首飾｜小資女精品飾物推介　Chanel、Dior、Loewe、CELINE最熱門

這幾年 Instagram 上有許多精品飾品都大受歡迎，精緻的五金搭配手工縫線的皮革，就像是將精品品牌手袋的精華濃縮在小飾品上。如果你的經濟能力與這些手袋的昂貴價格距離還有點遙遠的話，不如先來看看以下這些相對較易入手的小飾品吧！



不一定要有精品手袋才能為造型加分，以下品牌的小飾品也可使你的裝扮更精緻！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Loewe

Lowew 的招牌標誌 Anagram 美得就像是藝術品一樣，而創意總監 Jonathan Anderson 接手後不僅在手袋設計上有很大的創新，飾品也有了全新的面貌，深受日韓女孩的喜愛。而且價格也比包包親民許多。如果你是 Loewe 的粉絲，一定要入手這些熱門飾品；如果你初次接觸這個品牌，也不妨先從飾品開始認識！

CELINE

CELINE 的手袋有著簡約又獨特的風采，令人著迷，而它的飾品的熱銷程度其實也同樣不輸手袋！CELINE 特別推出了字母飾品，讓每一個人都能選擇專屬於自己的英文字母首飾，而飾品間更可以互相搭配。不僅如此，字母系列中更有吊飾，你可以將它掛在他們的小皮具上。另外，品牌最受歡迎的就是著名的凱旋門標誌 Trimophe 了，復古又華麗的識別搭配上簡約的金屬線條，設計上簡約又不失大將風範，看著 CELINE 的飾品，真的很難不入坑！

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Dior

Dior 的飾品非常適合喜歡華麗風格的人，品牌的飾品設計與其手袋一樣很有氣勢。如果你希望飾品不僅是點綴，而是亮眼配件的話，那 Dior 的飾品就很適合你！品牌的飾物結合了復古高雅的感覺，再帶一點punk風格，具個性且不失時尚感，連在二手市場都還能高價販售，可見其熱門程度。

Chloé

Chloé 近期推出的 Woody 系列大受歡迎，其設計簇擁著浪漫情懷，同時承襲了品牌優雅的風格，簡約得來又不失重點，能作為日常造型的最佳點綴。

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Chanel

Chanel 最經典的當然是它的手袋，而近年品牌逐漸年輕化，並看中了年輕人對飾品的需求，因而創造了能夠以低門檻入手的各款首飾。經典的雙 C Logo 搭配上珍珠和仿古金色，抑或是草寫書寫成的品牌名，整體復古典雅，難怪能成為熱銷款式。而近期品牌以特殊的激光技術，將經典元素菱格紋刻在金屬戒指上，也大受歡迎。

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