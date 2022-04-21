日本小顏整骨師授按摩3式　淡化法令紋提拉面頰　輕鬆找回Ｖ型臉

年齡增長、習慣側睡、單邊咀嚼等，這些都可能會造成法令紋漸漸現形，看起來多了份滄桑感！小紅書上有網友分享，從日本小顏整骨專家學來的3個淡化法令紋動作，既簡單又不用花費成本，不僅改善法令紋，連帶下顎線條也變好看，趕快跟著試看看。



日本小顏按摩原理

在開始介紹動作前，先來了解原理。臉部下垂其實是從頭部開始，主要是和頭部的「側頭筋」有很大關係，如果平時說話少，或是咬東西比較少，就會發現某一側的側頭筋比較僵化，法令紋看起來也會明顯。透過日常的按摩動作，可以提升臉部效果，還能同時讓眼睛變得有神，下顎線也會比較清晰。

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淡化法令紋3個動作

1. 放鬆側頭筋

利用大拇指和食指當作按摩工具，先從蘋果肌、眼下的位置開始按捏，這個區塊和側頭筋是相連的，一定要先好好放鬆。大約按摩10～20下，就可以慢慢往太陽穴的位置按捏。

再來就是最關鍵的側頭肌區域了，範圍大約就是頭的兩側，這時候用按捏的方式，有些人會發現越來越捏不起來，代表側頭筋是比較緊繃的狀態，可以先用指腹貼合按摩放鬆，再繼續按捏。

2. 鍛鍊側頭筋

單手握拳，將指關節的地方放在側頭筋的位置，另一手則撐著頭的另一側固定，指關節處以畫圓的方式放鬆側頭筋，一側做15秒，再換另一側，這個動作可以鍛鍊側頭筋。

3. 拉伸側頭筋

將五指撐開，稍微出點力從側頭筋的位置向後側延伸，堅持15秒，每次做個2回。如果是法令紋很深的人，在做這個動作時，可以看到法令紋會變淡、變淺。

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