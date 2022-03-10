口罩官方認證｜1招清楚KF94是否符合標準？分辨各國口罩認證等級

【口罩官方認證／KF94口罩】最近疫情肆虐，確診者人數一天比一天多，口罩的需求愈來愈大，不少商家為了迎合女生愛美的需求，更推出了不同色調及圖案的款式。不過戴口罩的目的是要好好保護自己免受感染，所以不應只追求外在美，反而實用性更應該備受重視。大家又知道家中口罩是否正規呢？現時市面上都推出不同種類的口罩，而韓國制的「KF94」口罩亦是相當受歡迎。由於市面太多不符合標準的「KF94」口罩，大家購買到的話有機會是自稱「KF94」口罩，因此大家要留意所購買到的「KF94」口罩是否有官方認證！



【口罩官方認證／KF94口罩】最近疫情肆虐，確診者人數一天比一天多，口罩的需求愈來愈大（《白色強人》劇照）

口罩官方認證｜所謂「KF94」口罩是來自於韓國，而真正在韓國製造的正版 「KF94」口罩是會經過韓國食品醫藥部檢查後，才被歸納為正版韓國製「KF94」。市面都出現不符合標準自稱「KF94」的口罩，其實這些都是沒有韓國認證，因此韓國當局亦有呼籲大家可前往食品醫藥安全網站查閱。



（Gmarket 官網 截圖）

在「韓國食品醫藥品安全」網址中，大家可於左上角第一項「제품명」輸入口罩的產品名稱或牌子名稱，就能夠檢查該口罩是否得到官方認證。搜索成功的話，會看到口罩的許可日期及許可編碼。

口罩官方認證｜在「韓國食品醫藥品安全」網址中，大家可於左上角第一項「제품명」輸入口罩的產品名稱或牌子名稱。（韓國食品醫藥品安全處網站 截圖）

口罩官方認證｜搜索成功的話，會看到口罩的許可日期及許可編碼。（韓國食品醫藥品安全處網站 截圖）

口罩官方認證｜消委會4大指標



根據消委會指出不論任何國家所購買到的口罩，都是根據以下4大指標來判斷防護等級。

口罩官方認證｜消委會4大指標（職業安全健康局 截圖）

口罩官方認證｜消委會口罩選購指標（台灣衛生署食品藥物管理局 截圖）

消委會口罩選購指標1.BFE（Bacterial Filtration Efficiency）細菌過濾效率

消委會口罩選購指標2. PFE（Particle Filtration Efficiency）顆粒過濾效率

消委會口罩選購指標3.Delta P（Differential Pressure）壓力差

消委會口罩選購指標4.合成血穿透（Synthetic Blood Penetration Resistance）

口罩官方認證字號｜美國口罩認證ASTM



ASTM是美國材料與試驗協會的縮寫，是美國歷史最悠久及最大的非盈利性學術團體之一。經過ASTM認證的口罩均達到醫用口罩的標準，口罩包裝上都會明確列明ASTM認證等級。

口罩官方認證｜美國口罩認證ASTM（amazon官網 截圖）

ASTM Level 1 ：防護等級屬於中級，適合所有人佩戴。

ASTM Level 2 ：防護等級屬於中高級，適合所有人或接觸人群時間較長的人佩戴。

ASTM Level 3 ：防護等級屬於高級，除醫用N95外最高防護標準。

N95醫用級：防護等級屬於最高級，適合醫護人員使用。

口罩官方認證字號｜日本口罩標準認證 （JIS）



日本最近都制定了關於口罩的標準，因疫情大爆發後，市面都出現各式各樣的口罩，其中也不乏一些粗制濫造的次品。為此，在去年6月日本政府決定統一口罩標準，其標準制定為日本工業規格（JIS）。

現時分為四個等級：一般用途（防花粉）、醫用一、醫用二、醫用三（防禦病毒最有效）。通過（JIS）標準認證口罩，一定會具有（JIS）的標誌及包裝上會顯示號碼及質量等級。

口罩官方認證字號｜台灣口罩標準認證 CNS14774



根據台灣衛生署食品藥物管理局，台灣製造的口罩通常分為一般醫用口罩（第一級）、外科口罩（第二級）及外科手術D2防塵口罩。大家購買前亦可檢查包裝上是否印有醫療許可認證字樣。