Spencer｜Kirsten Stewart暗黑版戴安娜　扯斷頸鏈：他們不會改變

Spencer｜戴安娜王妃電影《Spencer》（史賓沙）終於在香港上映，由《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart飾演戴安娜，故事發生於1991年聖誕期間的3天，講述戴安娜為何決心離婚，不做人人仰慕的「公主」，找回真我，過程並非容易，在王室裡更傳她發了瘋，被人人注視：「Diana… If I ever do become queen, what will I be? Insane?（…會用王妃形容戴安娜，還是精神失常？）」



Kristen Stewart飾演戴安娜王妃。（《Spencer》劇照）

《Spencer》3天訴說離婚關鍵 Kristen Stewart版戴妃暗黑絕望？

《Spencer》的故事雖然只有短短的3天，卻細膩地展示出戴安娜王妃為何決定離婚；年僅20歲的戴安娜於1987年下嫁給查理斯王子，外界以為戴安娜享受著無憂無慮、榮華富貴的生活，擁有人人望塵莫及的王室身份，她卻知道丈夫查理斯與情婦卡米拉依然藕斷絲連，以為婚姻能挽回他的心，但最終並沒有，她曾憶述那場婚禮：「一切看上去都很美好，但我並不開心，那是我人生中最悲慘的一天。」

Here, there is only one tense. There is no future. The past and the present are the same thing.（這裡只有一種時態。沒有未來；過去和現在都是一樣） 《Spencer》-Diana

戴安娜戴着查理斯送的珍珠頸鏈。（《Spencer》劇照）

電影更透露，戴安娜發現了查理斯買了一模一樣的珍珠頸鏈給卡米拉，二人更在公眾場合眉來眼去；她很不悅，但又要戴着，猶如象徵着被無愛婚姻與無情王室體制捆綁，讓渴望自由的她，感到窒息。

It doesn't fit in with my mood. It should be black. Black, to contrast the pearls.（這衣服不適合我的心情。它應該是黑色。用黑色對比珍珠頸鏈。） 《Spencer》-Diana

Kristen Stewart詮釋的戴安娜不是那位充滿自信、光芒四射的女生，而是飽受折磨，內心瀕臨崩潰的戴安娜；光鮮亮麗的服裝，富麗堂皇的大宅，藏不着那顆鬱鬱寡歡的眼神，孤單脆弱的內心，王室親屬的冷言冷語，傳統儀式的生硬無情，都是令戴安娜失去靈魂，甚至差點步入死亡。

戴安娜的造型師朋友Maggie是唯一她願意信任的人。（《Spencer》劇照）

They can’t change. You have to change.（他們不會改變。你需要改變。） 《Spencer》-Maggie

改變才是永遠？改變自己＝放過自己

電影最後，戴安娜的造型師朋友Maggie回到身邊，並開解她，告訴她身邊還有許多人愛她：「愛你的不是只有我。」戴安娜一直不想佩戴的珍珠頸鏈，Maggie也為她準備一輛車，讓她可以與威廉王子、哈里王子「逃走」到倫敦吃KFC，過一個平淡又溫暖的一天，威廉王子問：「我們要去哪？」戴安娜回：「家！」

一直追求愛與自由的戴安娜，在王室裡面臨人生絕望，但最後她不顧一切，也要離婚，做回真正的自己；人生總會走錯步，過程痛苦、難受，但認清「想要」、「不想要」，也算是不枉過吧？

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