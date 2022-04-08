【Omicron/上海/居家檢疫/封城】內地疫情持續爆發，上海的感染人數更超過2萬宗，不少地區都實施封城，禁止居民外出。不過，由於事發突然，有很多居民家中都沒有足夠的儲糧，而且防疫人手日趨短缺，令他們憂慮最後會出現缺糧。近日網上就瘋傳數張WeChat群組的的對話截圖，對話內容疑似討論若缺糧可以食掉住在七樓的非裔鄰居，惹來網民激烈討論！



（網絡圖片）

上海各地因疫情嚴重，分階段進行封城。而近日網上就網傳幾張WeChat截圖，對話內容是疑似當地居民在住戶群組內表示，現在防疫工作繁重，人手也不多，食飯問題甚憂。他怕自己彈盡糧絕後，會出現糧食短缺的慘況。

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正所謂絕處逢生，無論在多黑的地方，都會有一絲名為希望的光芒，於是這位居民的鄰居便心生出一個舉世無雙的解決方案！並用訊息回應道「那我們吃什麼？吃七樓那個黑人嘛？」更表示那位鄰居的大小足夠大家吃幾天！

更好笑的是，他們談及的這位非裔鄰居就在群組的聊天室內！未幾，這位慘被當作儲糧的鄰居彈出一句「Don't eat me」，而那位提出方案的鄰居則問：「you know Chinese？」後，非裔鄰居只好無奈地再追問一句「Why do u want to eat me？」。

事件在網上被瘋傳，而在Twitter上，一個與當事人同名的網友發文表示「我是一個好黑人，請不要吃我，上海」，並貼上一張自拍照，疑似想表示自己就是當事人。

有網民表示雖然知道是開玩笑，但該名非裔朋友見到message個陣應該嚇到震一震，亦有人留言「有埋地址，黑人搵上門就好睇」、「Once you go black…」、「個post笑左我十幾分鐘，cls」、「黑人一定係連登仔嚟」、「笑到落地獄」等。

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