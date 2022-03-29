《犀利人妻》朱芯儀抗癌現耳鳴、停經　眼泛淚光卻忘了善待自己？

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】台劇《犀利人妻》當年播出時大受歡迎，朱芯儀更憑著「小三」一角而爆紅，令人對她留下深刻印象。在今年3月，朱芯儀在她36歲生日當天公開自己患上了乳癌第二至三期，癌細胞更已擴散至淋巴，但朱芯儀不但沒有感到沮喪，反而以樂觀積極的心態面對病情及接受治療，更特意開設了YouTube頻道《朱芯儀的芯情日記Chu's Diary》分享自己的抗癌日記，希望籍此鼓勵更多病友及病患者身邊的家人！



現年36歲的朱芯儀於2010年因在台劇《犀利人妻》中飾演「小三」一角而爆紅，更憑著此劇在金鐘獎中奪得最佳女配角殊榮，她於同年嫁給賈靜雯弟弟衛斯理，可說是愛情事業兩得意！朱芯儀與衛斯理結婚多年仍然相當恩愛，兩人婚後育有2子1女，朱芯儀更不時在社交平台大曬一家五口的生活，看似一家人幸福滿溢！

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】朱芯儀與衛斯理結婚多年仍然相當恩愛，兩人婚後育有2子1女。（amandachu0308＠IG）

確診患上乳癌 樂觀積極面對病情治療

沒想到看似幸福美滿的人生，突然迎來了轉捩點！朱芯儀在2021年11月發現自己胸部異常地變大及感到有異物，求診後發現患上了乳癌，其後在她36歲生日當天對外公開自己患上乳癌第二至三期的消息，更透露自己的癌細胞已擴散至淋巴位置，甚至開始出現頭髮脫落等問題！

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】朱芯儀在2021年11月發現自己胸部異常地變大及感到有異物，求診後發現患上了乳癌。（amandachu0308＠IG）

面對人生轉捩點，朱芯儀不但沒有感到沮喪或自暴自棄，反而樂觀積極地面對病情，勇敢接受治療，更特意開設了YouTube頻道《朱芯儀的芯情日記Chu's Diary》分享她的抗癌日記，希望籍此鼓勵其他病友，相信她做得到的，大家都可以做到！

只有懂得珍惜愛自己，讓自己更開心，才有辦法戰勝不好的細胞。 朱芯儀

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】朱芯儀特意開設了YouTube頻道《朱芯儀的芯情日記Chu's Diary》分享她的抗癌日記，希望籍此鼓勵其他病友（amandachu0308＠IG）

朱芯儀樂觀分享抗癌之路 鼓起勇氣摘下假髮

朱芯儀樂觀積極地接受治療，在進行乳房切除手術前，要先接受6次化療療程，她已完成了4次，預料會在5會接受手術，切除右邊乳房。朱芯儀日前在YouTube上載了新影片，分享患上癌症之後要面對的大小事，她指出因進行化療關係而出現掉髮問題，在一開始的時候，醫生一直提醒她要去買假髮，但她遲遲也不想去，「好像我真的去買假髮，我的頭髮真的會掉光！」朱芯儀認為頭鬆對女生很重要，在影片中她假髮拿去洗了，只戴上粉紅色帽子出現在鏡頭前，也真的是鼓起了很大的勇氣！

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】朱芯儀在影片中摘下假髮，只戴上粉紅色帽子出現在鏡頭前，也真是鼓起了很大的勇氣！（YouTube@朱芯儀的芯情日記Chu's Diary）

朱芯儀在影片中更大方分享自己裝上了人工血管的疤痕，又指因化療的副作用影響，令她開始出現嘔吐、水腫、耳鳴，甚至開始停經，不過她仍然樂觀地面對，明白該來的始終會來！她也勸勉大家不要誤信偏方而耽誤病情，必定要接受正規治療，她又指因為她也經歷著抗癌之路，很明白患病的痛苦，認為「當你的信念越堅強時，你的力量就越強大」！在自己患病時仍然不忘鼓勵他人，朱芯儀的勇敢與正能量，實在令人相當敬佩！

癌細胞遇到我，真的算你衰！ 朱芯儀

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】在自己患病時仍然不忘鼓勵他人，朱芯儀的勇敢與正能量，實在令人相當敬佩！（YouTube@朱芯儀的芯情日記Chu's Diary）

因2歲女兒一句話 突然感概：女人也要善待自己

除了拍攝抗癌日記外，朱芯儀近日也有上節目分享她的抗癌之路，她指出2歲女兒曾問她「媽咪你愛我嗎？」，朱芯儀回答：「當然愛！」，女兒其後再問：「媽咪你愛自己嗎啡？」聽到這個問題令朱芯儀愣住了，眼角更泛著淚光，令她感慨發現一直以來都把重心放在家庭，忘記了要善待自己、愛自己。

【犀利人妻／朱芯儀／抗癌】朱芯儀因女兒的一句話突然感慨發現一直以來都把重心放在家庭，忘記了要善待自己、愛自己。（amandachu0308＠IG）

反倒安慰老公：好險生病的是我不是你

在抗癌的路上，幸好朱芯儀有老公衛斯理的相伴！衛斯理即使工作繁忙，但也會盡量抽時間陪伴太太，盡量不讓她一個人面對，認為抗癌的路上家人的陪伴與支持是相當重要。衛斯理又指很佩服太太在抗癌時的勇氣，如果換著是他也未必有她這麼勇敢。朱芯儀發現病情後比他更要鎮定，更反倒安慰他說：「好險生病的是我，不是你。」