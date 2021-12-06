聖誕好去處｜K11色彩體驗展：夢幻色打卡able　必試限定即影即有

【聖誕好去處｜K11】聖誕當然要找節目，K11 Art Mall即日起舉辦色彩藝術家Maria Imaginário 亞洲首個體驗展《Mundane Wonders》，場內充滿夢幻色彩，而且擺設了全新藝術作品、大型裝置，繼MEME Museum by 9GAG，又是1個人氣好去處。



【聖誕好去處｜K11】葡萄牙夢幻色彩藝術家Maria Imaginário （Maria）與K11 Art Mall合作推出亞洲首個體驗展。（林珈希攝）

Maria Imaginário免費亞洲首個體驗展 夢幻色彩打卡able

《Mundane Wonders》是由葡萄牙夢幻色彩藝術家Maria Imaginário （Maria）與K11 Art Mall主理，更是亞洲首個體驗展。

場內分成四大繽紛展區，包括9層幻彩隧道「THE PATH OF PLAYFULNESS」、8米笑臉彩虹牆「SPINNING BITTER SWEET」、期間限定店「IN SEARCH OF HAPPINESS」、裝置設計「EMBRACE A BETTER US」。

▼▼▼按圖看看《Mundane Wonders》場內佈置▼▼▼

+ 7

期間限定店現場則設自動棉花糖機，可為你即製造型棉花糖（HK$60），而9層彩色夢幻隧道和6個大型奇幻趣怪充氣藝術裝置則是打卡熱點，女生被夢幻色彩包圍，少女感十足；場內也設了Snapio韓式自拍機，更換上Maria獨家設計的奇趣相框，閨密或情人不妨影張限定即影即有。

色彩藝術家Maria Imaginário 亞洲首個體驗展《Mundane Wonders》



日期：12月3日至1月23日

時間：12:00nn - 10:00pm

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地庫2樓 chi K11 art space

預約：https://bit.ly/3G2l2Gz



同場加映｜聖誕好去處｜$7XX半島酒店調香師Workshop 調出專屬香水兼測個性

同場加映｜錦田好去處｜打卡Cafe如置身日本小鎮 $68無花果Pancake極高質