抗癌｜健身教練憑不服輸擊倒乳癌　切斷負能量來源如常打扮愛自己

「既然癌症悄悄在我抵抗力低時闖進我的世界，那我也就不客氣地對抗它！暫且讓它待在我的身體一陣子，反正最後的勝利者一定會是我！」現年33歲的乳癌患者蒙學榅（Mong Mong）不甘心自己年紀輕輕就患癌，她還有許多事待辦，不想生命就此結束。靠著不服輸的精神，她成功打敗了癌細胞！



在2019年的一個晚上，蒙學榅發現左邊乳房痕癢有異物，安全起見她決定看醫生。第一位醫生表示該硬塊純屬一般肉瘤，許多女性都有這些症狀，讓她不要過於擔心。她接著找了另一位醫生看診，照了超聲波發現兩邊乳房都有異狀。根據醫生的判斷，左邊乳房的異物形狀不妥，建議進行細胞抽樣檢查以進一步確認。於是她進行了微創手術，取出腫瘤細胞組織。

一星期後，她回到醫院檢查傷口和領報告，這一天她畢生難忘。「當天我的心情非常好，特意梳妝打扮去覆診。護士檢查傷口時，我還說自己終於好了！沒想到醫生一臉嚴肅地告訴我檢查報告不樂觀，左邊乳房的腫瘤是惡性的，為防癌細胞擴散，需要進行第二次手術局部切除。」

當時，醫生護士輪流安慰和擁抱她。「為什麼大家都安慰我？我的狀況很嚴重嗎？」這些想法不斷地湧現在她的腦海，她的視線變得模糊，也聽不清旁人說的話。走出病房，她的眼淚止不住地往下流。她確診的是癌細胞攻擊性強的第二期三陰性乳癌。

蒙學榅以家人為動力，一邊積極接受治療一邊關注癌友故事，成功擊退癌細胞！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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不甘心就這麼離開，專心投入治療

蒙學榅是一名健身教練，對自己的飲食和生活管理十分嚴格，她不解自己為何會和癌症扯上關係，醫生表示患癌可能與基因或情緒相關。她坦言自己很容易受旁人左右情緒，長期把心事往肚裡吞，不會向旁人傾訴，認為負面情緒是致病原因。

回家後，她上網搜尋了各種關於癌症的資料，只用了一天就調整好自己的心情。她說：「我是很固執、不服輸的人，還有好多事情還沒做，我不甘心就這樣走了。既然患癌，我就好好地治病，我相信我辦得到的！」同時，她切斷那些總是影響她心情的人際關係，專心投入抗癌。

在31歲生日的前兩天，蒙學榅做了第一次化療。那年家人為她慶祝生日，讓她百感交集、眼眶泛淚。「我是單親媽媽，看著兩個孩子和我的父母，我的心情很複雜。我都還沒來得及讓父母享福，也還沒看到孩子長大，我真的不想死。」她擔心這會不會是她人生中最後一次過生日。

回想起告知父母自己患癌的事時，她難以忘記母親當時說的一句話。「我媽媽說，為什麼遭遇這些的是我而不是她。」聽到這句話，她當下就哭了。她告訴母親，很慶幸患癌的是自己，不是媽媽。「如果是她，我會更加無助徬徨。」另外，為了不影響孩子，她也對兒女保證自己一定會痊癒。

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關注癌友的故事從中獲得鼓勵

雖說已做好心理準備對抗癌症，但蒙學榅也曾萌生放棄的念頭。在第三次化療後，她全身感到不舒服，副作用讓她十分難受。每次想到要去醫院化療，她總是感到恐懼和焦慮，她甚至問母親自己是否可以放棄。

2020年農曆新年期間，她開始脫髮。愛漂亮的她本不想剃頭，但看著滿地的落髮讓她十分沮喪。大年初二，她找了當理髮師的堂哥給自己理了一個光頭。她笑言：「我以為我會哭，但沒想到剃頭後我的心情舒坦了很多，我還繼續去親戚家拜年呢！」

她說，自己經常會看其他抗癌病患的故事，關注韓國患癌美妝blogger和本地從事美容業的癌患，她們依然漂亮、每天的生活依然精彩，給了她很大的鼓勵。即便在抗癌期間她也會打扮自己，不露一點病態；並且如常與朋友聚會，讓自己的心情保持開朗。

在完成8次化療和20次電療後，她遵從醫囑進行了基因檢測。倘若報告顯示她基因有問題，即代表她有極高的癌症復發和轉移風險，需要切除乳房和子宮；所幸的是她的報告安全通過。

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做自己喜歡的事學會愛自己

受疫情影響，蒙學榅只能在家線上教學員健身；另外，她也培養了烘焙愛好，如今的日常就是上課、做烘培生意和經營網店。對於現今的生活狀態，她感到很滿意知足。「癌症讓我學會愛自己。曾經我有錯誤的觀念，以為愛自己就是買自己喜歡的東西，用金錢買快樂。但現在我發現有愛自己的家人、另一半，做自己喜歡的事，就是愛自己的表現。」她亦鼓勵女性經營自己的興趣愛好，擁有自己的事業、找到自主權。同時，切斷一切負能量來源或負面的人際關係，也是愛自己的的方法之一。她續道：「有些事情無法盡如人意，所以我們要把握時間珍惜和家人朋友相處的時光。」

為了治病，她前後看了5個醫生，也曾一度計劃到新加坡接受治療。「除了接受正規治療，找到讓自己覺得安心的醫生也很重要。條件許可下，可以找不同醫生診斷，因為抗癌時毅力很重要，而信心的來源往往是醫療團隊給予的。」她也說，平日不要總以為自己的身體很健康，定期體檢是必須的。有女性朋友經她勸說去做身體檢查，其中就有2、3人確診癌症。如果發現身體有異，更應提早看診和就醫。同時，她也提醒人們不要忽視投保的重要性。

蒙學榅感恩父母和妹妹不離不棄的照顧、另一半的陪伴和兒女的懂事。她說：「我其實是幸運的，面對人生低潮有一群愛我的人願意接收我的負能量，並給我很大的勇氣和鼓勵。」她也說，看過許多抗癌勇士成功的案例後，自己也有了抗病的信心，她鼓勵癌友積極接受治療，打敗癌細胞！

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌】如常打扮不露病態健身教練憑毅力戰勝乳癌】