露天酒吧bar｜銅鑼灣隱世$18 Happy Hour　中環、佐敦旺中帶靜

露天酒吧香港bar｜生活艱苦，偶爾與朋友、同事借酒精澆澆愁也不錯，身為女生，除了酒類，酒吧環境也非常重要，尤其露天酒吧bar，無論是日光，還是深夜，都是浪漫的，不如帶閏密去以下有景又有feel的香港露天酒吧，訴說煩心事吧。



銅鑼灣FJAKA極具格調。（FJAKA）

打卡位置多：FJAKA

位於銅鑼灣的FJAKA，裝修極具格調，以現代工業風為主，有鐵閘、水泥牆等裝飾，無論室內、外都是以舒服的梳化為主，就如取用克羅地亞單詞「Fjaka」一樣，渴望無所事事，與朋友不做任何事情，舒適地坐下來，享受當下。

FJAKA的露台位置，逢星期五、六都有Jazz Performer和結他手來表演，每月也會舉辦2場「Guest Bartending」，找來著名的調酒師調配特別的cocktails；水煙也是受客人歡迎，愛享受生活的朋友，值得一訪。

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FJAKA

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown26樓B號舖

電話：2304 6088



平價Crazy Hour：Cadillac

銅鑼灣希慎搵食、購物多，但沒想到在7樓有一間不起眼的露天酒吧，在平實的門後，卻隱藏着行墨西哥風情的Cadillac；Cadillac場內位置寬敞、舒適，露天位置更可以欣賞到遼闊的城市景，女生想打下卡，一樣適合。

最令「酒鬼」興奮是，不分星期六、日也提供「Crazy Hour」，為何不是叫「Happy Hour」，全因每天3點起，客人便可以以1杯$18的價錢，飲盡啤酒、紅酒、白酒、有氣酒、cocktails，甚至是shot，每小時定價會加$10，到晚上7時半也只是$48，在銅鑼灣找到這價錢實在不易。

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Cadillac

地址：銅鑼灣軒尼斯道500號希慎廣場7樓718-719號舖

電話：2521 2322



泰式熱帶風：RUAM

許多酒吧都提供西餐，但泰菜便比較罕見；在灣仔的RUAM是一間新派泰式餐廳及酒吧，但比起室內，RUAM的戶外露天座位更吸引，裝潢充滿熱帶雨林風情，有不同的綠色植物裝飾，又有木枱櫈、太陽傘，感覺既舒服又悠閒，猶如置身國外。

RUAM主打泰菜及調酒，雞尾酒都是值得一試，如冧酒作基調的Lima Coco、氈酒作基調的Oh Yeah等；星期一至五的下午4-7是Happy Hour時段，享買一送一優惠，星期六、日則設有$288的「2-hour Freeflow」。

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RUAM

地址：灣仔莊士敦道60號J Senses1樓9號舖

電話：3160 8535



另類露天酒吧：Terrible Baby

位於佐敦Eaton酒店的Terrible Baby是一間結合酒吧及音樂空間於一身，氣氛別樹一格。Terrible Baby設室內和室外空間，室內有音樂室，酒吧每週會邀請不同的本地及國際樂隊表演，客人可享受獨特的音樂時間；室外有熱帶風情的裝潢，女生可以與閨密或情人談心。

酒吧的飲料均由享譽國際的調酒師Edgar Santillan一手設計，他曾到不同海外出任調酒師，經驗豐富，而且他設計出的雞尾酒都非常幽默又有玩味，如Terrible Mary帶有煙燻及辛辣的味覺享受。

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Terrible Baby

地址：香港九龍彌敦道380號 Eaton HK 4樓

電話：2710 1866



南港島人氣天台酒吧：ABOVE by Kömune

想遠離煩囂，又或在黃竹坑收工想與同事一同飲酒暢談？可以選擇到Ovolo Hotels的露天酒吧ABOVE by Kömune。ABOVE by Kömune是黃竹坑唯一一間天台酒吧，可以270度觀賞香港南區美景，而且酒吧內的座位都有適當的距離，不會讓人有擠擁感，輕鬆與閨密、同事談天。

另外，ABOVE by Kömune所有特色飲品由Cocktail Professor的著名調酒大師精心調配，值得一試，而酒吧不時都會有優惠。

ABOVE by Kömune

地址：黃竹坑黃竹坑道64號Ovolo奧華南岸

電話：3460 8157



倒數必去露天酒吧：ALTO

不時在社交媒體上見到「Girls Night Out」的打卡照都是拿著香檳杯，對着維港景色，「靚到爆」位於銅鑼灣的ALTO酒吧便可以讓你飽覽維港景色，不論女生想優雅飲酒或與朋友倒數的時候都非常合適。

ALTO每日都有「Happy Hour」時段，可以用優惠價飲到特色雞尾酒，另外，有水煙供應。酒吧更照顧到女生希望淺嚐的需要，當中Choccochino雞尾酒只有7%酒精，推薦給所有想飲酒但酒量不好的女生。

ALTO

地址：香港銅鑼灣登龍街18號 V Point 31樓

電話：2603 7181



DJ駐場天台酒吧：Portico

如果你是非常注重音樂氣氛的女生，中環的Portico天台酒吧便非常值得去感受一番。酒吧每日都有DJ 駐場，不時會舉辦公眾的派對，可以約朋友輕鬆聚會。酒吧參照意大利住宅後花園的概念，中央擺放著多張舒適沙發，客人可以在休閒的環境下享受美酒。

行意大利風的Portico，主打紅酒、白酒和香檳，尤其香檳Veuve Clicquot，另外，這裡也提供一些意大利特色雞尾酒，如Negroni, Everything Italian，都是酒吧推介的。

Portico

地址：香港中環皇后大道中 31 號陸海通大廈 3 樓

電話：2871 0055

