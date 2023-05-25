情侶好去處2023｜10大假日拍拖勝地推介　愛人共渡溫馨甜蜜時光

【情侶好去處2023｜香港拍拖好去處】2023年有不少紅日假期於週末前後，不少請假攻略都有教導如何自製長假期，將近佛誕假期一連3日，若未能請假、外出旅行都不要緊，不妨趁假日探索一下香港，來個假日拍拖、約會，共渡溫馨的甜蜜時光！還在苦惱計劃約會行程？《01女生》整理了10大香港拍拖好去處推介，當中包括：下白泥、愉景灣、赤柱等地方，一於來個香港浪漫之旅，享受海景、日落美景，同時打卡吧！



香港拍拖好去處2023: 1.沙田道風山

想遠離塵囂、感受郊游的感覺？不妨挑戰一下只需不足兩小時，新手都可以到達的道風山！道風山於1930年建成，鄰近沙田市區，以道風山基督教叢林命名的建築群，現已成為香港二級歷史建築，上山沿途會經過不少打卡位：水池、中式庭景、十字架、石陣等，能夠感受中、西融合的氣氛，不過大家要注意道風山場地內為靜修場地，打卡時必須保持安靜。

香港拍拖好去處2023: 1.沙田道風山詳情



地址﹕香港沙田道風山 （沙田站B出口出發，沿道風山路直上便可抵達）



香港拍拖好去處2023: 2. 太平山山頂

若想前往太平山的山頂公園或到太平山凌霄閣觀賞夜景的話，可以選擇乘坐巴士或全球著名及歷史最悠久的纜索鐵路之一的山頂纜車，山頂纜車自 1888 年 5 月正式啟用以來，一直擔當往返太平山與中環的重任，而最新翻新的第六代山頂纜車亦於去年8月登場，以更大的載客量來迎接世界各地的遊客。

乘坐過難忘的山頂纜車之旅後，大家可以欣賞到被稱為：「世界感觀之最」的全方位的遼闊景色，居高臨下香港都會風光以及憩靜的山巒海景，美景作伴下與另一半盡情談心。

購票詳情：01空間（太平山頂纜車優惠套票｜第六代山頂纜車＋凌霄閣摩天台428入場券）

山頂纜車（單程） + 凌霄閣摩天台428門票票價：

成人（12 - 64 歲）- $100

兒童（3 - 11 歲）- $52

長者（65 - 99 歲）- $52



山頂纜車（來回） + 凌霄閣摩天台428門票票價：

成人（12 - 64 歲）- $120

兒童（3 - 11 歲）- $62

長者（65 - 99 歲）- $62

*0-2歳免費



凌霄閣摩天台428是香港最高的360度觀景台，白天與夜晚都有不同的視野，擁有全香港無死角的觀景（01space）

香港拍拖好去處2023: 2. 太平山山頂詳情



纜車站地址：中環花園道33號山頂纜車總站 - 山頂凌霄閣

山頂纜車服務時間：上午 7 時 至 晚上10時



【凌霄閣摩天台428服務時間】



週一至週五 上午 10:00 - 下午 10:00

週六、日、公眾假期 上午 8:00 - 下午22:00



山頂纜車（單程） + 凌霄閣摩天台428門票



香港拍拖好去處2023: 3. 有機菠蘿園

香港拍拖好去處2023: 3. 有機菠蘿園（品牌提供）

喜愛小動物，想近距離接觸、餵飼，又不想只到普通的動物餐廳？不妨到錦田有機薈低碳農莊菠蘿園，近距離接觸、親手餵飼羊駝吧！園中更設有不同景區，大家可以與不同場景、裝置打卡、觀賞植物同時滿足與動物親近的感覺！

購票詳情：01空間（親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票）

香港拍拖好去處2023: 3. 有機菠蘿園（品牌提供）

香港拍拖好去處2023: 3. 有機菠蘿園詳情



地點：新界元朗錦田錦河路四排石村

（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）



一位原價: $320｜01空間優惠價：一位 (大小同價)：$180

兩位原價: $640｜01空間優惠價：兩位 (大小同價)：$340



香港拍拖好去處2023: 4. 香港海洋公園水上樂園

炎炎夏日，想消暑又有新意，除了到室內冷氣地方之外，亦可以去亞洲首個全年、全天候，2021 年 9 月正式開幕的香港海洋公園水上樂園！水上樂園臨海而建，有五個各具特色的主題區域，合共27 個室內及戶外玩樂設施可供探索、冒險，盡情玩樂一天絕對無問題！

購票詳情：01空間（香港海洋公園水上樂園門票優惠 Water World Ocean Park Hong Kong）

香港拍拖好去處2023: 4. 香港海洋公園水上樂園詳情



星期一、二 及 星期五至星期日（休園日為星期三至星期四）

票價：成人 $560 、小童 $392



香港拍拖好去處2023: 5. 香港藝術館 Hong Kong Museum of Art（HKMOA）

想輕鬆打卡，順便培養藝術氣息的話，能夠直視維多利亞港海景的香港藝術博物館（HKMOA）絕對是個好選擇。HKMOA中不時都有備受關注的人氣展覽，近年亦有不少互動展覽，令人目不暇給及充滿新鮮感。

香港拍拖好去處2023: 5. 香港藝術館 Hong Kong Museum of Art（HKMOA）詳情



地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放時間：

星期一至三、五10:00am – 6:00pm

星期六、日及公眾假期10:00am – 7:00pm

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館



香港情侶好去處2023: 6.赤柱

赤柱位於港島南區，甚有歐洲異國風情，集購物、飲食、娛樂於一身。當中最著名的景點就有美利樓及赤柱大街，有多間不同種類的餐廳，不少更可以坐擁海景，邊歎邊食。另外，還可以到卜公碼頭及赤柱市集遊覽打卡。

香港情侶好去處2023 美利樓是赤柱地標之一。（旅發局）

由即日起至5月28日期間，赤柱廣場中更有以寵物友善，打造的全方位法式藝術及美食之旅：「Art & Dine Festival」，當中以黑白手繪浪漫為主題，粗線條打造4大打卡點：著名的艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮外，以及巴黎街頭Café。大家在享受浪漫法式氛圍，同時亦可到法式周末市集，包括美酒佳餚、香薰等等。

赤柱廣場「Art & Dine Festival」（品牌提供）

交通方法：

中環交易廣場巴士總站，搭乘6、6A、 6X、66或260號巴士，於赤柱廣場或赤柱村站下車。

於銅鑼灣渣甸街搭乘40號綠色小巴，於赤柱市集或赤柱廣場下車，車程約20至30分鐘。



香港情侶好去處2023: 7.下白泥

說到香港看日落勝地，流浮山下白泥絕對榜上有名。下白泥面向后海灣，有泥灘、紅樹林等景色，沿途可看到彈塗魚、招潮蟹等動物。到了黃昏時分，更可於一望無際的海景欣賞日落，非常浪漫。若環境許可，更可藉泥灘上的倒影拍出「天空之鏡」美照。

香港情侶好去處2023:下白泥除了是欣賞日落的地方之外，由於光害低，在天朗氣清的晚上亦有機會看到漫天星星。（圖片來源：FB@Anson Kong3）

香港情侶好去處2023:下白泥的日落是本港數一數二的美景。（圖片來源：Unsplash@Ken Cheung）

交通方法：

元朗西鐵站轉乘33號專線小巴，至鴨仔坑下車。

由天水圍西鐵站搭的士前往。



香港情侶好去處2023: 8.西九文化區

西九文化區自開放以來就成為了香港其中一個野餐好去處，如厭倦了到餐廳用膳的情侶不妨可以考慮到西九文化區野餐，不但可以大展廚藝為另一半準備美食，野餐時更可以觀賞維港靚景，如有養寵物的話，更可趁機會帶寵物到大草地散步，一舉數得。

香港情侶好去處2023: 西九龍藝術公園及海濱長廊（西九文化區官網）

交通方法：

九龍站C1或D1出口出站後，使用扶手電梯往1樓，跟著路標指示前往ELEMENTS圓方金區2樓的藝術廣場天橋出口。橫過行人天橋後，即可抵達西九文化區。路程需時約10分鐘。

九龍站E4或E5出口出站後，沿著雅翔道步行至行人天橋，橫過天橋後，即可抵達西九文化區，路程需時約10分鐘。



香港情侶好去處2023: 9.愉景灣

想遠離繁囂，離島都是其中一個不錯的選擇。愉景灣位於大嶼山，有人造沙灘、商場、餐廳等設施，玩、買、食一應俱全，而且更有標誌熱門打卡位玻璃白教堂，浪漫又唯美，最適合情侶打卡。

香港情侶好去處2023:愉景灣玻璃白教堂（Facebook@香港愉景灣）

交通方法：

往返中環3號碼頭及愉景灣碼頭的渡輪服務，單程約25分鐘。

DB01R巴士由愉景廣場巴士總站往返東涌站巴士總站。



香港情侶好去處2023: 10.東龍島

不想留在市區的情侶亦可以考慮到東龍島，東龍島既可以行山又是露營熱點之一，十分適合山系情侶約會。東龍島有不少行山打卡景點，例如肚臍洞、潛龍吐珠噴水岩、佛堂門燈塔等。另外，東龍島更設有露營營地，喜歡露營的情侶可以來個兩日一夜的小旅行。

香港拍拖好去處2023: 東龍島燈塔（newbearland.blogspot.com）

交通方法：

從西灣河筲箕灣碼頭或油塘鯉魚門三家村碼頭搭船前往。

