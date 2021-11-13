姜大衛吻賀李琳琳生日　伴妻抗癌相愛相守47年：太太漂亮又能幹

愛情｜「老戲骨」姜大衛與李琳琳結婚47年，一直恩愛如昔。適逄愛妻李琳琳73歲生日，姜大衛聯同一眾圈中好友，如林建明、梁海平和傳媒人汪曼玲等為妻子慶生，姜大衛甜蜜吻賀愛妻。二人情長半世，姜大衛更不離不棄陪伴李琳琳對抗癌症近10餘年，真摰的愛令他們的愛情故事成為一時佳話。



現年74歲的姜大衛早前聯同一眾好友，提早為愛妻李琳琳送上生日祝福。(汪曼玲@微博)

姜大衞毋懼事業受影響與李琳琳奉女成婚 相愛相守47年

現年74歲的姜大衛早前聯同一眾好友，提早為愛妻李琳琳送上生日祝福。慶生當日姜大衛更甜蜜親吻妻子，兩人一臉幸福的臉容，羨煞眾人。雖然姜大衞近年劇集產量不多，但凡有姜大衞出演的劇集，均可見他展現流放自如的演技。

回望昔日的姜大衞，早在4歲以童星身分入行，於1966年更以武師身分加入邵氏兄弟公司，當時年輕俊俏的姜大衞隨即被當時是邵氏四大導演之一的張徹賞識，一躍成為《游俠兒》的男主角。後來，當年僅23歲的他更憑武俠電影《報仇》獲得《亞洲影展》「最佳男主角」，成為該影展最年輕的影帝外，更是香港首位獲得該獎項的影星。

不過，當年風頭一時無兩的姜大衞，卻毋懼事業受影響，與同為演員的李琳琳奉女成婚，選擇在27歲時做一個有承擔有膀頭且愛妻的男人。

【按下圖回顧】現年74歲的姜大衞早期的劇集造型，武俠曾演負心漢成劇迷「公敵」？

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當年只有27歲的姜大衛與李琳琳，於1974年奉女成婚 (johnjrchiang@IG)

一見鍾情譜幸福故事：當夫妻要一生一世，是幾生幾世的緣份

姜大衛曾接受《1圈圈 星光背後》訪問時分享與太太相愛的故事。他透露與愛妻李琳琳相遇於一場共同朋友的婚宴上，更對李琳琳一見鍾情，雖然當時對方已有男朋友。不過，兩人兜兜轉轉仍能在一起，相信這就是緣分。

當夫妻要一生一世，甚至幾生幾世的緣份。 姜大衞

當時身為當紅小生的姜大衛與李琳琳相戀並無大肆公布消息，直到兩人於1974年奉女成婚時，外界才得悉兩人熱戀，就此便開展長達逾47年的恩愛婚姻。

後生時，我們總是想改變對方，但慢慢就會知道有些東西是無得強迫。其實許多執拗都沒有甚麼大不了，總之不要傷害到自己和別人就可以了。 姜大衛

李琳琳為愛願冒高齡產子之險

姜大衛在接受媒體訪問提到，剛開始婚姻的時候，彼此總想改變對方的個性來迎合自己，但好的愛情婚姻需要互相包容，從執拗中多了解對方的想法之餘，更要懂得欣賞與感激對方：「太太是個幾特別的人，在我心目中，這個李琳琳漂亮又能幹，還願意和我結婚生小孩子。」

姜大衛更大讚愛妻李琳琳對他的事業有很大幫助，不但相夫教子令他輕鬆不少，更感激對方將兩女一子教育得更好。而當年李琳琳更願意為了對方在48歲高齡下誕下兒子姜卓文。冒生命危險生子，不為甚麼，純粹因為「愛」。

姜大衛在接受媒體訪問提到，兩人剛開始婚姻的時候，彼此總很想改變對方的個性來迎合自己，雙方往往都堅持到底。但好的愛情婚姻需要互相包容。 (johnjrchiang@IG)

愛妻患癌從不離棄 共同面對生死邊緣譜至死不渝的愛：生命中不能沒對方

2011年，姜大衛的妻子李琳琳被確診患上大腸癌，癌細胞擴散至淋巴，當時姜大衛對於夫妻之間的感情又有多一層的領悟，明白疾病可以不動聲色帶走身邊陪伴自己多年的枕邊人，疾病的到來又令姜大衛明白彼此的生活都需要對方參與，才是一個完整人生。

老婆有病，就算普通傷風咳嗽我都會擔心，莫說是初期的癌症，絕對是擔心。但那時期，我確是很擔心。唯一可以做的，就是共同面對。 姜大衛

姜大衛太太李琳琳於2011年被確診患上大腸癌。(johnjrchiang@IG)

姜大衛與李琳琳渡過生死邊緣 感情更勝從前

那時的姜大衛為了照顧患病的太太而全面停工，翻查資料他於2011年至2016年間都沒有電視劇出品，陪伴與照顧太太進行甚為煎熬的化療。而李琳琳的病情就這樣在被愛的包圍下慢慢痊癒。姜大衛與妻子渡過這生死邊緣，感情親密更勝從前。

【按下圖看更多】姜大衛與家人幸福的合照。▼▼▼

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