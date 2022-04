【Omicron/上海/居家檢疫/封城】內地疫情持續爆發,上海的感染人數更超過2萬宗,不少地區都實施封城,禁止居民外出。不過,由於事發突然,有很多居民家中都沒有足夠的儲糧,而且防疫人手日趨短缺,令他們憂慮最後會出現缺糧。近日網上就瘋傳數張WeChat群組的的對話截圖,對話內容疑似討論若缺糧可以食掉住在七樓的非裔鄰居,惹來網民激烈討論!



(網絡圖片)

上海各地因疫情嚴重,分階段進行封城。而近日網上就網傳幾張WeChat截圖,對話內容是疑似當地居民在住戶群組內表示,現在防疫工作繁重,人手也不多,食飯問題甚憂。他怕自己彈盡糧絕後,會出現糧食短缺的慘況。

正所謂絕處逢生,無論在多黑的地方,都會有一絲名為希望的光芒,於是這位居民的鄰居便心生出一個舉世無雙的解決方案!並用訊息回應道「那我們吃什麼?吃七樓那個黑人嘛?」更表示那位鄰居的大小足夠大家吃幾天!

更好笑的是,他們談及的這位非裔鄰居就在群組的聊天室內!未幾,這位慘被當作儲糧的鄰居彈出一句「Don't eat me」,而那位提出方案的鄰居則問:「you know Chinese?」後,非裔鄰居只好無奈地再追問一句「Why do u want to eat me?」。

事件在網上被瘋傳,而在Twitter上,一個與當事人同名的網友發文表示「我是一個好黑人,請不要吃我,上海」,並貼上一張自拍照,疑似想表示自己就是當事人。

有網民表示雖然知道是開玩笑,但該名非裔朋友見到message個陣應該嚇到震一震,亦有人留言「有埋地址,黑人搵上門就好睇」、「Once you go black…」、「個post笑左我十幾分鐘,cls」、「黑人一定係連登仔嚟」、「笑到落地獄」等。

【買樓/住屋/情侶/土地空間】香港地少人多,後生仔難上車買樓又想有私人空間,有連登仔就分享他聽到居住的套房有鄰居經常傳出呻吟聲,但又怕投訴後遇到會尷尬,竟用文言文寫紙仔訴心聲,笑翻一眾網民。

