盤點戴安娜王妃寵幸過的名牌手袋　親自委託訂製防走光包擋鏡頭？

只要戴安娜王妃Princess Diana揹過就會成為搶手袋款，精品品牌為此將袋款名改成Diana bag「戴妃包」，更有許多品牌因此創造出經典不敗款，直到現在仍是熱門經典款。



將戴安娜王妃Princess Diana從幼稚園助理改造成皇室形象代言人的造型師Anna Harvey曾說：「時尚或許不是最重要的，不過她熱愛實驗。」戴安娜王妃的時尚風格掩飾了她最初的冷漠，Harvey解釋道：「英國上流社會的女孩們不像現在一樣認識服裝，當時並沒有所謂的It Girl。」而許多品牌依然打著戴安娜王妃的名氣銷售。手提包是曾讓大眾一窺王妃私下個性的媒介，尤其當她在90年代與皇室家族保持距離時，她的造型師將她形容為「堅持的現代女性，卻從未想過追求時尚。」

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繼Hermès以葛麗絲凱莉（Grace Kelly）和珍柏金（Jane Birkin）為袋款命名，Christian Dior、Salvatore Ferragamo和Tod’s也以戴妃為靈感，各自將經典袋款以她為名。Lady Dior袋款原稱為Chouchou包，卻在1996年重新命名，因為時任法國總統夫人席哈克（Bernadette Chirac）贈與戴妃後便很少不見她拿著，它至今仍是受歡迎的袋款。Ferragamo的鏈條包以馬蹄金屬扣環（Gancio clasp）聞名，因戴妃十分喜愛此款配件便以她為名。Vogue知名評論家Sarah Mower曾算出戴妃擁有超過20個Lady Dior袋款。

自從戴妃發現Tod’s的大容量Tote bag後，便開始使用並將私人物品如健身用品和皇室旅行的必備物品裝入，Tod’s的D Bag袋款也因此為她重新設計。現今稱為D-Styling bag的袋款較偏向書包的風格，並與原設計都是人氣袋款。Lana Marks品牌的戴妃包則較難買到，這款包是由戴安娜王妃本人委託製作的，它包含的稀有皮革要價上千英鎊。

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有鑒於戴妃與Gianni Versace的親密友誼，或許沒有一個以她為名的蛇妖美杜莎（Medusa）袋款很令人驚訝。不過她卻選擇Versace品牌的獨特手提包，來取代皇室家族前輩們所認可的Launer手提包。

同時，戴妃與Anya Hindmarch品牌合作的袋款也顯示出她敏銳的洞察力。此款緞面的Cleavage bag（防走光手拿包）成為她的盔甲，用來抵抗媒體的窺探。由於她當時穿著的領口越來越低（戴妃與吉安尼的圈子來往後更加大膽），她便委託Anya製作緞面手拿包，讓她在下車時可以遮住胸口。Hindmarch在手拿包內繡上字母D，這成為他們之間的小秘密。

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當然，任何知名的手袋蒐藏都不會少了Chanel的經典袋款。與其選擇Chanel的經典口蓋包或2.55袋款，戴妃更喜歡優雅且更具藝術品的袋款。據說她並不喜歡雙C的Logo，因為那是查爾斯王子（Prince Charles）和戀人卡蜜拉（Camilla）名字的縮寫。不過這是沒有根據的謠言，因為戴妃在離婚後便特別喜愛Chanel的精緻西裝與飾品。

回想起戴安娜後期越來越顯著的獨立性格，造型師Anna Harvey說：「她的高跟鞋越來越高、裙子越來越短，服裝幾乎能用來象徵她當時的心情狀態。」她珍藏的袋款至今仍是最永恆經典的手袋，並象徵著她開始走在屬於自己的道路上，更是一條時尚之路。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：皇室超級帶貨王！盤點那些年黛安娜王妃愛不釋手的名牌包】