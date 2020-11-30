Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）第4季終於回歸，今季背景來到80年代，是英國王室最花邊的一個時期：英國王室的世紀婚禮、英女王的難題，讓人最期待的戴安娜王妃（Princess Diana）與查理斯王子（Prince Charles）也同時登場，更是本季重頭戲，到底劇中真的如實反映了戴安娜與查爾斯的愛情故事嗎？

戴安娜王妃與查理斯王子的情節成為《王冠》（The Crown）第4季的重點劇情。（Getty Image）

戴安娜王妃與查理斯王子由相識、相愛，到分開歷經19年，由一段童話般的愛情，到最後淪為大眾茶餘飯後的婚姻八卦，劇集《王冠》由第一集開始已經敘述二人是如何碰上，不過電視劇始終與史實有出入，英國王室傳記作家Penny Junor便曾分享二人的婚姻經過，戴安娜真的是受害者？

《王冠》細說戴安娜查理斯相識19年 哪些才是事實？

劇集中，戴安娜穿了「樹」造型，在學校的聖誕表演中遇到查理斯，查理斯當時是來接他當時的女友，亦是戴安娜的姐姐Sarah，而現實中，戴安娜的確是在16歲初次遇上查爾斯，但Penny Junor 指二人首次相見是在晚宴上，當時戴安娜是身穿正式長晚禮裙。

3年過去，查理斯在戴安娜19歲的時候才展開追求，而眾所周知，二人是在戴安娜朋友舉辦的聚會上再次碰上，那時查理斯舅公蒙巴頓伯爵則遇刺身亡不久，她安慰心情低落的查理斯，後來他情不自禁地親吻着戴安娜，突如其來的愛情，讓她受寵若驚。

▼▼▼愛情道路上，戴安娜可算是失敗，愛上不愛自己的男人，在王室尋求幫助也換來英女王冷漠的回應：「我不知道你該做什麼，查理斯已經沒救了。」是查爾斯的錯，還是真的被迫婚？據說當時查理斯深愛卡米拉卻不獲英國王室接納，戴安娜成了王妃人選，換言之，王室也是釀成這段愛情悲劇的關鍵角色，查理斯與戴安娜都成了受害人。按圖看看劇集《王冠》與Penny Junor的說法▼▼▼

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隨着第4季的上映，一眾劇迷已經急不及待討論第5季的去向。屆時劇情很可能聚焦在1990年代後期，當中定必有1997年的「戴安娜王妃之死」，確是讓人期待，而年長後的戴安娜有指將由《天能》女主角伊莉莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）出演。

但製作團隊計劃在2021年6月才重啟拍攝，也代表着《王冠》第5季要到2022年才播出，劇迷唯有重溫劇集止止癮。

（ 料來源：Elite Daily）

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