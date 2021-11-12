銀器首飾保養教學｜3招拯救氧化變黑飾物　噴香水、浸溫泉是大忌

銀飾是許多人搭配的萬用單品之一，除了造型搭配之外，銀飾的保養以及收納也是一大學問，有時候一不小心很容易就讓銀飾變黑或光澤不再，本篇搭編整理出幾個居家「銀飾保養」的小方法，讓你在家防疫期間清理、保養自己的飾品！



日常配戴就是最好的保養

如果要說日常保養的話，經常配戴可以說是最好的方式之一，皮膚自帶的油脂能為銀飾製造一層天然的保護膜，除了能隔絕空氣之外還能讓飾品保有光澤，不過要盡量避免碰觸汗水、溫泉或是各種酸性物質，這些都會導致銀飾的氧化。特別提醒，如果你是習慣噴香水的人，切記要在噴完香水後再配戴銀飾喔！盡量避免飾品與香水的碰觸。

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小蘇打是最佳幫手

許多人認為銀飾清潔就要找專家幫忙，但其實也可以自己居家清潔飾品。如果你有小蘇打粉，在盤子上鋪好鋁箔紙再放上銀飾，最後撒上小蘇打粉並倒上熱水，不用多久你就會看到銀飾上的髒污漸漸消失。如果銀飾鑲有其他珠寶的話，可以用牙刷沾上熱水及小蘇打粉來刷洗飾品。

避免氧化收納法

在日常的收納上，建議在拿下飾品後先乾擦銀飾，將上面多餘的髒污及汗水清理乾淨，再放入袋中或盒中，盡量選擇能阻隔空氣的夾鏈袋或盒子中較為理想。而飾品之間最好隔開不要全部放在一起，這樣才能避免飾品互相摩擦受損。

Dappei 結語：

銀飾除了是穿搭上到萬用單品之外，保養跟收納也是不能忽略的一環，花點時間居家保養自己的銀飾系列，也可以說是一項療癒的居家活動喔！



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原文：飾品變黑還有救！居家「銀飾保養」教學，讓你每次配戴都金光閃閃！

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