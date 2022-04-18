深圳小夫婦露台建迷你果園　疫情下學做都市農夫　種蔬果自給自足

大城市不止996（編按：內地工作上班制度）也可以有田園生活。



Echo今年32歲，是個生活在深圳的普通上班族。平時喜歡在社交平台發發生活狀態的她，怎麼也沒想到，疫情期間會一下子火了。很多人每天來看她如何在約60呎的露台上種菜。近一個月來，她的賬號漲了4萬粉。不少粉絲直呼羨慕，「這簡直是我的夢中情園」，「感覺你都不怕封城了，維生素滿滿還不易壞」。

確實，今年疫情居家期間，Echo沒有擔心過食物不足。露台上有番茄、藍莓、檸檬、茄子、小葱、韭菜、雞毛菜等蔬果，為餐桌提供了補給。堅持露台種植6年，對她和老公來説，主要倒不是為了吃上那麼幾口，更多是因為感受到了種植生活帶來的內心富足與治癒。以下是她的自述。

1. 隔離7天瘦了卻更精神了

3月下旬，深圳開展了疫情管控。家裏只有我和老公兩個人，露台上又種了很多蔬果，所以小區封一個星期我們一點也不擔心。摘點葱和雞毛菜，煮碗麪條，再加個雞蛋，這樣就可以是一餐了。

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我和老公都很喜歡這樣原生態的餐食，比起外面的大餐，簡單點腸胃會更舒服。這陣子正是番茄掛果的時候，我們吃了很多。露台有四盆，它們有的在開花，有的已經成熟。果子源源不斷，吃完最熟的那一批，就有新的一批熟了。我還種了薄荷和檸檬，可以泡水喝，不用擔心缺乏維生素C。有了小露台的支持，那幾天我們都能吃好睡好，心情也很暢快。封控結束的時候，我們都瘦了幾斤，感覺自己更健康輕盈了。

封控期間，有了更多時間可以打理北露台，這讓我十分享受。平日工作忙，只能澆澆水，但那幾天我可以修剪植物，還可以給它們施肥和授粉。給藍莓授粉的時候，我遇到了頭疼的問題。藍莓的花像個小鈴鐺一樣，花粉和雌蕊都在小鈴鐺裏面。普通的刷子和棉籤都太大了，伸不進去。我不知道要用什麼工具才能給它授粉。

這時老公教我：「用小雞身上的毛就ok啦。」小雞是我們養的玄鳳鸚鵡，是這個家中非常重要的一員，我委派它為北露台的「大管家」。最後，用上小雞掉落的毛，藍莓終於授粉成功，現在已經結了好多果。我很感謝老公的好辦法，他被誇了也很開心。

封控在家的7天，我們一次都沒有吵過架。大部分時間他在學習他的專業知識，我在打理我的露台，我們有各自的追求。有一天他突然對我説：「我們的感情應該是真的很堅固了。」其實他不説，我也是這樣想的。

2. 甜的百香果和「假」的檸檬

過去我喜歡種花，開始種蔬菜是2020年的農曆新年，那時心態和現在完全不一樣。兩年前疫情剛爆發，網上有信息説不好買菜，我們有了強烈的危機感。老公屯了很多油和大米，還買了好多食物，都不敢讓別人知道。當時擔心蔬菜不夠吃，我就開始用吃剩下的菜根扦插。蒜頭放久了會發芽，我同樣把它扦插在土裏。它長得很快，沒幾天就可以吃蒜苗了，特別有成就感。而且，我發現自己種的好像比外面買的還好吃一些。

後來，我正式成為了「都市農夫」。我把露台上的花撤去不少，騰出更多空間來種蔬菜水果，現在，北露台上有了很多蔬果。哪個發芽了，哪個開花了，哪個結果了，甚至只是長大一點，我都會第一時間觀察到。2020年冬天我扦插了一棵百香果小苗，天氣冷的時候它長得很慢，但到了夏天就長得非常快。到了秋天它開花後，如果有蜜蜂給它授粉，當晚花朵就閉合了，第二天果子就結出來了，而且果子長大特別快。後來我看到每片葉子下面都掛著一個果，擔心果子熟透掉落會有高空拋物的危險，就一次性剪了好幾十個下來。百香果真的很好吃，樹上熟的就是甜的，不像我們買來那種是酸的。

有的植物買來不太好看，但是在我的露台上放一段時間就變好看了。比如我的檸檬樹。當時我在整個花卉世界逛了兩三圈，便宜的檸檬小苗要200多塊（人民幣），普遍300多一棵。最後我挑到一棵全場最便宜的，只要120塊（人民幣）。我老公覺得不好看，勸我不要貪小便宜，但我非要買，他就由著我了。買回來後，我花了很多時間來研究怎麼種植，施什麼肥，怎麼修剪。檸檬開花的時候就要給它人工授粉，花瓣掉了就會結出小果子。這棵檸檬樹從去年到現在一直都掛著果，長得超級好，花友們看到了都問我在哪裏買的。

我拍了照片發給那個老闆看，老闆根本不相信這棵樹是在他那裏買的，還説：「你這檸檬我覺得是假的，果子看起來像塑料的那種。」太搞笑了，花卉世界的老闆們都很實在，我喜歡和他們聊天。植物們能種得這樣好，我老公也有一份功勞。露台上有一套魚菜共生系統，是他自己設計的。他是寫代碼的，比較喜歡鑽研技術性的東西。他從淘寶不同賣家那裏東拼西湊買來了材料，在網上自學做成了這套綠植牆和魚缸共用的水循環系統。

魚缸內的水抽到綠植牆頂部灌溉下來，綠植就得到了魚糞的滋養。這些水經過過濾後會回到魚缸，裏面富含土的營養，小魚們也受到毗益。系統運作的同時，魚缸裏會自動注入氧氣以供小魚呼吸。有了這套系統，我們就不用親力親為地施肥。只要用小米智能開關，每小時開一分鐘讓它進行一次循環就可以了。我們省心了，綠植和小魚也互生互補互利，長得非常好。其實最開始我説要在露台種菜，我老公還極力反對。但是現在他會搬著凳子坐在露台上發呆，在花香浮動中感慨：「難怪滅霸拼了命也要過田園生活。」

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3. 大城市也可以很田園

夏天的午後，我會躺在露台的躺椅上休息，身體感受到輕柔的風吹拂過來，非常舒服。睡醒時，入眼是整個露台的植物在陽光下鬱鬱葱葱，而小雞就站在我的肩膀上睡覺，這時覺得自己生活得像神仙一樣，真的好幸福。

我和老公經常會同時發出感慨，説家裏好舒服。植物進行光合作用的時候，會釋放很多氧氣，所以我們的北露台就像一個天然氧吧。我是畫插畫的，不像聽起來那麼文藝，其實工作壓力很大。經常會加班，一天十幾個小時對著電腦畫畫，眼睛會特別疲勞，需要不停地滴眼藥水，到後來視力都變模糊了。以前我靠喝奶茶來排解壓力。一天一杯是基本的，兩杯甚至三杯也是常有。其實我沒有那麼喜歡喝奶茶，只是甜食能帶給我片刻舒緩，可是接著我又會害怕長胖。那時，高壓力讓我非常焦慮，我想過要離開深圳。但後來我想：在深圳，是不是也能把日子過成小縣城的田園生活那樣。現在我感覺已經實現了。

有人問我，種那麼多植物會不會很辛苦。其實我一直覺得，為喜歡的事情付出的過程，本身就是收穫。而且照料小露台對我來説反而是休息，因為沉浸在綠植中，眼睛和內心壓力都得到了釋放。這片巴掌大的小露台給我帶來的價值，其實比我為它付出的要多得多。説起來，我上一次喝奶茶已經是兩個月前，喝一半我就放下了。我想，我不再需要它來填補我的生活了。

4. 新手種菜小Tips

上海疫情封控期間，不少人萌生了露台種植計劃。以下是Echo從自己的種植經驗出發，給大家的一些實用小Tips：

1. 新手可以選擇種番薯葉、葱、蒜頭、韭菜、辣椒，都比較容易。

2. 這個季節，葱和蒜頭種下後，一週多就可以吃了。

3. 菠菜、芫荽等一些蔬菜的根可以直接扦插種植。

4. 如果用種子種雞毛菜，至少需要一個多月才能吃。

5. 芋頭發芽後可以種成盆景，葉片大，很好看。

6. 露台光線不足時，可以用植物補光燈幫助植物生長。

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