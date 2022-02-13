水晶｜12星座守護石各有含義　琥珀能安神、黃晶代表人緣非財運？

在看神話故事類型的電影、電視劇或是小說的時候，看到主人公有人、靈魂、動物或是各種水晶或是寶石守護的時候，自己是不是也想要擁有會守護自己的人或是物品？是不是也想要尋找屬於自己的守護石呢？內心總是有一種，當自己擁有了守護石，那麼自己身邊的一切都將會變得不一樣的感覺。



守護石，指的是十二月生辰石中的一種，也叫作誕生石。每個人都有自己的星座，而不同星座的人有不同的守護石，想要守護的東西也有所不不同。每一種守護石的模樣都非常美麗且迷人，而且守護石有它的含義與象徵意義。守護石的種類有很多，如：石榴石、紫水晶、黃水晶、粉晶、虎睛石、月光石、瑪瑙、琥珀、翡翠、玉石、綠松石與海藍寶石等。像是石榴石有着「像種子一樣」的含義；月光石有着「戀人之石」的美稱；粉晶有着「愛情預言」等。

雖然人生來則孤單，但人的一生可以不孤單，只要願意與他人建立關係，願意與他人產生聯繫。而且，人們其實也有各種各樣的人或是事物守護，只是人們不容易察覺到。如果實在不願意讓自己孤單，那就去尋找屬於自己的守護石。它會幫自己守護自己最想要的東西，無論是什麼願望都可以。嘗試把它戴在自己的身上，讓它守護着自己。當自己相信它能夠守護自己的時候，那麼它就一定會發揮自身的作用，守護人們想要守護的東西。畢竟，心誠則靈嘛！

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白羊座：石榴石

石榴石晶體與石榴籽的的形狀與顏色十分相似，因而得名，顏色好且淨度高的石榴石可以成為寶石。它能夠成為白羊們的守護石，多數是因為其有「像種子一樣」的含義。此外，它還象徵着結婚兩周年紀念日，特別地浪漫。血紅色的外形能夠生動形象地體現出白羊們激情燃燒的歲月，再加上他們向來有着旺盛的活力與充沛的體力，總是想到什麼就去做什麼，如同小孩子般天真爛漫又單純可愛。紅色會讓人聯想到生命與活力，而他們對生活與生命始終充滿了熱情與激情，對於他們來說是最合適不過的守護石。

金牛座：玉

金牛們向來以穩定的經濟基礎與充足的物質保障作為安全感來源，有着旺盛的物質欲與金錢欲，極其重視自身的價值。而且，他們有着極其旺盛的危機感，因此不斷地提高自己的競爭力。對於這樣的他們而言，玉石是最合適他們的守護石。玉，是一種美麗的礦石，造型品質非常多，而且在我們國家擁有十分豐富的歷史沉澱，越是有年代的玉，越是有着昂貴的價值。它質地堅硬又細緻，有光澤且略微透明，可以雕琢成工藝品，增加自身的價值。大多數金牛座人通過對自身的雕琢，終能成為有價值的人。

雙子座：黃水晶

黃水晶的價格較為昂貴，這是由於它們比較稀少的原因，而且硬度七的黃水晶亮度與彩度都非常出彩，外形十分漂亮。雙子們的性情積極開朗又活潑外向，有着極其旺盛的好奇心，喜歡嘗試和體驗各種各樣的事物，他們不喜歡任何一成不變的事物，喜歡生活中有多樣的變化與驚喜。他們擅長察言觀色，能夠舌燦蓮花，並且對各種事物都有一點了解，因此能夠與各種各樣的人成為朋友。這種類型的朋友是非常少的，但也是非常珍貴的，就如同黃水晶。

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巨蟹座：月光石

月光石，即「冰長石」，名稱由來是因為寶石中心出現恍若月光的幽藍或亮白的暈彩。它也被叫做是戀人之石，具有月光效應。人們相信它能喚醒心上人温柔的熱情，招來美好如月光般純潔浪漫的愛情。大多數巨蟹們的性情都比較温和友善，但由於內心敏感細膩且缺乏安全感，導致了他們既渴望愛情但又害怕被愛情所傷。因為他們特別容易深陷情愛，又難以自拔，所以希望自己所邂逅的愛情是美好的，寧靜的，純潔的。而月光石這一種有着對愛情美好希望的戀人之石，就是他們最合適的守護石。

獅子座：琥珀

在古代的時候，琥珀又被稱作是「虎魄」，意思是「虎死精魄入地化為石」，暗示人們認為琥珀具有趨吉避凶和鎮宅安神的功能。由於大多數獅子們都有着極其旺盛的英雄主義情節，喜歡路見不平拔刀相助，總是毫不猶豫地伸出援手幫助他人，並且不要求他人給予回報。琥珀之所以是他們的守護石也是有原因的，大多數人與他們在一起的時候，都會感到安心和可靠。這是因為獅子們都有着極其自信高傲的性情，加上為人處事向來光明磊落又堂堂正正，因此會給人滿滿的安全感。

處女座：藍瑪瑙

藍瑪瑙，即藍色的瑪瑙，因其藍色而奪人眼球。自古以來，瑪瑙都被看作是辟邪物和作為護身符使用，它有着友善與愛心的象徵。除此之外，它還有着實際作用，佩戴在身上既時尚又漂亮，而且還能夠降温和防止中暑。對於追求完美主義的處女們是非常合適的守護石，既能夠作為裝飾品，又有實在的作用，即使是挑剔的他們也會愛不釋手。而且，處女們時常給自己增加許多的壓力，精神狀態也經常繃緊，藍瑪瑙能夠讓他們的心情變得平靜，情緒也會變得温和。

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天秤座：粉晶

粉晶，又叫做薔薇水晶、芙蓉晶和玫瑰水晶，是著名的愛情寶石。在希臘神話中，帕里斯小時候放牧，愛神給了他有愛情預言的粉晶。長大後，他去錫西拉島神廟給愛神獻祭完之後，正好看到全世界最漂亮的女孩子海倫進來獻祭，然後兩人最後舉行婚禮成為了夫妻。大多數天秤座人的性情都比較温和友善且親切柔善，他們總是會為他人着想和考慮，不會以自我為中心。他們喜歡一切美麗且充滿了魅力的人與事物，尤其憧憬美好浪漫的愛情。作為愛情寶石的粉晶，就非常適合作為他們的守護石，帶領他們邂逅美麗浪漫的愛情。

天蠍座：碧璽

碧璽，也就是混合寶石，即是願望石，它不但成分複雜，而且顏色也複雜多變，顏色越濃郁價值就越高。由於自身具有的微弱的能量，因此是傾向於吸收的寶石。另外，因為它的名字與「辟邪」諧音，所以也被人們看作是納福驅邪的寶石。它成為蠍子們的守護石，不僅是因為它本身的成分與顏色構成與性情多變且神秘莫測的蠍子們非常相合。蠍子們通常都不與人為敵，但若是遭遇他人故意陷害，那麼他們就會讓對方嚐到後悔的滋味。再加上他們極其重視朋友和重情義，會為了朋友驅散所有的陰霾，就如同碧璽帶給人們福氣一般。

人馬座：綠松石

它由於形似松球，色近松綠而得名，是深受古今中外人士喜愛的玉石。它不僅是鎮妖與辟邪的聖物，還是吉祥幸福的象徵。大多數人馬們的性情都極其熱情外向又積極活潑，崇尚且追求自由，嚮往無拘無束的生活環境與氛圍。他們有着旺盛的樂觀主義精神，凡事都會向前看和往好處想，所以總是一副笑嘻嘻的模樣。他們的為人幽默風趣，和他人在一起的時候又擅長尋找快樂的事情，因而總是能夠讓自己與身邊的人感到快樂和幸福。也正是因如此，他們與綠松石的相性才這麼地合適。

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山羊座：虎睛石

它是一種有貓眼效果的寶石，多呈黃棕色，色澤霸氣華麗。寶石內帶有仿絲質的光線，每顆虎睛石都在反射一道嚴峻的光芒，像是嚴厲的眼神，更像是神秘的結界。當看到虎睛石的那一刻，就會自然而然地想起性情嚴謹認真又沉穩內斂的山羊座人。他們在為人處事方面向來低調務實，並且腳踏實地不做任何虛無縹緲的幻想。除此之外，他們對自己要求嚴格，從不允許自己放肆，特別遵守規則。他們極為恪守規矩，像是自己人生的守門人。正是因如此，虎睛石才能夠成為他們的守護石。

水瓶座：紫水晶

在希臘神話中，紫水晶是酒神巴克斯神秘性活力的象徵寶石。水瓶座人的性情開朗又神秘莫測，有着旺盛的探究精神，喜歡探索和研究各種新鮮的、新奇的和未知的事物。他們的求知慾極其旺盛，喜歡探究他人的心理活動，但自身卻很重視隱私，不喜歡被他人窺視自己的隱私，為人處事顯得十分神秘又難以捉摸。而紫水晶也給人神秘的感覺，同時又讓人感覺特別地魅惑，就如同大多數水瓶座人給他人的感覺，所以紫水晶才會成為他們的守護石。

雙魚座：海藍寶石

海藍寶石又被稱作是三月誕生石。在傳說中，海藍寶石產於海底，是海水的精華，航海家用它祈禱海神保佑航海安全，所以把它稱作為「福神石」，它象徵着沉着與勇敢，幸福和長壽。魚兒們喜歡在廣闊的世界肆意遨遊，不喜歡受到任何人事物的束縛。他們雖然迷糊但卻不莽撞，並且對待身邊的人特別親切和善。他們有着旺盛的犧牲奉獻精神，願意為了他人犧牲奉獻出自己的所有。這就如同海藍寶石的象徵一般，給予他人安全感，給予他人温暖，給予他人福氣。所以，雙魚座人們的守護石就是海藍寶石。

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