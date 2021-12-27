Facial｜3大尖沙咀美容院推介：解決蘋果肌下垂　韓式按摩即瘦面

【Facial／美容院】年末多聚會，見人前養好皮膚更是例行動作。由黎姿（現名馬黎珈而）創立的醫學美容院VITAE於近期更成為女生養膚、打卡的熱點。不過各人的皮膚需要儘都不同，找到適合自己的美容護膚療程更為重要，以下《01女生》為大家整理出3間坊間大熱的美容院，除有深受女星喜愛、推薦的美容院之外，有一個韓國品牌更是首次開設美容院，全球更只有一間？



由黎姿（現名馬黎珈而）創立的醫學美容院VITAE於近期更成為女生養膚、打卡和減壓的好地方。(VITAE)

「凍齡女神」黎姿主理：VITAE 設豪華海景房 遠眺維港極放鬆

黎姿主理的VITAE醫學美容院，其旗艦店選址於尖沙咀半島酒店，交通四通八達，而且營業時間更到晚上9時，適合想放鬆、調理皮膚的上班族。佔地過萬呎的VITAE以粉色為主調，也刻意設立豪華海景房，讓用家享受療程之際，也能遠眺維港卸下生活的忙碌。

VITAE除是一間可讓女生打卡的美容院外，亦提供全港唯一亦是首創的Face Gym健面緊膚療程，以雙重Jumpstart技術和獨有射頻及超聲波技術，內外提升皮膚的膠原層，以解決蘋果肌下垂、改善輪廓緊緻度和表皮等問題；另外，想改善膚色不均、毛孔細緻度的女生，也可一試緊緻嫩膚療程，以全效脈衝光來煥活表皮層細胞更新，去解決毛孔問題。

VITAE

地址： 九龍尖沙咀中間道18號半島辦公大樓16樓

電話：3929 1838



近日品牌韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY，首次於香港開設全球唯一一間美容院TONYBLACK。(TONYMOLY)

TONYMOLY全球首間美容院：TONYBLACK 用奢華24K純金人蔘產品

韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY推出的護膚與化妝品，向來深得小資女喜愛。近日品牌，更首次於香港開設全球唯一一間美容院TONYBLACK，並選址於美容中心林立的尖沙咀，以簡約、溫韾為店內的主要格調，並提供韓式養生茶、糖果餅乾於每位完成美容療程的客人享用。

TONYBLACK美容院貴為韓國品牌TONYMOLY的首間美容院，亦會沿用品牌全新推出的「至尊蝸牛全效修護24K純金人蔘」奢華成為的護膚品來進行美容療程外，更會搭配有全韓式人手按摩，運用黃金及人蔘成分，達到活化肌膚，逆轉肌齡。另外，BIO EX 胜肽活膚抗皺護理則配合無創時光儀，適合肌膚乾燥和膠原蛋白減少而引致皺紋出現的人士。

TONYBLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室

電話：3565 6979



AMOREPACIFIC美容店選址在品牌的產品銷售店內，每進行一次療程均會提供一把全新木梳、拖鞋和隱型眼鏡盒供客人使用，使用後更可免費帶走。(AMOREPACIFIC)

奢華享受AMOREPACIFIC：全人手穴位韓國按摩90分鐘 有即時瘦面效果

韓國奢華護膚品牌AMOREPACIFIC推出的「竹露水潤高效安瓶」被護膚界譽為「補水神器」之外，其護膚好物「100%純淨山茶花原液安瓶」和「煥采活膚高效安瓶」也是女生去對抗衰老、護膚。不過想一次嘗試AMOREPACIFIC的皇牌產品，享受其「煥采活膚尊貴全效體驗」美容療程便能感受得到。

AMOREPACIFIC美容店選址在品牌的產品銷售店內，每進行一次療程均會提供一把全新木梳、拖鞋和隱型眼鏡盒供客人使用，使用後更可免費帶走。「煥采活膚尊貴全效體驗」會配合獨特韓式人手穴位按摩達90分鐘，並搭配品牌奢華皇牌成分「雨前一™」及專利配方Advanced TIME RESPONSE Complex™的美肌產品，去進行淺入深的按摩，以促進抗氧精華滲入肌膚底層， 重點人手按摩眼部、頸部和臉部輪廓後，達即時緊緻臉部的瘦面效果。

AMOREPACIFIC

地址：尖沙咀海港城3322店

電話：31074845

