聖誕好去處｜K11色彩體驗展：夢幻色打卡able　必試限定即影即有

【聖誕好去處|K11】聖誕當然要找節目,K11 Art Mall即日起舉辦色彩藝術家Maria Imaginário 亞洲首個體驗展《Mundane Wonders》,場內充滿夢幻色彩,而且擺設了全新藝術作品、大型裝置,繼MEME Museum by 9GAG,又是1個人氣好去處。



【聖誕好去處|K11】葡萄牙夢幻色彩藝術家Maria Imaginário (Maria)與K11 Art Mall合作推出亞洲首個體驗展。(林珈希攝)

Maria Imaginário免費亞洲首個體驗展 夢幻色彩打卡able

《Mundane Wonders》是由葡萄牙夢幻色彩藝術家Maria Imaginário (Maria)與K11 Art Mall主理,更是亞洲首個體驗展。

場內分成四大繽紛展區,包括9層幻彩隧道「THE PATH OF PLAYFULNESS」、8米笑臉彩虹牆「SPINNING BITTER SWEET」、期間限定店「IN SEARCH OF HAPPINESS」、裝置設計「EMBRACE A BETTER US」。

▼▼▼按圖看看《Mundane Wonders》場內佈置▼▼▼

期間限定店現場則設自動棉花糖機,可為你即製造型棉花糖(HK$60),而9層彩色夢幻隧道和6個大型奇幻趣怪充氣藝術裝置則是打卡熱點,女生被夢幻色彩包圍,少女感十足;場內也設了Snapio韓式自拍機,更換上Maria獨家設計的奇趣相框,閨密或情人不妨影張限定即影即有。

色彩藝術家Maria Imaginário 亞洲首個體驗展《Mundane Wonders》



日期:12月3日至1月23日

時間:12:00nn - 10:00pm

地點:尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地庫2樓 chi K11 art space

預約:https://bit.ly/3G2l2Gz



