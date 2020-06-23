58歲黃日華（華哥）與30歲愛女黃芷晴一直伴隨在太太梁潔華身邊，抗癌七年，不料上月梁潔華病逝，終年59歲。兩父女經歷失去至親的傷痛，一起跨越，而今年父親節正是二人第一個相依為命的父親節，芷晴為父親親手炮製煮家飯慶祝。黃日華一直重視家人，所以對於芷晴的另一半，難免有所擔憂！

黃日華為人超顧家，除了疼愛太太梁潔華，對愛女黃芷晴更是十分愛護有加。(Instagram@wongadrian）

黃日華是八九十年代的電視紅星，與劉德華、梁朝偉、苗僑偉和湯鎮業被稱「無綫五虎將」，他私底下更是一個溫柔體貼的絕頂好老公！黃日華與太太梁潔華因拍攝《京華春夢》結緣，1982年開始拍拖，至1988年結婚，誕下女兒黃芷晴。就在2013年二人結婚25周年時，太太梁潔華患上血癌，黃日華開始停工，默默地24小時專心照料家人，共同面對艱辛的治療過程，又因太太梁潔華愛賞花，黃日華在家中種植有七色花卉，讓太太休養時可更賞心悅目。直到梁潔華離世，黃日華更承諾終身不娶。身為女兒的黃芷晴當然有目共睹，不時趁機提起父親，表示：「去內地拍攝綜藝節目時，我都借機去表揚爸爸，因為爸爸對媽咪真係好好。」

在梁潔華最後的日子，芷晴與華哥兩父女一起面對，互相陪伴，渡過最艱難的時刻。黃日華：「佢睇住我，大家要喺呢段時間互相扶持同照顧，我哋兩個都OK、堅強，大家放心！」其實梁潔華在生前就為女兒未結婚的事而擔心沒人照顧。黃日華：「我同佢講『你放心啦，阿女長大個喇，我不會照顧她，佢反過來照顧我』。」

早前父親節，黃芷晴花了心思，炮製晚餐跟父親黃日華慶祝。芷晴更分享兒時與父親的合照到Instagram ，留言：「父親節快樂！永遠響您身邊支持您！身體健康開開心心 #我會努力學煮飯 #但比少少時間我煮 」雖然飯菜簡單，不過滿有心意，芷晴努力精於廚藝，就是為了兌現母親的承諾，好好照顧父親，默默地支持他。

黃芷晴為了跟黃日華慶祝父親節，芷晴親手煮出酥炸冬菇、北菇焗雞飯、雜果沙律、雞肉壽司等等，十分豐富！（Instagram@wongadrian）

最佳男友形象：「最好跟爸爸一樣」

爸爸是女兒的前世情人，面對女兒的男友，又會不會變成情敵？上年黃日華與黃芷晴參與內地真人Show節目《女兒們的男朋友》，就是星爸們看着女兒約會的片段，看看反應如何。雖然黃芷晴沒有拍拖，但節目組竟然安排她與合作過拍劇的男藝員陳一天約會發展！

陳一天當年離開TVB，回大陸拍劇與黃日華愛女黃芷晴主演《只有情永在》。(內地節目《女兒們的男朋友》截圖)

父親的形象多少影響到女兒找另一半的要求，從前黃日華與黃芷晴就討論過未來另一半的類型，想不到黃日華一直記在心中，指出黃芷晴說過「最好跟你一樣」。其實華哥第一眼見到一天，就認為一天不錯，還有點像自己。

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芷晴在節目中不時提起父親的甜蜜事，表示從小到大都是由爸爸負責剝蝦，而她與媽媽只負責食。華哥聽到女兒記得這些平日的小舉動，大感安慰，感嘆：「我覺得給他們服務是我的光榮。」芷晴之後亦表示：「華哥就是控制不了的喜歡剝蝦的男人！有時候在家裏要跟他搶着剝蝦！我覺得每個人有不同的喜好，我也控制不了別人說甚麼，但我就是敬佩他對家人的細心，他幫我們剝蝦，我幫他舀湯，這些細微的舉動其實可以讓對方覺得很溫暖。」

黃日華與女兒黃芷晴處理梁潔華的身後事，花了很多心機，希望她在天有感安慰。(Instagram@wongadrian）

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『外父』見女婿，口水嗲嗲渧！真心是首選？

當黃日華眼見愛女與一天的約會片段，總是表現緊張，忍不住一絲絲的妒忌。自從女兒認識一天之後，黃日華就不時問女兒出門去哪，知道是與一天玩，都會特別提醒女兒，「你要留一些時間給我」黃日華只希望芷晴即使出去約會了，依然會預留時間倍父親食晚飯。

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+ 20 + 19 + 18

原來黃日華一直以來都在擔憂，畢竟這是節目，男方是不是真心都難以猜測。黃日華：「我擔心一天對我女兒的愛是不是真的。」不過隨節目一集一集的渡過，華哥對一天的感覺慢慢轉變，他表示一天向芷晴表白，都花了很多心思，又送禮物去逗她開心，而且每一次都比上一次多一點的認真。黃日華眼見陳一天為愛女黃芷晴煮飯，施展廚藝刀工。黃日華不禁露出相當滿意的表情，更加點起頭來，大讚一天。黃日華：「我希望他在沒驚喜的時候，可以將他的驚喜轉為關心、照顧就好了。」驚喜不是不好，但是令人感覺不夠踏實，做事細心的舉動，確實令人更感受到他的真心。

陳一天為黃芷晴煮飯，施展廚藝刀工，令黃日華眼界大開！(內地節目《女兒們的男朋友》截圖)

自從男友出現後，黃芷晴都一直在意父親的吃醋表現，她感言：「你真的不要吃醋，你在我心中是最好的。」多年以來，華哥為了家庭整日在家打理，沒有空閒時間出外走遊玩。黃芷晴內心滿滿都是擔心父親，希望可以為父親分憂，出去遊玩放鬆心情。芷晴：「最後就是希望你身體健康，有什麼壓力都一定要跟我說，不要跟我一樣什麼都不說。不要太乖了，不要一直待在家裡，要跟我們一起出去玩。」華哥聽到女兒的心聲，頓然覺悟了，意想不到女兒如此的關心自己，不禁感動落淚。黃芷晴內心十分重視父親，是一位孝順女。

身為父母的習慣收起很多事情和情緒，而忘記子女長大了，其實都可以幫到一份。黃日華就是其中一個，而黃芷晴亦是孝順女。(內地節目《女兒們的男朋友》截圖)

如果你吃醋的話，我們可以不跟一天去，我們自己去，好不好？ 黃芷晴

雖然芷晴與一天結束節目後，最終因為相聚太少，而未能修成正果。不過在她的身邊依然有一個男人。黃日華與黃芷晴經歷過家人離世，彼此依靠。他們深厚的父女情，絕對不會輕易因為女兒的男朋友而影響位置。或許有些父親不善於表達自己內心的感受和愛意，不過父女之間的感情，即使不說，愛的行動都會令對方感受得到。這份無言的父愛，提醒女孩們要珍惜陪伴爸爸的時間。

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