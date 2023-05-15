假日好去處2023｜8大藝術工作坊！5月獨家優惠：520以手工說愛你

假日好去處2023推薦8大必去工作坊！放假去邊好？初夏來臨，户外尋覓香港好去處、親親大自然又會大汗淋漓，想舒服地享受兩人空間又不想只是逛街、睇戲、食飯，不妨考慮工作坊，在冷氣、私人空間中，製造屬於兩人的回憶，更可以攜手合作創作小玩意！



還在苦惱520做什麼、520送什麼好的情侶們，適逢「01空間」推出5月限時獨家優惠，8大人氣工作坊折上折，5月31日或之前報名指定本地工作坊，輸入推廣碼【DIY100】，滿$500即減$100。大家記緊把握機會以表心意，在520說愛你、維繫雙方感情，同時製造獨一無二的手製禮物吧！

拍拖好去處2023｜18大香港情侶好去處 室外、藝術活動全都有

假日好去處2023｜工作坊優惠1. 傳統威尼斯玻璃彩繪工作坊

工作坊優惠：1. 傳統威尼斯玻璃彩繪工作坊（品牌提供）

購買詳情：01空間

地址：Cinesina Studio 九龍青山道489-491號香港工業中心C座1樓C14B室

門票資料：

單人原價票價: HK$450 ｜01空間特別優惠: HK$389

雙人原價票價: HK$900 ｜ 01空間特別優惠: HK$738

課程包括：每位一個作品（一隻玻璃杯/畫框/耳釘和頸鏈組合）及燒製



威尼斯玻璃彩繪（Vetro Smaltato），屬於威尼斯數百年歷史的獨有傳統工藝，有別於現代的玻璃彩工藝：只用低溫將塑膠類顏料焗到玻璃表面，威尼斯玻璃彩繪可以將色彩維持更好。整個簡易體驗班約1.5小時，包括每位一個作品及燒製，亦會學習威尼斯玻璃彩繪，包括構圖、混色及上色技巧。若果大家想挑戰更多，亦可用獨家優惠價HK$250升級至3小時初階體驗班，大家就可以運用到比較複雜的圖案、字句，玻璃製品也可以升級至清酒杯、食碟、首飾盒、或大碟等大型物件。

假日好去處2023｜工作坊優惠2. DIY陶瓷手揑動物擺件

購買詳情：01空間

地址：夕夕Good Evening Ceramics

九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-11

門票資料：

單人原價票價: HK$700｜01空間特別優惠: HK$550

雙人原價票價: HK$1400｜01空間特別優惠: HK$999

課程包括：所有工具、材料及燒製費用



喜歡陶瓷的質感，但又擔心自己未能處理好拉坯機，不妨嘗試陶泥手揑吧！陶泥手揑可以隨意創作、新手亦較容易控制，這個3小時動物碟工作坊可以製作屬於自己獨一無二的盤子以及具個人風格、童趣可愛的小動物，燒製完成後可以放食物、首飾等，實用又美觀！

假日好去處2023｜工作坊優惠3. 香薰熊音樂盒、熊仔擴香石杯、永生花小夜燈

這個工作坊有三種不同手工作品以供選擇：音樂盒、擴香石杯以及小夜燈，任何一款放在家中都能令質感提升，浪漫感滿滿！

購買詳情：01空間

地址：Minilarge 荔枝角永康街55號金百盛中心2906室



浮游花小夜燈工作坊 門票資料：



單人原價票價: HK$390｜01空間特別優惠: HK$280

雙人原價票價: HK$780｜01空間特別優惠: HK$560

課程包括：所有工具、材料、附送Usb頭圓形木燈座一個



熊仔擴香石夢幻杯工作坊 門票資料：



單人原價票價: HK$380 ｜ 01空間特別優惠: HK$340

雙人原價票價: HK$760 ｜01空間特別優惠: HK$660

課程包括：所有工具、材料



香薰熊永生花音樂盒工作坊 門票資料：



單人原價票價: HK$490｜ 01空間特別優惠: HK$460

雙人原價票價: HK$980｜ 01空間特別優惠: HK$930

課程包括：所有工具、材料



假日好去處2023｜工作坊優惠4. 窯燒玻璃相框小夜燈體驗工作坊

工作坊優惠：4. 窯燒玻璃相框小夜燈體驗工作坊（品牌提供）

購買詳情：01空間

地址：Glazden Studio 灣仔秀華坊23號地鋪

門票資料：

單人票價: HK$880

雙人原價票價: HK$1760｜01空間特別優惠: HK$1584

課程包括：玻璃材料、相框裝飾及 USB燈帶



香港有著能夠製作玻璃的工作坊比較少，而這個工作坊中的玻璃材料全部採用美國 Bullseyes glass，不含鉛，安全食用器皿級別之玻璃，大家在1小時中能夠體驗以窯燒玻璃，了解玻璃的特性與玻璃融合的過程，並學習切割玻璃，運用不同形狀、顏色的平面玻璃：玻璃粉、玻璃條創造出獨一無二的作品。

假日好去處2023｜工作坊優惠5. DIY金屬工藝體驗班

金工過程充滿汗水與溫度，就好比情侶二人關係，銀與工具在退火、塑形、打磨中定格兩人的回憶，以作兩人的信物、永恆不變的象徵就最好不過了！

購買詳情：01空間

地址：Mush LTD Room 02, 16/F, 觀塘偉業街93號16樓



999 純銀戒指金工班 門票資料：



單人原價票價: HK$1050 ｜01空間特別優惠: HK$919

雙人原價票價: HK$2100｜ 01空間特別優惠: HK$1799

課程包括：999純銀材料、金工器材設備、木制禮盒包裝、教學指導、包刻字



925 純銀手鈪金工班 門票資料：



單人原價票價: HK$950 ｜01空間特別優惠: HK$829

二人同行原價票價: HK$1900 ｜01空間特別優惠: HK$1599

課程包括：999純銀材料、金工器材設備、木制禮盒包裝、教學指導、包刻字



999純銀天然不規則晶石戒指班 門票資料：



單人原價票價: HK$1050｜01空間特別優惠: HK$889

二人同行原價票價: HK$2100 ｜01空間特別優惠: HK$1699

課程包括：999純銀材料、金工器材設備、木制禮盒包裝、教學指導、包刻字



999純銀鋯石戒指班A 門票資料：



單人原價票價: HK$1400 ｜01空間特別優惠: HK$1149

二人同行原價票價: HK$2800 ｜01空間特別優惠: HK$2259

課程包括：999純銀材料、金工器材設備、木制禮盒包裝、教學指導、包刻字



假日好去處2023｜工作坊優惠6. 皮革玫瑰花工作坊

購買詳情：01空間

地址：LCM Workshop 銅鑼灣富明街2-6號寶明大廈4J室



門票資料：

（支裝）一位 $520 二位原價$1,040｜01空間特別優惠: 二人同行 $936

（樽裝）一位 $780 二位原價$1,560 ｜01空間特別優惠: 二人同行 $1404

課程包括：工具借用、材料



520要表達愛意，當然不少得送上花束，想保留、永不凋謝的，又突顯個人手工及心意的，莫過於皮革花！皮革花造型像真，過程簡易完成，顏包又多變，送及型格及喜愛手作的女生就一定無錯！

假日好去處2023｜工作坊優惠7. 水墨紋拉坯、浮雕裝飾陶藝班

購買詳情：01空間

地址：K Studio 九龍灣環球工商大廈11樓1106J室



若果對陶瓷有興趣的大家，就算沒有做陶經驗，亦可以參與的水墨紋拉坯班，能夠自主創作並繪制獨一無二的紋飾，杯底更提供免費刻字、日期的服務！

水墨紋拉坯體驗班門票資料：



01空間特別優惠：買一送一 (2人出席) HK$850

課程包括：器材、材料和燒窯費用



喜愛精緻、藝術感的話，這個浮雕班就可以滿足你！以白泥兼用簡單工具，運用黏合方式完成作品，奶白釉色的器皿配上浮雕，非常適合作為家具裝飾或者禮物！

工作坊優惠：7. 浮雕裝飾陶藝班（品牌提供）

浮雕裝飾器物門票資料：



小碟2件/中碟1件（1小時）

單人原價票價: HK$560 ｜01空間特別優惠: HK$419

二人同行原價票價: HK$1120 ｜01空間特別優惠: HK$799

課程包括：器材、材料和燒窯費用



小碟4件/中碟1件+小碟2件（或中碟2件）/大罐1件（每堂2小時）

單人原價票價:HK$780｜ 01空間特別優惠: HK$579

二人同行原價票價: HK$1560 ｜01空間特別優惠: HK$1119

課程包括：器材、材料和燒窯費用



假日好去處2023｜工作坊優惠8. 珍珠首飾工作坊

女生固然喜愛首飾、珍寶，送上珍珠一定令她驚喜十足、開懷大笑，如果再加多個驚喜：香港原來有珍珠呢？這個驚喜絕對令人獲益不少，在工作坊中除了可以了解到香港珍珠的歷史及現況，珍珠養殖基本知識及珍珠養殖與可持續性發展的關係，最為重要的是大家可以參與親自開蚌尋珠及製作屬於自己的珍珠首飾！

購買詳情：01空間

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場



珍珠首飾工作坊（二人同行）門票資料：

二人同行原價: HK$ 1,640 ｜01空間特別優惠: HK$1,540

包括：入場劵、HKD$20來回船、珍珠故事、開蚌(保證可選擇乙粒珍珠）首飾配件乙份**(包含三件925 純銀配件)



珍珠首飾工作坊 （ 親子一大一小套票）門票資料：

親子(一大一小 ：4 - 11 歲)原價:HK$1,020 ｜01空間特別優惠: HK$960



珍珠首飾工作坊（親子兩大一小）門票資料：

親子(兩大一小 ：4 - 11 歲)原價:HK$1,840 ｜01空間特別優惠: HK$1600

包括：兩大一細入場卷、三位共$90來回船、珍珠故事、開蚌(保證可選擇乙粒珍珠）及兩套首飾（另每套送一至兩款配件）

