視愛情

《情約一天》這部經典愛情電影，當中當然不乏精彩對白、金句，道出女生在這樣的一段曖昧關係中的拉扯與成長。某年的7月15，Dexter 對成為老師的Emma 說：「混不下去的人才去當老師。」使 Emma 一氣之下轉身離去，並對 Dexter 坦白：

我很愛你，只是我不再喜歡你了。 Emma

當愛情不再盲目時，是不是就是該放手的時候？

又某年的7月15，Emma已放下對 Dexter的執着，也捨棄了安穩的生活，邁向自己理想，蛻變為一個有魅力的成熟女子。再遇見 Dexter 時坦白：「我單身，但我不寂寞。」在愛情以外，人生總有別的。

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