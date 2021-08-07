凍齡｜54歲王祖賢曬素顏照被讚歲月不敗美人　 凍齡9招佛系養生

凍齡女神︱54歲的王祖賢在IG 貼出素顏照，被網民大讚氣質不減，是歲月不敗女神。自2004年息影並決定隱居加拿大，王祖賢並沒有怠慢樣貌與身材的管理，醉心佛學的她，連護膚保養習慣，也是佛系心態，卻成效顯著。



王祖賢憑出演《倩女幽魂》而紅遍東南亞，「永遠的小倩」息影多年，移居加拿大，但一舉一動仍受影迷關注。王祖賢的個人IG與影迷交流，不時分享居家的生活照與近鏡素顏自拍。

王祖賢自2004年息影並決定隱居加拿大，但退居幕後的王祖賢並沒有怠慢樣貌與身材的管理。(wangzuxian_joeywong@IG)

王祖賢日前又貼出近照，已年屆54歲的她，手抱愛犬，氣質依然，外貌沒有很大走樣，不少影迷留言稱讚她凍齡有法，是歲月不敗美人。

【按圖看】「永遠的小倩」王祖賢早前釋出近鏡素顏照，獲網民熱烈討論，而王祖賢的照片相當有氣質。▼▼▼

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逆齡抗老9招秘訣 烏頭秀髮全靠一步？

當年王祖賢憑《倩女幽魂》而紅遍亞洲各地，就連當年韓國女生也以王祖賢的樣子為整容範本。(wangzuxian_joeywong@IG)

王祖賢自2004年息影並決定隱居加拿大，但退居幕後的王祖賢並沒有怠慢樣貌與身材的管理，醉心佛學，淡出幕前，平凡生活，心境平靜，而王祖賢的保養心得，也與其養生之道配合。

皮膚護理不可輕視防曬，王祖賢的護膚心得，是外出只塗防曬其實不足夠，她會採取「雙重防曬」方式，戴上帽或太陽眼鏡做足「物理防曬」；愛吃葡萄柚逆齡，有助美白更是天然「減肥恩物」；而多年來都是長髮的王祖賢，護髮亦崇尚自然避免吹頭。

▼▼▼【按圖看】「永遠的小倩」王祖賢已54歲，網民大讚：「歲月從不敗美人」；凍齡有什麼心得？▼▼▼

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